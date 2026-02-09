Φλωρίδης: Τον Μάρτιο η τελική πρόταση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση - Το άρθρο 86 παραμένει ανοιχτό

Τον Μάρτιο αναμένεται να παρουσιάσει ο πρωθυπουργός την τελική του εισήγηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, όπως δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όπως εξήγησε, έχει ήδη ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος διαβούλευσης, ενώ έως τα τέλη Φεβρουαρίου ο πρωθυπουργός θα έχει λάβει τις προτάσεις των βουλευτών.

Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Φλωρίδης στο άρθρο 86 του Συντάγματος, που αφορά την ευθύνη των υπουργών. Όπως σημείωσε, το ζήτημα της παραγραφής έχει πλέον επιλυθεί, ωστόσο παραμένει ένα κρίσιμο ανοιχτό θέμα. Σύμφωνα με τον υπουργό, στο ισχύον πλαίσιο η δικαστική έρευνα διακόπτεται μόλις προκύψει όνομα υπουργού, γεγονός που, όπως εκτίμησε, δεν πρέπει να συνεχίσει να ισχύει.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι η άποψη που φαίνεται να επικρατεί είναι να μην παρεμποδίζεται η δικαστική διερεύνηση στο στάδιο πριν από την εμπλοκή της Βουλής. Στο ίδιο πλαίσιο, τόνισε την ανάγκη για ουσιαστικότερη συμμετοχή της δικαστικής εξουσίας στη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών υπουργών.

Αναφερόμενος στη συζήτηση για τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης επεσήμανε ότι το βασικό ερώτημα αφορά το αν η αρμοδιότητα αυτή θα πρέπει να αφαιρεθεί από το υπουργικό συμβούλιο και σε ποιο όργανο θα μεταφερθεί.

Όπως δήλωσε, κυριαρχεί η άποψη ότι η επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης δεν θα πρέπει να γίνεται από το υπουργικό συμβούλιο, ενώ υπογράμμισε πως θα πρέπει να εξεταστεί πώς θα εξασφαλιστεί η θεσμική νομιμοποίηση των επιλογών από άλλα συνταγματικά όργανα.