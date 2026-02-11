ΣΥΡΙΖΑ: Η ελληνική κτηνοτροφία καταρρέει με ευθύνη και υπογραφή της κυβέρνησης Μητσοτάκη

«Προσβολή στη νοημοσύνη ενός ολόκληρου κλάδου που οδηγείται στη διάλυση» χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ τη χθεσινή (10/2) «φιέστα της συνάντησης του κ. Μητσοτάκη με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων».

«Δεν πρόκειται για αστοχία, ούτε για “δύσκολες συγκυρίες”. Πρόκειται για συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να εγκαταλείψει την ελληνική κτηνοτροφία» σημειώνουν σε ανακοίνωσή τους το Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και του Τομεάρχη Β. Κόκκαλη.

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, «η κυβέρνηση Μητσοτάκη φέρει ακέραιη και αδιαμφισβήτητη ευθύνη:

για την εκτίναξη του κόστους παραγωγής χωρίς καμία ουσιαστική στήριξη,

για την πλήρη αποδιοργάνωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών,

για την ανεξέλεγκτη εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και

για την απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας στην ύπαιθρο».

Σε ό,τι αφορά στην ευλογιά των αιγοπροβάτων, το κόμμα σημειώνει πως «αυτή δεν “έτυχε”. Ήρθε ως αναμενόμενο αποτέλεσμα μιας πολιτικής αδιαφορίας, υποστελέχωσης και εγκληματικής αμέλειας».

«Η κυβέρνηση δεν προχώρησε σε προληπτικούς ελέγχους, δεν ενίσχυσε τη βιοασφάλεια, δεν αξιοποίησε τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά εργαλεία εγκαίρως και άφησε τους κτηνοτρόφους μόνους τους, μέχρι να καταρρεύσουν. Και τώρα, αφού το ζωικό κεφάλαιο έχει αποδεκατιστεί, εμφανίζεται με αόριστες υποσχέσεις για de minimis, χωρίς ποσά, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς ημερομηνίες. Δηλαδή με «λόγια του αέρα», την ώρα που οι κτηνοτρόφοι κλείνουν τις μονάδες τους και εγκαταλείπουν το επάγγελμα» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει:

«Η στρατηγική του Επιτελικού Κράτους είναι ξεκάθαρη:

να ξεκληρίσει τους μικρομεσαίους κτηνοτρόφους,

να ανοίξει τον δρόμο στις εισαγωγές, με πρόσφατο παράδειγμα την συμφωνία ΕΕ- Mercosur ,

να συγκεντρώσει την παραγωγή σε λίγους και ισχυρούς,

να μετατρέψει την Ελλάδα από χώρα παραγωγής σε χώρα εξάρτησης.

Αυτό δεν είναι απλώς ανικανότητα. Είναι πολιτική επιλογή σε βάρος της διατροφικής ασφάλειας, της επιβίωσης της περιφέρειας και της κοινωνικής συνοχής».

«Η ελληνική κτηνοτροφία καταρρέει με ευθύνη και υπογραφή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Οι κτηνοτρόφοι δεν αντέχουν άλλη κοροϊδία. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που επιμένει στην ανικανότητα και στην επικοινωνία, θα κριθεί και θα ανατραπεί» προστίθεται στην ανακοίνωση του κόμματος.