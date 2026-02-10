Κυρανάκης: Στο 5% η εισιτηριοδιαφυγή στα ΜΜΜ - Τα νέα αυξημένα πρόστιμα

Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα έχει υποχωρήσει η εισιτηριοδιαφυγή στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σύμφωνα με όσα δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τον τομέα των μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όπως ανέφερε, το ποσοστό σήμερα βρίσκεται κάτω από το 5%, το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί έως τώρα.

Ο κ. Κυρανάκης επισήμανε ότι η εντατικοποίηση των ελέγχων έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη μείωση του φαινομένου, σημειώνοντας πως το 2021 πραγματοποιήθηκαν περίπου 324.962 έλεγχοι στα λεωφορεία, ενώ το 2025 ο αριθμός αυτός εκτοξεύθηκε στους 2.895.820, καταγράφοντας σχεδόν εννιαπλάσια αύξηση. Την ίδια περίοδο, οι έλεγχοι στο μετρό αυξήθηκαν πέντε φορές.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι με το νέο νομοσχέδιο το πρόστιμο για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο θα ανέρχεται στα 100 ευρώ, ωστόσο θα μειώνεται κατά 50% σε περίπτωση που ο παραβάτης προχωρήσει στην έκδοση κάρτας απεριορίστων διαδρομών.

Αναφερόμενος στο ζήτημα των λεωφορειολωρίδων, ο αναπληρωτής υπουργός τόνισε ότι εντός του έτους θα τεθούν σε εφαρμογή «καθαρές λεωφορειολωρίδες», οι οποίες θα επιτηρούνται μέσω καμερών. Όπως είπε, οι πρώτες 10 κάμερες βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, σύντομα θα αυξηθούν σε 20, ενώ ο τελικός στόχος είναι η εγκατάσταση 500 καμερών.

Τέλος, διευκρίνισε ότι στις λεωφορειολωρίδες θα επιτρέπεται η κυκλοφορία μόνο των λεωφορείων, των δικύκλων και των ηλεκτρικών ταξί. Τα υπόλοιπα ταξί θα μπορούν να εισέρχονται αποκλειστικά για επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών, καθώς και τα οχήματα που χρειάζεται να κινηθούν για πολύ μικρή απόσταση προκειμένου να στρίψουν.