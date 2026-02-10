Δημοσκόπηση Interview: Σταθερή πρωτιά για τη ΝΔ - Υποχώρηση δυναμικής για το κόμμα Καρυστιανού
Πολιτική
11:29 - 10 Φεβ 2026

Δημοσκόπηση Interview: Σταθερή πρωτιά για τη ΝΔ - Υποχώρηση δυναμικής για το κόμμα Καρυστιανού

Reporter.gr Newsroom
Στην πρώτη θέση με ποσοστό άνω του 30% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση της Interview για την «Political», ενώ τα ποσοστά του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού καταγράφουν πτώση.

Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 31,9%, ακολουθούμενη από το ΠΑΣΟΚ με 14%, την Πλεύση Ελευθερίας με 8,3%, την Ελληνική Λύση με 7,3%, το ΚΚΕ με 6,5%, τον ΣΥΡΙΖΑ με 3,9%, το ΜέΡΑ25 με 3,8%, τη Φωνή Λογικής με 3,5%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 3,1%, τη ΝΙΚΗ και τη Νέα Αριστερά από 1,4% η κάθε μία.

Δημοσκόπηση για τις προτάσεις της κυβέρνησης

Στην ερώτηση για τη συμφωνία ή διαφωνία με τις κατευθύνσεις που προτείνει η κυβέρνηση στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

  • Συμμετοχή τακτικών δικαστών στην εκδίκαση πιθανής ποινικής ευθύνης υπουργών: 81% συμφωνεί/μάλλον συμφωνεί, 10% διαφωνεί/μάλλον διαφωνεί, 9% ΔΞ/ΔΑ.

  • Συμμετοχή δικαστών στη διαδικασία επιλογής της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων: 73% υπέρ, 17% κατά, 10% ΔΞ/ΔΑ.

  • Υποχρεωτική ισορροπία εσόδων και εξόδων στον κρατικό προϋπολογισμό: 63% υπέρ, 23% κατά, 14% ΔΞ/ΔΑ.

  • Σύνδεση της μονιμότητας των δημόσιων υπαλλήλων με αξιολόγηση και απόδοση: 63% υπέρ, 33% κατά, 4% ΔΞ/ΔΑ.

  • Εξαετής θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας χωρίς δυνατότητα ανανέωσης: 53% υπέρ, 36% κατά, 11% ΔΞ/ΔΑ.

  • Άρση κρατικού μονοπωλίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων): 45% υπέρ, 52% κατά, 3% ΔΞ/ΔΑ.

Δημοφιλία πολιτικών αρχηγών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην εμπιστοσύνη των πολιτών για τη διακυβέρνηση της χώρας, με 31,3%, ενώ 28,6% απαντά «Κανέναν». Ακολουθούν: Νίκος Ανδρουλάκης 11%, Ζωή Κωνσταντοπούλου 7%, Κυριάκος Βελόπουλος 6,4%, Δημήτρης Κουτσούμπας 4,7%, Σωκράτης Φάμελλος 3,4%, Στέφανος Κασσελάκης 2,6%, Αφροδίτη Λατινοπούλου 2,3%, Δημήτρης Νατσιός 1,7%, Αλέξης Χαρίτσης 1%.

Τάσεις μετακίνησης ψηφοφόρων

Στην ερώτηση για πιθανή αλλαγή ψήφου υπέρ της Μαρίας Καρυστιανού: 11,8% «πολύ πιθανό», 9% «αρκετά πιθανό», 10,7% «λίγο πιθανό», 65,8% «καθόλου πιθανό», 1,5% ΔΞ/ΔΑ.
Για πιθανή αλλαγή υπέρ του Αλέξη Τσίπρα: 9,9% «πολύ πιθανό», 4,7% «αρκετά πιθανό», 8,4% «λίγο πιθανό», 76,3% «καθόλου πιθανό», 0,7% ΔΞ/ΔΑ.

Η σύγκριση τριών κυμάτων της δημοσκόπησης από τις αρχές Ιανουαρίου δείχνει ότι το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού χάνει δυναμική, από 14,5% στο πρώτο κύμα, 13,8% στο δεύτερο και 11,8% στο τρίτο. Αντίθετα, η δυναμική του κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα παραμένει σχεδόν αμετάβλητη: 10,1%, 9,9% και 9,9% αντίστοιχα.

Τέλος, όσον αφορά το ενδιαφέρον για ενεργή ενασχόληση με την πολιτική του Παύλου Ντε Γκρες, το 63% απαντά αρνητικά/μάλλον αρνητικά, 23% θετικά/μάλλον θετικά και 14% ΔΞ/ΔΑ.

