ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Φλωρίδης: Ο Βενιζέλος θα χάσει κατά κράτος αν ανοίξει η συζήτηση για τις παραπομπές
Πολιτική
12:09 - 11 Φεβ 2026

Φλωρίδης: Ο Βενιζέλος θα χάσει κατά κράτος αν ανοίξει η συζήτηση για τις παραπομπές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την ανάγκη η τελική επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης να φέρει δημοκρατική νομιμοποίηση υπογράμμισε την Τετάρτη (11/1) ο Γιώργος Φλωρίδης, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο εκλογής αποκλειστικά από τους δικαστές και θέτοντας στο επίκεντρο τη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση, με αιχμές κατά του Ευ. Βενιζέλου για τη στάση του τόσο στο ζήτημα του άρθρου 86 όσο και στη σχετική δημόσια συζήτηση.

Μεταξύ άλλων, επεσήμανε στα Παραπολιτικά:

Αναφορικά με τις αλλαγές στο νόμο για το κληρονομικό δίκαιο

«Δουλεύουμε εντατικά πάνω σε αυτό, ελπίζω την άλλη εβδομάδα να είναι σε δημόσια διαβούλευση. Νωρίτερα έχουμε καλέσει όλους τους φορείς και έγιναν συζητήσεις μαζί τους δηλαδή τους οικονομικούς, συνδικαλιστικούς για να έχουμε μια πρώτη εκτίμηση των δικών τους απόψεων. Εμείς θα θέλαμε να μείνει σε διαβούλευση τουλάχιστον ένα μήνα για να το δει ο κόσμος και να έχουμε παρατηρήσεις αν τυχόν υπάρχουν ζητήματα που δεν τα έχουμε. Ελπίζουμε μέχρι το τέλος Μαρτίου θα ψηφιστεί άρα θα είναι νόμος του κράτους. Μια αλλαγή που ήδη λειτουργεί η οποία ισχύει από την 1 Νοεμβρίου, είναι ότι για να δημοσιεύσει κάποιος μια διαθήκη μέχρι τότε έπρεπε να πάει στο Πρωτοδικείο, στο Πρωτοδικείο της Αθήνας και του Πειραιά για να πάρεις δικάσιμο να δημοσιευτεί η διαθήκη ήταν περίπου 400 μέρες, κάναμε μια διαδικασία σε συνεργασία με τους συμβολαιογράφους και από την 1η Νοεμβρίου που ισχύει αυτό η δημοσίευση της διαθήκης μαζί με το πιστοποιητικό είναι περίπου 7 ημέρες από 400».

Για τα θέματα που μπαίνουν σε διαβούλευση

«Με το ισχύον δίκαιο εδώ και 80 χρόνια όταν κάποιος κληρονομούσε μια περιουσία και δεν είχε προσέξει προθεσμίες ή οτιδήποτε άλλο, ή δεν μάθαινε καν ότι έγινε κληρονόμος επειδή κάποιοι νωρίτερα από αυτόν αποποιήθηκαν, τα χρέη που είχε η περιουσία αυτή συγχωνεύονταν με την δική του περιουσία. Τώρα εμείς λέμε ότι οι δύο περιουσίες δεν συγχωνεύονται δηλαδή η περιουσία που κληρονομεί κάποιος ευθύνεται μέχρι την αξία της ίδιας, δεν πειράζουμε την περιουσία τη δική του. Τώρα βάζουμε έναν φραγμό και λέμε «δεν κληρονομείς χρέη». Μια άλλη σημαντική αλλαγή είναι ότι φέρνουμε στην Ελλάδα τον θεσμό των κληρονομικών συμβάσεων. Αυτό είναι ότι αυτός που πρόκειται να κληρονομηθεί όσο ζει φωνάζει αυτούς που αυτός θεωρεί κληρονόμους του και τους λέει «ότι θέλω μετά το θάνατό μου η περιουσία να πάει έτσι, συμφωνείτε;» Εφόσον συμφωνούν πηγαίνουν στον συμβολαιογράφο και υπογράφουν ένα συμβόλαιο όπου μετά το θάνατο η περιουσία θα μοιραστεί με βάση το συμβόλαιο που υπέγραψαν αυτό αποτρέπει, μετά το θάνατο, τις διαμάχες των κληρονόμων διότι αυτό δεν προσβάλλεται. Αν εμφανιστεί κάποιος ο οποίος όντως δικαιούται, θα ήταν νόμιμος κληρονόμος, αυτός δικαιούται τη λεγόμενη νόμιμη μοίρα. Μέχρι τώρα όταν εμφανιζόταν κάποιος που κατά τον νόμο θα έπρεπε να του αφήσει κάτι ο διαθέτης αυτός γινόταν αυτομάτως συν-κληρονόμος και συν-κύριος και μπλοκαριζόταν όλη η κληρονομιά. Τώρα λέμε ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση αν εμφανιστεί κάποιος που μπορεί να θεμελιώσει δικαιώματα έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση για το μερίδιό του, δεν μπλοκάρεται η περιουσία. Το άλλο σημείο είναι ότι ένα παιδί λέει ότι «εγώ τώρα έχω ανάγκη από λεφτά» οπότε εκεί μπορεί να υπογράψει με τον πατέρα ή την μητέρα μια σύμβαση που να λέει ότι σου δίνω τα λεφτά που χρειάζεσαι αλλά παραιτείσαι από την κληρονομία. Δεν θα πας να ζητάς μετά από τα αδέρφια σου κι άλλα όπως γίνεται τώρα. Οι διαθήκες, ο διαχωρισμός της περιουσίας και οι κληρονομικές συμβάσεις είναι οι κρισιμότερες αλλαγές που κάνουμε και νομίζω ότι θα διευκολυνθεί πολύ ο κόσμος από αυτές τις αλλαγές».

Αναφορικά με την συνταγματική αναθεώρηση

«Ο Πρωθυπουργός άνοιξε το ζήτημα αυτό, την πρότασή του θα την πει τον Μάρτιο. Για την εκλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης ψηφίσαμε το 2024 έναν νόμο όπου οι ολομέλειες των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας συνέρχονται και με μυστική ψηφοφορία διαμορφώνουν έναν κατάλογο από τους δικαστές που θα ήθελαν να επιλεγούν στην ηγεσία τους. Αυτό εφαρμόστηκε πέρυσι για την εκλογή Προέδρου του Αρείου Πάγου και Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Η κυβέρνηση ψηφίζει μεν αυτόν που θέλει, αλλά η πρώτη εφαρμογή έδειξε ότι εφαρμόσαμε απολύτως τον νόμο δηλαδή η επιλογή έγινε από τις προτάσεις που μας ήρθαν από εκεί και από την Βουλή οι οποίες περίπου συνέπιπταν. Υπάρχει μια συζήτηση που λέει ότι οι ηγεσίες της Δικαιοσύνης πρέπει να εκλέγονται από τους ίδιους τους δικαστές, η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για τη δημοκρατία την ίδια γιατί δεν νοείται ανώτατη εξουσία, η μια από τις τρεις ενώ οι άλλες δύο έχουν νομιμοποίηση στην λαϊκή κυριαρχία- εννοώ την Βουλή και την κυβέρνηση- δεν νοείται η άλλη εξουσία να μην έχει καμία νομιμοποίηση στην λαϊκή κυριαρχία. Πρέπει πάντα να υπάρχει ένας τρόπος όπου η τελική επιλογή να γίνεται από φορέα ο οποίος έχει την νομιμοποίηση από το λαό· αυτός -λέει μια άποψη στο δημόσιο διάλογο - θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι η Βουλή με αυξημένη πλειοψηφία άρα να μην είναι επιλογή ενός κόμματος, ή μια άλλη άποψη λέει αφού προτείνουν όλοι να γίνεται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας».

Κληθείς να σχολιάσει την άποψη του κ. Βενιζέλου για την συνταγματική αναθεώρηση

«Το μείζον είναι ότι η κυβέρνηση ανοίγει μια συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος, η αναθεώρηση του συντάγματος πάντα είναι μια κορυφαία διαδικασία γιατί μας δίνετε η δυνατότητα σε όλους να εμπλακούμε και να καταθέσουμε απόψεις για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη χώρα και το λαό. Για παράδειγμα η πρόταση του Πρωθυπουργού το αρχικό της περίγραμμα λέει ότι χρειαζόμαστε παρέμβαση στο πολιτικό σύστημα δηλαδή πρέπει με αφορμή το 86 που αφορά την ποινική ευθύνη των υπουργών να δούμε τα ζητήματα που αφορούν το πολιτικό σύστημα της χώρας να γίνει πιο διαφανές ή πιο δίκαιο. Δεύτερον λέει ότι υπάρχουν ζητήματα να αναμορφώσουμε τη λειτουργία του κράτους άρα πρέπει να δούμε πως τα θέματα της μονιμότητας συνδυάζονται με την αξιολόγηση. Το τρίτο είναι να δούμε πως μπορούμε να κάνουμε πιο δημοκρατική την εκλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης και να δούμε επίσης και το ζήτημα της οικονομικής σταθερότητας της χώρας. Αυτά είναι μια ευκαιρία και μια ευθύνη για όλους να προσέλθουν και να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις».

Για τις κατηγορίες Βενιζέλου αναφορικά με τους κυβερνητικούς χειρισμούς σε ΟΠΕΚΕΠΕ και άρθρο 86

«Φοβάμαι ότι πάμε σε αυτές τις συγκρίσεις ο κ. Βενιζέλος θα χάσει κατά κράτος γιατί θα θυμηθούμε τι έγινε με παλιότερες παραπομπές που δεν έγιναν και οι οποίοι τελικά πήγαν φυλακή. Δεν γίνεται η συζήτηση έτσι. Η συζήτηση γίνεται ως εξής ότι αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός μια μεγάλη συζήτηση για μεγάλα ζητήματα που αφορούν τη δημοκρατία, το κράτος, τη δικαιοσύνη το πολιτικό σύστημα και λέει ότι όλοι έχουν ευθύνη, και κυρίως τα κόμματα, να προσέλθουν με τις προτάσεις τους. Αν τα κόμματα θέλουν να προσθέσουν και άλλες διατάξεις του συντάγματος που πρέπει να αναθεωρηθούν μπορούν να το κάνουν μαζεύοντας 50 υπογραφές. Άρα υπάρχει ένα θέμα ευθύνης απέναντι στον κόσμο, απέναντι στη χώρα και απέναντι στα μεγάλα προβλήματα. Όταν λες ότι «εγώ δεν προσέρχομαι να συζητήσω» και βρίσκεις διαδικαστικές δικαιολογίες σημαίνει ότι δεν δείχνεις την υπέρτατη ευθύνη απέναντι σε μια διαδικασία μεγάλη».

Σχετικά με τη δίκη των Τεμπών

«Στις 23 Μαρτίου οι δικαστικές αρχές έχουν ορίσει την ημέρα για να ξεκινήσει τη δίκη, και η Ελλάδα θα κάνει τη δίκη σε τρία χρόνια ενώ οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες αντίστοιχες δίκες τις έκαναν σε εννέα χρόνια».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συνεχίζεται για 2η χρονιά, η παγκόσμια εκστρατεία «Σύμπραξη για την Πράσινη Εκπαίδευση στην Ελλάδα» της UNESCO
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Συνεχίζεται για 2η χρονιά, η παγκόσμια εκστρατεία «Σύμπραξη για την Πράσινη Εκπαίδευση στην Ελλάδα» της UNESCO

Ν. Παπανδρέου: Το ψηφιακό ευρώ θα μας δώσει νομισματική ανεξαρτησία
Πολιτική

Ν. Παπανδρέου: Το ψηφιακό ευρώ θα μας δώσει νομισματική ανεξαρτησία

Χρηστίδης: Δεν υπάρχει κυβερνητικό σχέδιο και αξιολόγηση για τη Σήραγγα Ηλιούπολης
Πολιτική

Χρηστίδης: Δεν υπάρχει κυβερνητικό σχέδιο και αξιολόγηση για τη Σήραγγα Ηλιούπολης

Reuters: Οι Έλληνες δαπανούν για τη στέγαση περισσότερα από όλους στην ΕΕ
Ακίνητα

Reuters: Οι Έλληνες δαπανούν για τη στέγαση περισσότερα από όλους στην ΕΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γερουλάνος: Επίθεση στη ΝΔ για «πολιτικό gaslighting» και Συνταγματική Aναθεώρηση «βιτρίνα»
Πολιτική

Γερουλάνος: Επίθεση στη ΝΔ για «πολιτικό gaslighting» και Συνταγματική Aναθεώρηση «βιτρίνα»

Γερουλάνος για Συνταγματική Αναθεώρηση: Προτείνω τρεις λέξεις: «Χαλινάρι στην εξουσία»
Πολιτική

Γερουλάνος για Συνταγματική Αναθεώρηση: Προτείνω τρεις λέξεις: «Χαλινάρι στην εξουσία»

Συνταγματική αναθεώρηση: Οι προτάσεις της Ένωσης Εισαγγελέων για θεσμική θωράκιση της Δικαιοσύνης
Πολιτική

Συνταγματική αναθεώρηση: Οι προτάσεις της Ένωσης Εισαγγελέων για θεσμική θωράκιση της Δικαιοσύνης

Συνταγματική Αναθεώρηση: Η ΝΔ μεταξύ επικοινωνιακής «ντρίμπλας» και θεσμικής ρήξης
Πολιτική

Συνταγματική Αναθεώρηση: Η ΝΔ μεταξύ επικοινωνιακής «ντρίμπλας» και θεσμικής ρήξης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
19/05/2026 - 14:41

Ταμείο $1,776 δισ.: Αποζημιώσεις για «πολιτική στοχοποίηση» και νέο μέτωπο σύγκρουσης Τραμπ με τους θεσμούς

Νομίσματα
19/05/2026 - 14:39

Χαμηλές «πτήσεις» και νευρικότητα στα crypto: Στη ζώνη των $77.000 το Bitcoin

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
19/05/2026 - 14:38

Οι «Συγκάτοικοι» από την Protergia: Η αξία της ενέργειας όταν αυτή προσαρμόζεται πραγματικά στον άνθρωπο

Πολιτική
19/05/2026 - 14:32

Ο Ερντογάν θεσμοθετεί τη «Γαλάζια Πατρίδα», η Ελλάδα ετοιμάζεται για «θερμό επεισόδιο»

Εμπορεύματα
19/05/2026 - 14:28

Πτωτικές τάσεις στο πετρέλαιο μετά την «αναβολή» του αμερικανικού χτυπήματος στο Ιράν

Ειδήσεις
19/05/2026 - 14:13

Συναγερμός για έντονη οσμή αερίου στην Αττική: Προληπτικές εκκενώσεις - Σύσταση για κλειστά παράθυρα

Πολιτική
19/05/2026 - 14:04

Νατσιός: «Σχολική εκδρομή» το εγχείρημα Καρυστιανού, αλλά το μέλλον είναι άδηλο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
19/05/2026 - 13:53

Καραβίας: €2 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης μεταφέρθηκαν στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για χρηματοδότηση ΜμΕ

Οικονομία
19/05/2026 - 13:52

ΑΑΔΕ: Κατάσχεση λαθραίων καπνικών και σφαιρών στη Μυτιλήνη – Προσπάθησαν να τα περάσουν από Τουρκία

Εργασιακά
19/05/2026 - 13:48

Κεραμέως: Στα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτές, βοηθοί και διασώστες ΕΣΥ - EKAB

Ειδήσεις
19/05/2026 - 13:46

ΕΚΠΑ: Ρεκόρ ανόδου στη διεθνή λίστα αξιολόγησης πανεπιστημίων QS – Στο top 100 παγκοσμίως σε 4 πεδία

Ανεμοδείκτης
19/05/2026 - 13:45

Κάπου έχει ένα δίκιο και ο Σαμαράς για τους Patriot

Υγεία
19/05/2026 - 13:39

PhARMA Innovation Forum: Η σύνθεση του νέου ΔΣ - Στο επίκεντρο η βιωσιμότητα του Συστήματος Υγείας

Οικονομία
19/05/2026 - 13:33

Παπαθανάσης: Νέα αιτήματα €2,6 δισ. στο Ταμείο Ανάκαμψης – Επιπλέον €4,8 δισ. το φθινόπωρο

Οικονομία
19/05/2026 - 13:25

ΣΕΒ: Άλμα έως και 8% στο ΑΕΠ αν υιοθετήσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ειδήσεις
19/05/2026 - 13:15

Μιχαηλίδου: Κανείς δικαιούχος δεν θα απενταχθεί από το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ»

Πολιτική
19/05/2026 - 13:11

Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση θέλει τη βιομηχανία πρωταγωνιστή και τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν 

Αναλύσεις
19/05/2026 - 13:07

Citi για ΔΕΗ: Στο «τεστ τιμολόγησης» η ΑΜΚ των €4 δισ. – Ισχυρή σύσταση αγοράς

Πολιτική
19/05/2026 - 12:56

Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα κονδύλια μεταναστευτικών δομών στην Ελλάδα

Τεχνολογία
19/05/2026 - 12:48

Μόλις μία στις τρεις οικογένειες φροντίζει για την ψηφιακή ασφάλεια των συσκευών της

Ειδήσεις
19/05/2026 - 12:47

Σύλληψη του γιου του ιδρυτή της Mango για τον θάνατο του πατέρα του

Πολιτική
19/05/2026 - 12:39

Χρηστίδης: Η υπόθεση των «πόθεν έσχες» γυρνάει μπούμερανγκ στη ΝΔ

Ειδήσεις
19/05/2026 - 12:34

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,6% στην κίνηση στα μουσεία τον Ιανουάριο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 12:33

Τζαβέλλας: Δεν θα παραστεί στην Επιτροπή Θεσμών για τις υποκλοπές

Ειδήσεις
19/05/2026 - 12:33

Μανιάτης: Να διερευνηθεί αν η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε ευρωπαϊκούς πόρους για το σχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
19/05/2026 - 12:30

Κάπρος: Οι ΑΠΕ και η αποθήκευση είναι η μόνη λύση - Η Ελλάδα έχει μείνει πίσω

Πολιτική
19/05/2026 - 12:24

Μαρινάκης: Επιχειρησιακή η μετακίνηση των Patriot – Απορρίπτει σενάρια σύνδεσης με την Τουρκία

Οικονομία
19/05/2026 - 12:20

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,6% στον τζίρο επιχειρήσεων το α' τρίμηνο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 12:18

Νέα Οδός: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προς Λαμία λόγω έργων

Το σκίτσο του ΚΥΡ
19/05/2026 - 12:09

Πού πάνε κείνα τα παιδιά;

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ