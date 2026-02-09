Συνάντηση Μητσοτάκη με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων την Τρίτη (10/2) στο Μαξίμου

Συνάντηση με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων θα έχει αύριο, Τρίτη (10/2) στις 13.00 το μεσημέρι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως το ραντεβού πραγματοποιείται σε συνέχεια των προηγούμενων συναντήσεων, προσθέτοντας πως η κτηνοτροφία είναι ο κλάδος που έχει τα μεγαλύτερα προβλήματα λόγω και της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

«Θα είναι λίγα παραπάνω από 20 άτομα» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, διευκρινίζοντας πως η ακριβής σύνθεσης της επιτροπής που θα δεχθεί ο πρωθυπουργός θα ανακοινωθεί σήμερα (9/2) το απόγευμα.

Κάθοδος των αγροτών στην Αθήνα

Ερωτηθείς για το επικείμενο συλλαλητήριο των αγροτών στην Αθήνα και για τις αιτιάσεις τους περί μη υλοποίησης των συμφωνηθέντων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε πως «προχωράνε όλα και σε νομοθετικό επίπεδο και σε επίπεδο πληρωμών, όπως είχαμε πει».

Υπενθυμίζεται ότι λίγες εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση των αγροτικών κινητοποιήσεων, οι αγρότες ετοιμάζονται να επιστρέψουν στους δρόμους, αυτή τη φορά με πανελλαδικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο ERT News ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, ο σχεδιασμός προβλέπει παραμονή των αγροτών στην Αθήνα έως το μεσημέρι του Σαββάτου.

