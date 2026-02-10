Χρηστίδης: Γαλάζιο σκάνδαλο η υπόθεση Παναγόπουλου – Το ΠΑΣΟΚ θέτει το «εμείς» πάνω από το «εγώ»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, μίλησε στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών 90,1», αναφερόμενος στην υπόθεση του κ. Παναγόπουλου, την πορεία του ΠΑΣΟΚ και τις μελλοντικές συνεργασίες του κόμματος.

Αναφορικά με την υπόθεση Παναγόπουλου, ο κ. Χρηστίδης τόνισε: «Μιλάμε για ένα γαλάζιο σκάνδαλο το οποίο γίνεται στην αυλή συγκεκριμένων υπουργείων. Πιστεύουμε ότι η Δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της».

Ερωτηθείς αν θεωρεί ότι θα πρέπει να υποβάλλουν τις παραιτήσεις τους ο κ. Παπαθανάσης και η κα Κεραμέως, σημείωσε: «Πρέπει να δοθούν καθαρές απαντήσεις, εγώ δεν αποκλείω τίποτα. Θα δούμε τις πολιτικές ευθύνες οι οποίες υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην αρχή της συζήτησης, είμαι σίγουρος ότι τις επόμενες μέρες θα δούμε και άλλες αποκαλύψεις».

Για τον κ. Παναγόπουλο, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε:

«Το συνδικαλιστικό κίνημα έχει την αυτονομία του, έχει τους τρόπους με τους οποίους λειτουργεί. Όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, από την πρώτη στιγμή με την ανακοίνωσή του Γραμματέα έκανε το αυτονόητο, την αναστολή της κομματικής ιδιότητας του κ. Παναγόπουλου και από εδώ και μπρος περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε κάθε περίπτωση όμως και πέρα από τη συγκεκριμένη υπόθεση, η άποψή μου είναι ότι το συνδικαλιστικό κίνημα έχει να προσφέρει πολλά, υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που αγωνίζονται καθημερινά να εκφράσουν άλλους συναδέλφους τους κι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να θεωρήσουμε ένα βάθρο της δημοκρατίας που μπορεί να δίνει λύσεις».

Σχετικά με την εικόνα του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις, ο κ. Χρηστίδης υπογράμμισε:

«Aσχολούμαστε πολύ περισσότερο με τα εσωτερικά μας από ό,τι να ασχολούμαστε με τα πραγματικά ζητήματα. Αν είμαι αναγκασμένος να απαντώ σε κάτι που είπε κάποιο άλλο μέλος του ΠΑΣΟΚ, κάποιος άλλος βουλευτής σε κάποιο άλλο μέσο αντί να ασχολούμαι, π.χ., με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καταλαβαίνετε ότι ούτε επικοινωνιακά, ούτε πολιτικά, ούτε οργανωτικά αυτό λειτουργεί και δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ παρήγαγε για πολύ μεγάλη περίοδο πολύ μεγάλη εσωστρέφεια. Πρέπει να βάλουν όλοι το ‘εγώ’ κάτω από το ‘εμείς’. Τα πολιτικά κόμματα λειτουργούν για τους πολίτες, δεν λειτουργούν για τα μέλη τους και για τα κεντρικά στελέχη. Συνήθως οι ομάδες που αναπτύσσουν εγωιστικές τάσεις δεν αποδίδουν, δεν παίρνουν το πρωτάθλημα κι εμείς έχουμε βάλει στόχο να πάρουμε το πρωτάθλημα».

Όσον αφορά τις προγραμματικές συνεργασίες μετεκλογικά, ο κ. Χρηστίδης δήλωσε:

«Θα γίνουν οι εκλογές, θα μιλήσει ο ελληνικός λαός και θα δούμε πώς θα πορευτούν τα πράγματα. Μέχρι τότε ας καταλήξει η ΝΔ στη δική της στρατηγική, στο πώς απευθύνεται στον κόσμο και μετά θα τα βρούμε τα υπόλοιπα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να συζητάμε με ακραία τοξικότητα για πράγματα που θέλουν άλλου τύπου επιχειρήματα».