Φλωρίδης: Ο Βενιζέλος θα χάσει κατά κράτος αν ανοίξει η συζήτηση για τις παραπομπές

Την ανάγκη η τελική επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης να φέρει δημοκρατική νομιμοποίηση υπογράμμισε την Τετάρτη (11/1) ο Γιώργος Φλωρίδης, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο εκλογής αποκλειστικά από τους δικαστές και θέτοντας στο επίκεντρο τη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση, με αιχμές κατά του Ευ. Βενιζέλου για τη στάση του τόσο στο ζήτημα του άρθρου 86 όσο και στη σχετική δημόσια συζήτηση.

Μεταξύ άλλων, επεσήμανε στα Παραπολιτικά:

Αναφορικά με τις αλλαγές στο νόμο για το κληρονομικό δίκαιο

«Δουλεύουμε εντατικά πάνω σε αυτό, ελπίζω την άλλη εβδομάδα να είναι σε δημόσια διαβούλευση. Νωρίτερα έχουμε καλέσει όλους τους φορείς και έγιναν συζητήσεις μαζί τους δηλαδή τους οικονομικούς, συνδικαλιστικούς για να έχουμε μια πρώτη εκτίμηση των δικών τους απόψεων. Εμείς θα θέλαμε να μείνει σε διαβούλευση τουλάχιστον ένα μήνα για να το δει ο κόσμος και να έχουμε παρατηρήσεις αν τυχόν υπάρχουν ζητήματα που δεν τα έχουμε. Ελπίζουμε μέχρι το τέλος Μαρτίου θα ψηφιστεί άρα θα είναι νόμος του κράτους. Μια αλλαγή που ήδη λειτουργεί η οποία ισχύει από την 1 Νοεμβρίου, είναι ότι για να δημοσιεύσει κάποιος μια διαθήκη μέχρι τότε έπρεπε να πάει στο Πρωτοδικείο, στο Πρωτοδικείο της Αθήνας και του Πειραιά για να πάρεις δικάσιμο να δημοσιευτεί η διαθήκη ήταν περίπου 400 μέρες, κάναμε μια διαδικασία σε συνεργασία με τους συμβολαιογράφους και από την 1η Νοεμβρίου που ισχύει αυτό η δημοσίευση της διαθήκης μαζί με το πιστοποιητικό είναι περίπου 7 ημέρες από 400».

Για τα θέματα που μπαίνουν σε διαβούλευση

«Με το ισχύον δίκαιο εδώ και 80 χρόνια όταν κάποιος κληρονομούσε μια περιουσία και δεν είχε προσέξει προθεσμίες ή οτιδήποτε άλλο, ή δεν μάθαινε καν ότι έγινε κληρονόμος επειδή κάποιοι νωρίτερα από αυτόν αποποιήθηκαν, τα χρέη που είχε η περιουσία αυτή συγχωνεύονταν με την δική του περιουσία. Τώρα εμείς λέμε ότι οι δύο περιουσίες δεν συγχωνεύονται δηλαδή η περιουσία που κληρονομεί κάποιος ευθύνεται μέχρι την αξία της ίδιας, δεν πειράζουμε την περιουσία τη δική του. Τώρα βάζουμε έναν φραγμό και λέμε «δεν κληρονομείς χρέη». Μια άλλη σημαντική αλλαγή είναι ότι φέρνουμε στην Ελλάδα τον θεσμό των κληρονομικών συμβάσεων. Αυτό είναι ότι αυτός που πρόκειται να κληρονομηθεί όσο ζει φωνάζει αυτούς που αυτός θεωρεί κληρονόμους του και τους λέει «ότι θέλω μετά το θάνατό μου η περιουσία να πάει έτσι, συμφωνείτε;» Εφόσον συμφωνούν πηγαίνουν στον συμβολαιογράφο και υπογράφουν ένα συμβόλαιο όπου μετά το θάνατο η περιουσία θα μοιραστεί με βάση το συμβόλαιο που υπέγραψαν αυτό αποτρέπει, μετά το θάνατο, τις διαμάχες των κληρονόμων διότι αυτό δεν προσβάλλεται. Αν εμφανιστεί κάποιος ο οποίος όντως δικαιούται, θα ήταν νόμιμος κληρονόμος, αυτός δικαιούται τη λεγόμενη νόμιμη μοίρα. Μέχρι τώρα όταν εμφανιζόταν κάποιος που κατά τον νόμο θα έπρεπε να του αφήσει κάτι ο διαθέτης αυτός γινόταν αυτομάτως συν-κληρονόμος και συν-κύριος και μπλοκαριζόταν όλη η κληρονομιά. Τώρα λέμε ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση αν εμφανιστεί κάποιος που μπορεί να θεμελιώσει δικαιώματα έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση για το μερίδιό του, δεν μπλοκάρεται η περιουσία. Το άλλο σημείο είναι ότι ένα παιδί λέει ότι «εγώ τώρα έχω ανάγκη από λεφτά» οπότε εκεί μπορεί να υπογράψει με τον πατέρα ή την μητέρα μια σύμβαση που να λέει ότι σου δίνω τα λεφτά που χρειάζεσαι αλλά παραιτείσαι από την κληρονομία. Δεν θα πας να ζητάς μετά από τα αδέρφια σου κι άλλα όπως γίνεται τώρα. Οι διαθήκες, ο διαχωρισμός της περιουσίας και οι κληρονομικές συμβάσεις είναι οι κρισιμότερες αλλαγές που κάνουμε και νομίζω ότι θα διευκολυνθεί πολύ ο κόσμος από αυτές τις αλλαγές».

Αναφορικά με την συνταγματική αναθεώρηση

«Ο Πρωθυπουργός άνοιξε το ζήτημα αυτό, την πρότασή του θα την πει τον Μάρτιο. Για την εκλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης ψηφίσαμε το 2024 έναν νόμο όπου οι ολομέλειες των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας συνέρχονται και με μυστική ψηφοφορία διαμορφώνουν έναν κατάλογο από τους δικαστές που θα ήθελαν να επιλεγούν στην ηγεσία τους. Αυτό εφαρμόστηκε πέρυσι για την εκλογή Προέδρου του Αρείου Πάγου και Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Η κυβέρνηση ψηφίζει μεν αυτόν που θέλει, αλλά η πρώτη εφαρμογή έδειξε ότι εφαρμόσαμε απολύτως τον νόμο δηλαδή η επιλογή έγινε από τις προτάσεις που μας ήρθαν από εκεί και από την Βουλή οι οποίες περίπου συνέπιπταν. Υπάρχει μια συζήτηση που λέει ότι οι ηγεσίες της Δικαιοσύνης πρέπει να εκλέγονται από τους ίδιους τους δικαστές, η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για τη δημοκρατία την ίδια γιατί δεν νοείται ανώτατη εξουσία, η μια από τις τρεις ενώ οι άλλες δύο έχουν νομιμοποίηση στην λαϊκή κυριαρχία- εννοώ την Βουλή και την κυβέρνηση- δεν νοείται η άλλη εξουσία να μην έχει καμία νομιμοποίηση στην λαϊκή κυριαρχία. Πρέπει πάντα να υπάρχει ένας τρόπος όπου η τελική επιλογή να γίνεται από φορέα ο οποίος έχει την νομιμοποίηση από το λαό· αυτός -λέει μια άποψη στο δημόσιο διάλογο - θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι η Βουλή με αυξημένη πλειοψηφία άρα να μην είναι επιλογή ενός κόμματος, ή μια άλλη άποψη λέει αφού προτείνουν όλοι να γίνεται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας».

Κληθείς να σχολιάσει την άποψη του κ. Βενιζέλου για την συνταγματική αναθεώρηση

«Το μείζον είναι ότι η κυβέρνηση ανοίγει μια συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος, η αναθεώρηση του συντάγματος πάντα είναι μια κορυφαία διαδικασία γιατί μας δίνετε η δυνατότητα σε όλους να εμπλακούμε και να καταθέσουμε απόψεις για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη χώρα και το λαό. Για παράδειγμα η πρόταση του Πρωθυπουργού το αρχικό της περίγραμμα λέει ότι χρειαζόμαστε παρέμβαση στο πολιτικό σύστημα δηλαδή πρέπει με αφορμή το 86 που αφορά την ποινική ευθύνη των υπουργών να δούμε τα ζητήματα που αφορούν το πολιτικό σύστημα της χώρας να γίνει πιο διαφανές ή πιο δίκαιο. Δεύτερον λέει ότι υπάρχουν ζητήματα να αναμορφώσουμε τη λειτουργία του κράτους άρα πρέπει να δούμε πως τα θέματα της μονιμότητας συνδυάζονται με την αξιολόγηση. Το τρίτο είναι να δούμε πως μπορούμε να κάνουμε πιο δημοκρατική την εκλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης και να δούμε επίσης και το ζήτημα της οικονομικής σταθερότητας της χώρας. Αυτά είναι μια ευκαιρία και μια ευθύνη για όλους να προσέλθουν και να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις».

Για τις κατηγορίες Βενιζέλου αναφορικά με τους κυβερνητικούς χειρισμούς σε ΟΠΕΚΕΠΕ και άρθρο 86

«Φοβάμαι ότι πάμε σε αυτές τις συγκρίσεις ο κ. Βενιζέλος θα χάσει κατά κράτος γιατί θα θυμηθούμε τι έγινε με παλιότερες παραπομπές που δεν έγιναν και οι οποίοι τελικά πήγαν φυλακή. Δεν γίνεται η συζήτηση έτσι. Η συζήτηση γίνεται ως εξής ότι αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός μια μεγάλη συζήτηση για μεγάλα ζητήματα που αφορούν τη δημοκρατία, το κράτος, τη δικαιοσύνη το πολιτικό σύστημα και λέει ότι όλοι έχουν ευθύνη, και κυρίως τα κόμματα, να προσέλθουν με τις προτάσεις τους. Αν τα κόμματα θέλουν να προσθέσουν και άλλες διατάξεις του συντάγματος που πρέπει να αναθεωρηθούν μπορούν να το κάνουν μαζεύοντας 50 υπογραφές. Άρα υπάρχει ένα θέμα ευθύνης απέναντι στον κόσμο, απέναντι στη χώρα και απέναντι στα μεγάλα προβλήματα. Όταν λες ότι «εγώ δεν προσέρχομαι να συζητήσω» και βρίσκεις διαδικαστικές δικαιολογίες σημαίνει ότι δεν δείχνεις την υπέρτατη ευθύνη απέναντι σε μια διαδικασία μεγάλη».

Σχετικά με τη δίκη των Τεμπών

«Στις 23 Μαρτίου οι δικαστικές αρχές έχουν ορίσει την ημέρα για να ξεκινήσει τη δίκη, και η Ελλάδα θα κάνει τη δίκη σε τρία χρόνια ενώ οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες αντίστοιχες δίκες τις έκαναν σε εννέα χρόνια».