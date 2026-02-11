Χρηστίδης: Δεν υπάρχει κυβερνητικό σχέδιο και αξιολόγηση για τη Σήραγγα Ηλιούπολης
Πολιτική
11:48 - 11 Φεβ 2026

Το ζήτημα της υλοποίησης της Αστικής Σήραγγας Ηλιούπολης και της ανάγκης ύπαρξης ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού σχεδίου υποδομών και μεταφορών για τον Νότιο Τομέα της Αθήνας, έφερε στη Βουλή, ο βουλευτής της περιοχής με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης, με Επίκαιρη Ερώτησή του προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.  

Κατά τη συζήτηση της Ερώτησης, ο βουλευτής άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για πλήρη αδράνεια ως προς την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού αλλά και για την προσπάθεια μετακύλισης των ευθυνών.

«Εδώ έχουμε μπροστά μας μια κυβέρνηση, η οποία διοικεί επτά χρόνια. Δεν μπορεί διαρκώς να μεταθέτετε τη συζήτηση στην τοπική αυτοδιοίκηση και ειδικά στην Περιφέρεια. Η ευθύνη για τον συνολικό σχεδιασμό των μεγάλων υποδομών ανήκει στην κυβέρνηση», τόνισε.

Επανέφερε εκ νέου το ερώτημα για το αν υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός για την Αστική Σήραγγα Ηλιούπολης, επισημαίνοντας ότι μελέτες που βρίσκονται στη διάθεση των αρμόδιων φορέων δείχνουν πως το έργο μπορεί να συμβάλει στη συνολική αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού από το κέντρο της Αθήνας και τον Πειραιά μέχρι τη Βάρης - Κορωπίου, τον Καρέα, και τον Κηφισό.

Ιδιαίτερη, δε, αναφορά έκανε στην κοινή επιστολή των πέντε Δημάρχων της περιοχής, οι οποίοι - ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης - ζητούν λύσεις με σαφείς περιβαλλοντικούς όρους, προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια κατάσταση που επιβαρύνει καθημερινά χιλιάδες κατοίκους και εργαζόμενους.

«Δεν μιλάμε μόνο για τους κατοίκους της περιοχής. Μιλάμε για τους ανθρώπους που εργάζονται και επισκέπτονται τον Νότιο Τομέα. Μιλάμε για χαμένες εργατοώρες, για χαμένη ποιότητα ζωής», υπογράμμισε.

Ο Παύλος Χρηστίδης υπενθύμισε ότι σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, το 2024, οι οδηγοί στην Αττική έχασαν κατά μέσο όρο 111 ώρες στην κίνηση - δηλαδή σχεδόν τρεις εργάσιμες εβδομάδες ετησίως - ενώ κάθε χρόνο προστίθενται 100.000 έως 120.000 νέα οχήματα στο λεκανοπέδιο.

Παράλληλα, εξαπέλυσε τα “πυρά” του και για τη μη υλοποίηση του εξαγγελθέντος, από τον αρμόδιο Υπουργό το 2022, Μητροπολιτικού Φορέα Μεταφορών, σημειώνοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία πρόοδος, ενώ βασικές παρεμβάσεις, όπως τα «έξυπνα» συστήματα σηματοδότησης, παραμένουν ανενεργές.

«Το βασικό ερώτημα είναι απλό. Έχετε προβλέψει κάτι συγκεκριμένο για την Αστική Σήραγγα Ηλιούπολης; Έχετε λάβει υπόψη σας τις προτάσεις των τοπικών κοινωνιών; Υπάρχει συνολικό σχέδιο για να αποσυμφορηθεί η Αθήνα; Οι πολίτες δεν αντέχουν άλλες χαμένες ώρες στον δρόμο», κατέληξε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος απάντησε, σχετικά, ότι «η σήραγγα της Ηλιούπολης έχει υπάρξει σήμερα ως ιδέα, ούτε καν ως αναγνωριστική μελέτη».

Ενώ σε άλλο σημείο, είπε: «Μέσα στο προσεχές διάστημα θα έρθει, με το ερανιστικό νομοσχέδιο το οποίο θα καταθέσει ο Τομέας Μεταφορών, η σχετική τροπολογία για να γίνουν τροποποιήσεις στο καθεστώς των πρότυπων συμβάσεων, ώστε να ανοίξει και να προχωρήσει πολύ γρήγορα η διαδικασία αξιολόγησης της».

