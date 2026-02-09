ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Φλωρίδης: Τον Μάρτιο η τελική πρόταση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση - Το άρθρο 86 παραμένει ανοιχτό
Πολιτική
16:37 - 09 Φεβ 2026

Φλωρίδης: Τον Μάρτιο η τελική πρόταση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση - Το άρθρο 86 παραμένει ανοιχτό

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τον Μάρτιο αναμένεται να παρουσιάσει ο πρωθυπουργός την τελική του εισήγηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, όπως δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όπως εξήγησε, έχει ήδη ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος διαβούλευσης, ενώ έως τα τέλη Φεβρουαρίου ο πρωθυπουργός θα έχει λάβει τις προτάσεις των βουλευτών.

Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Φλωρίδης στο άρθρο 86 του Συντάγματος, που αφορά την ευθύνη των υπουργών. Όπως σημείωσε, το ζήτημα της παραγραφής έχει πλέον επιλυθεί, ωστόσο παραμένει ένα κρίσιμο ανοιχτό θέμα. Σύμφωνα με τον υπουργό, στο ισχύον πλαίσιο η δικαστική έρευνα διακόπτεται μόλις προκύψει όνομα υπουργού, γεγονός που, όπως εκτίμησε, δεν πρέπει να συνεχίσει να ισχύει.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι η άποψη που φαίνεται να επικρατεί είναι να μην παρεμποδίζεται η δικαστική διερεύνηση στο στάδιο πριν από την εμπλοκή της Βουλής. Στο ίδιο πλαίσιο, τόνισε την ανάγκη για ουσιαστικότερη συμμετοχή της δικαστικής εξουσίας στη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών υπουργών.

Αναφερόμενος στη συζήτηση για τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης επεσήμανε ότι το βασικό ερώτημα αφορά το αν η αρμοδιότητα αυτή θα πρέπει να αφαιρεθεί από το υπουργικό συμβούλιο και σε ποιο όργανο θα μεταφερθεί.

Όπως δήλωσε, κυριαρχεί η άποψη ότι η επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης δεν θα πρέπει να γίνεται από το υπουργικό συμβούλιο, ενώ υπογράμμισε πως θα πρέπει να εξεταστεί πώς θα εξασφαλιστεί η θεσμική νομιμοποίηση των επιλογών από άλλα συνταγματικά όργανα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γερουλάνος: Επίθεση στη ΝΔ για «πολιτικό gaslighting» και Συνταγματική Aναθεώρηση «βιτρίνα»
Πολιτική

Γερουλάνος: Επίθεση στη ΝΔ για «πολιτικό gaslighting» και Συνταγματική Aναθεώρηση «βιτρίνα»

Γερουλάνος για Συνταγματική Αναθεώρηση: Προτείνω τρεις λέξεις: «Χαλινάρι στην εξουσία»
Πολιτική

Γερουλάνος για Συνταγματική Αναθεώρηση: Προτείνω τρεις λέξεις: «Χαλινάρι στην εξουσία»

Συνταγματική αναθεώρηση: Οι προτάσεις της Ένωσης Εισαγγελέων για θεσμική θωράκιση της Δικαιοσύνης
Πολιτική

Συνταγματική αναθεώρηση: Οι προτάσεις της Ένωσης Εισαγγελέων για θεσμική θωράκιση της Δικαιοσύνης

Συνταγματική Αναθεώρηση: Η ΝΔ μεταξύ επικοινωνιακής «ντρίμπλας» και θεσμικής ρήξης
Πολιτική

Συνταγματική Αναθεώρηση: Η ΝΔ μεταξύ επικοινωνιακής «ντρίμπλας» και θεσμικής ρήξης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
16/05/2026 - 22:00

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:30

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:14

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής και φοροδιαφυγή

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:45

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Πραγματικό «success story» η Ελλάδα - «Βλέπει» σημαντική βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:04

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

Πολιτική
16/05/2026 - 19:43

Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - Τι απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
16/05/2026 - 19:21

Βρετανία: Ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ που εμφανίζεται ως διάδοχος του Στάρμερ - Τα σενάρια της επόμενης μέρας

Ανεμοδείκτης
16/05/2026 - 18:51

Τα καρφιά του Νίκου Δένδια

Ειδήσεις
16/05/2026 - 18:45

Σε «αναβρασμό» το Λονδίνο: Χιλιάδες στους δρόμους σε αντίπαλες διαδηλώσεις

Πολιτική
16/05/2026 - 18:07

«Το Μάρτη ήταν νωρίς»: Προαναγγέλλει το νέο κόμμα ο Τσίπρας

Το σκίτσο του ΚΥΡ
16/05/2026 - 18:00

Απορίες

Ειδήσεις
16/05/2026 - 17:33

CNN: Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν ανώτατο στέλεχος της Χαμάς παρά τη φαινομενική εκεχειρία

Πολιτική
16/05/2026 - 17:00

Θεοδωρικάκος: Γεωστρατηγικό «όπλο» η εμβληματική επένδυση γαλλίου της Metlen

Ειδήσεις
16/05/2026 - 16:21

Le Monde: Η Ευρώπη «επαναχαράσσει» τη μεταναστευτική πολιτική υπό την πίεση των «σκληρότερων»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/05/2026 - 15:41

Alpha Bank και Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εγκαινιάζουν το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά

Οικονομία
16/05/2026 - 15:00

Ξεκινά στις 20 Μαΐου η καταγραφή όλων των οφειλών πολιτών και επιχειρήσεων - Πώς θα λειτουργεί η νέα πλατφόρμα

Πολιτική
16/05/2026 - 14:34

Χατζηδάκης: Αναγκαία μια εθνική συμμαχία «κοινής λογικής»

Ναυτιλία
16/05/2026 - 14:01

Έργο προμήθειας και εγκατάστασης πλωτών λιμενοβραχιόνων και προβλητών στο Λιμάνι Λαυρίου

ΕΜΠΟΡΙΟ
16/05/2026 - 13:35

Επιτροπή Ανταγωνισμού: «Πράσινο φως» στην εξαγορά της Κρητικός από τη Μασούτης ΑΕ

Πολιτική
16/05/2026 - 13:13

Χρηστίδης: Απαιτείται πλειοψηφική συμμετοχή των φαρμακοποιών με 51% για την αποτελεσματική λειτουργία των φαρμακείων

Ναυτιλία
16/05/2026 - 12:55

«Ένα Λιμάνι για Όλους»: Ο ΟΛΘ στηρίζει γυναίκες-θύματα βίας και τα παιδιά τους

Πολιτική
16/05/2026 - 12:30

Μητσοτάκης από συνέδριο ΝΔ: Επιμένει στη διεξαγωγή εκλογών το 2027

Πολιτική
16/05/2026 - 12:14

Χριστοδουλίδης από συνέδριο ΝΔ: Ελλάδα και Κύπρος πυλώνες σταθερότητας σε μια περιοχή αυξημένων προκλήσεων

Εργασιακά
16/05/2026 - 12:01

Ο «χάρτης» πληρωμών από e - ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από τις 18 έως τις 22 Μαΐου

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:46

NY Times: Η Κίνα φαίνεται προσηλωμένη στη στήριξη της εγχώριας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
16/05/2026 - 11:40

16o Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας – Δείτε live τη δεύτερη μέρα

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:31

Πανελλαδικές και άγχος εξετάσεων: Με ποιο τρόπο μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:16

Κούβα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση, η ενεργειακή κρίση όμως παραμένει

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:00

Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου η προθεσμία για την ολοκλήρωση της απογραφής ανελκυστήρων

Πολιτική
16/05/2026 - 10:45

Χρυσοχοΐδης: Μεμονωμένα περιστατικά τα πρόσφατα επεισόδια, ωστόσο απαιτείται ελεγχόμενη είσοδος στα πανεπιστήμια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ