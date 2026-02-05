Το ΠΑΣΟΚ αναστέλλει την κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου - Τι δηλώνει ο ίδιος

O Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητά την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιάννη Παναγόπουλου έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης για την οποία ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται μετά την απόφαση του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη να δεσμεύσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες, μετοχές του πρόεδρου της ΓΣΕΕ και έξι ακόμα φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ ήταν σήμερα παρών στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου συζητείται το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.



Ο κ. Παναγόπουλος έκανε δύο έμμεσες αναφορές στο επίμαχο ζήτημα. Η πρώτη ήταν όταν προανήγγειλε την πρόωρη αποχώρησή του από τη συνεδρίαση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Υπάρχει και μια δύσκολη κατάσταση, ξέρετε, θα τη διαχειριστώ με καθαρότητα και εντιμότητα» και λίγο αργότερα επανήλθε, υπογραμμίζοντας: «Μην αμαυρώσουμε με τη δική μου περιπέτεια αυτό που γίνεται στη Βουλή».