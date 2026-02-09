Παναγόπουλος: Με κατακρεουργούν ηθικά χωρίς να μου έχει κοινοποιηθεί το πόρισμα – Εντελώς αβάσιμες οι κατηγορίες

Ως αβάσιμες συνεχίζει να χαρακτηρίζει τις εις βάρος του κατηγορίες ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιώργος Παναγόπουλος, κάνοντας λόγο για «ηθική κατακρεούργησή» του, ενώ την ίδια στιγμή η θύελλα που έχει ξεσπάσει εξαιτίας της υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων σε βάρος της ΕΕ και του ελληνικού δημοσίου, συνεχίζεται.

Σε δήλωσή του, με φόντο την επείγουσα προκαταρκτική έρευνα από την Οικονομική Εισαγγελία, ο κ. Παναγόπουλος τονίζει πως «ακόμη και σήμερα, έβδομη μέρα», δεν του έχει κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης του προσωπικού λογαριασμού του από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, αλλά ούτε και το πόρισμά της για όσα τίθενται προς διερεύνηση.

«Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με δικάζουν και με καταδικάζουν με “πηγές” τους που εδράζονται σε διακινούμενο non-paper άγνωστου (;) συντάκτη, με ευθείες προσβολές κάθε δικαιώματος στην προσωπικότητά μου, καθημερινά, χωρίς να μπορώ να αμυνθώ, με προσβάλλουν, με λοιδορούν, και με κατασυκοφαντούν», σημειώνει ακόμη για να προσθέσει στη συνέχεια:

«Σήμερα [9/2] το πρωί πληροφορήθηκα ότι η Εισαγγελία προς την οποία ο κ. Βουρλιώτης είχε αποστείλει το πόρισμά του, εκτίμησε ότι δεν πρέπει να το κρατήσει για τις εκ του Νόμου επιβαλλόμενες ενέργειες αλλά αποφάσισε να το διαβιβάσει στον Οικονομικό Εισαγγελέα».

«Πόσες μέρες ακόμη θα περιμένω να μου κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης και το πόρισμα, προκειμένου να απαντήσω σαν πολίτης που έχει δικαιώματα και σαν επικεφαλής των συντεταγμένων συνδικάτων, που με αφορμή εντελώς αβάσιμες εις βάρος μου κατηγορίες, όλες αυτές τις μέρες “έχει στηθεί ένας χορός” ηθικής κατακρεούργησής μου; Είναι το Κράτος Δικαίου δίπλα μου;», διερωτάται ο κ. Παναγόπουλος και συμπληρώνει:

«Μπορώ, σαν πολίτης, να αξιώνω το δικαίωμα να υπερασπίζομαι την προσωπικότητά μου κατά τρόπο που το Κράτος Δικαίου μου επιτρέπει, χωρίς ανεπίτρεπτες “τρικλοποδιές” από όσους, ως όργανα της Πολιτείας, εφαρμόζοντας τις Αρχές του Κράτους Δικαίου, να μου αναγνωρίσουν το τεκμήριο της αθωότητας και να το προστατεύσουν;».

Τελειώνοντας τη δήλωσή του, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ σημειώνει πως για τις τρέχουσες εξελίξεις σκοπεύει να τοποθετηθεί δημοσίως εντός των προσεχών ημερών. Υπογραμμίζει, δε, πως αυτό θα το κάνει «εγκαταλείποντας το σεβασμό που έδειξα στις θεσμικές διαδικασίες εφόσον και αυτές ούτε με σεβάστηκαν ούτε με προστάτευσαν».

«Κατά τα άλλα η αρχική μου δήλωση ισχύει στο ακέραιο», καταλήγει ο κ. Παναγόπουλος.