ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Επιστολή ΠΑΣΚΕ σε Ανδρουλάκη: Στηρίζει Παναγόπουλο και απειλεί με αποχώρηση από το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική
15:39 - 10 Φεβ 2026

Επιστολή ΠΑΣΚΕ σε Ανδρουλάκη: Στηρίζει Παναγόπουλο και απειλεί με αποχώρηση από το ΠΑΣΟΚ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ΠΑΣΚΕ απέστειλε σκληρή επιστολή στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή ανακοίνωση του λεγόμενου «συνδικαλιστικού δικτύου» του κόμματος, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για όσα χαρακτηρίζει ως «λιντσάρισμα» και «δολοφονία χαρακτήρα» σε βάρος του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου.

Στο κείμενο, που κοινοποιείται και σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ, η ΠΑΣΚΕ καταγγέλλει υιοθέτηση ψευδών στοιχείων και εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων, προειδοποιώντας ότι αν συνεχιστούν, με την ανοχή της ηγεσίας, διασπαστικές ενέργειες εις βάρος της παράταξης και του ψηφοδελτίου της στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, θα θεωρήσει πως ωθείται σε αποχώρηση από το κόμμα και θα δώσει την επιστολή στη δημοσιότητα.

Ολόκληρη η επιστολή της ΠΑΣΚΕ αναφέρει: «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Π.Α.Σ.Κ.Ε.)

Αθήνα, 10/02/2026

Προς: Πρόεδρο ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη

Κοιν.: Γ. Βαρδακαστάνη (επικεφαλής ΚΟΕΣ)

Α. Σπυρόπουλο (Γρ. ΠΑΣΟΚ)

Γ. Κουτσούκο (Δ/ντη Κοιν. Ομάδας)

Σύντροφε Πρόεδρε,

Με κατάπληξη και οργή διαβάσαμε την ανακοίνωση του "συνδικαλιστικού δικτύου" του ΠΑΣΟΚ, μιας περίπου μονοπρόσωπης οργάνωσης που δεν συνεδριάζει ποτέ.

Κατάπληξη, διότι έσπευσε να υιοθετήσει τα ψευδέστατα στοιχεία ενός non paper που έντεχνα διακίνησαν στα ΜΜΕ παραθεσμικοί παράγοντες που συνεργάστηκαν με πανίσχυρους επιχειρηματικούς κύκλους στο χώρο της κατάρτισης.

Οργή, διότι ενώ υποκριτικά επικαλείται το τεκμήριο της αθωότητας, στην ουσία δίκασε και καταδίκασε τον νόμιμα εκλεγμένο επικεφαλής της ΓΣΕΕ και της παράταξής μας, χωρίς καν να περιμένει για να ακούσει την αναλυτική τοποθέτησή του για όσα "κατηγορείται", συμμετέχοντας έτσι σε ένα άνευ προηγουμένου λιντσάρισμα, σε μια δολοφονία χαρακτήρα, σε έναν δημόσιο κανιβαλισμό που δεν στοχεύει μόνο στο πρόσωπο, αλλά στα συνδικάτα, προκειμένου να ευνοηθούν πολύ συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Απέναντί τους οι ελάχιστοι θα βρουν αρραγή και ενωμένη την παράταξή μας. Μια παράταξη που, σεβόμενη τις αρχές και τις αξίες του δημοκρατικού σοσιαλισμού, πιστεύει στο κράτος δικαίου, πιστεύει στους θεσμούς, πιστεύει στα στοιχειώδη δικαιώματα του ανθρώπου.

Όλοι όσοι υπογράφουμε αυτό το κείμενο δεν είμαστε «σκουριά». Εκλεγόμαστε σε ανοιχτές, δημοκρατικές διαδικασίες. Σκουριά είναι αυτοί που επιχειρούν να θέσουν τα συνδικάτα και την παράταξή μας στην υπηρεσία τους μιας και οι ίδιοι μόνο ως διορισμένοι «επιτυγχάνουν».

Εάν αυτό το παρακομματικό σύστημα του «δικτύου» και του επικεφαλής τους συνεχίσει να τυγχάνει της «νομιμοποίησης» και της εύνοιας του ΠΑΣΟΚ -που εμείς με το γραμματέα της παράταξής μας υπηρετήσαμε ανιδιοτελώς όλα τα δύσκολα χρόνια- επιχειρήσει να κάνει ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΜΥΧΗ με ΔΙΑΣΠΑΣΤΙΚΕΣ ενέργειες εναντίον της παράταξης και του ψηφοδελτίου μας, στο εργατικό κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) στο οποίο ηγείται ο σ. Κ. Κουλούρης σας δηλώνουμε ότι θα θεωρήσουμε ότι όχι απλά δεν είμαστε αρεστοί αλλά και ως προτροπή ν' αποχωρήσουμε από το κόμμα, στο οποίο γαλουχηθήκαμε πολιτικά και συνδικαλιστικά και να δώσουμε την επιστολή αυτή στη δημοσιότητα».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός
Πολιτική

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

Βαρδακαστάνης: Tο ΠΑΣΟΚ παράγει πολιτική και λύσεις, απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες
Πολιτική

Βαρδακαστάνης: Tο ΠΑΣΟΚ παράγει πολιτική και λύσεις, απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή
Πολιτική

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή

Χρηστίδης: Η ΝΔ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου - Να λογοδοτήσει για τα οικονομικά των υπουργών της
Πολιτική

Χρηστίδης: Η ΝΔ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου - Να λογοδοτήσει για τα οικονομικά των υπουργών της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

Πολιτική
18/05/2026 - 18:28

Γεωργιάδης vs Σαλμάς: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για τα νοσοκομειακά απόβλητα

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:27

Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά η Ευρώπη δεν αξιοποιεί τις διπλωματικές της δυνατότητες 

Πολιτική
18/05/2026 - 18:22

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:20

NextEra – Dominion: Η mega συμφωνία που δημιουργεί τον μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο

Οικονομία
18/05/2026 - 18:11

ΥΠΕΘΟ: «Χρεοκοπημένες συνταγές» οι προτάσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 18:05

Ευρώπη Holdings: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 50% της Alpha Insurance Brokers με έδρα το Βουκουρέστι

Πολιτική
18/05/2026 - 18:03

Handelsblatt: Από την κρίση στην ανάπτυξη – Ο ρόλος-κλειδί του Χατζηδάκη στις μεταρρυθμίσεις

Πολιτική
18/05/2026 - 18:02

Βαρδακαστάνης: Tο ΠΑΣΟΚ παράγει πολιτική και λύσεις, απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 17:55

Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό 15νθημέρου, παρά το κρεσέντο της ΔΕΗ

Αναλύσεις
18/05/2026 - 17:53

Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:49

DW: Επανεκκίνηση του στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας

Πολιτική
18/05/2026 - 17:35

Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2

Πολιτική
18/05/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/05/2026 - 17:22

Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026

Πολιτική
18/05/2026 - 17:10

ΚΥΣΕΑ: «Πράσινο φως» για επιστροφή των Patriot και φρεγάτες Bergamini

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 17:09

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:01

Οι αγορές ανησυχούν για πληθωρισμό και πόλεμο – Η Ευρώπη μένει πίσω στην ΤΝ

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 16:48

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ραγδαία εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:46

ΕΛΑΣ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της Euroleague

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:38

Η ΕΕ ανανεώνει την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό 

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:35

ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:30

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί την εξαγωγή σιτηρών από την κατεχόμενη Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών

Ναυτιλία
18/05/2026 - 16:18

Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:12

Μαλδίβες: Εντοπίστηκαν οι σοροί τεσσάρων Ιταλών δυτών σε υποθαλάσσια σπηλιά

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 16:07

Interwood: Ενίσχυση παρουσίας σε έργα εθνικής κλίμακας – Σύμβαση €3,38 εκατ. στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:04

Ισπανία: Ήττα-μήνυμα για τον Σάντσες στις κάλπες της Ανδαλουσίας

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 15:57

Τράπεζα Κύπρου: Στις 25 Μαϊου η αποκοπή για το μέρισμα ύψους 0,5 ευρώ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ