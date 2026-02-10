Χρειάζεται η Ελλάδα Φρένο Χρέους; Ενστάσεις για... παγίδες σε δικαστικές αποφάσεις και προεκλογικές παροχές

Στο πλαίσιο της συζήτησης που έχει ανοίξει για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μίλησε για δικλείδες που θα εγγυώνται τη μόνιμη δημοσιονομική ισορροπία, παραπέμποντας ουσιαστικά στο γερμανικό μοντέλο με το «φρένο χρέους». Κορυφαίοι συνταγματολόγοι εκφράζουν, ωστόσο, τις ενστάσεις τους.

Στην εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών με θέμα «Οι προϋποθέσεις της αναθεώρησης του Συντάγματος», ο Κώστας Χρυσόγονος εξέφρασε τη διαφωνία του με τη συγκεκριμένη πρόταση, επισημαίνοντας πως άλλωστε ο προϋπολογισμός της χώρας έχει ήδη «φρένο» από το Σύμφωνο Σταθερότητας της ΕΕ.

Οι υποστηρικτές του Φρένου υποστηρίζουν πως καθώς το χρέος μειώνεται με αυτή τη δικλείδα δεν κινδυνεύει να αυξηθεί εκ νέου. Ο κ. Χρυσόγονος, ωστόσο, σημείωσε πως οι δικαστές δεν είναι οικονομολόγοι και δεν έχουν επαρκείς γνώσεις για να αναλάβουν έναν τέτοιο ρόλο. Πρόσθεσε πως μόνο το Ελεγκτικό Συνέδριο θα μπορούσε να επιλεγεί για τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα, αλλά και πάλι δεν αποτελεί ενδεδειγμένη λύση. Άλλωστε, επικαλέστηκε την περίπτωση των ΗΠΑ ότι λόγω του «φρένου χρέους» υπάρχει πάντα ο κίνδυνος του shutdown που είδαμε και πρόσφατα.

Ο Ξενοφών Κοντιάδης εξέφρασε επίσης την άποψη πως η συνταγματοποίηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας συνεπάγεται περιορισμούς της δημοσιονομικής πολιτικής οι οποίοι δεν θα επέτρεπαν στην εκάστοτε Κυβέρνηση να αντιμετωπίσει εκείνους τους οικονομικούς κύκλους που επιτάσσουν την αύξηση των κρατικών δαπανών προκειμένου να ενισχυθεί η ζήτηση, να επιτευχθεί ώθηση στην ανάπτυξη και παράλληλα να διασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή.

Επιπλέον, ο κ. Χρυσόγονος είπε πως ο προϋπολογισμός του κράτους είναι θεμελιακός για τη χώρα και δεν μπορεί να ψηφίζεται αλλά στη συνέχεια να δέχεται περικοπές από ένα δικαστήριο.

Θέμα κουλτούρας

Παρενθετικά να σημειώσουμε ότι ο ομότιμος καθηγητής και πρώην υπουργός Τάσος Γιαννίτσης έγραψε σχετικά στην Καθημερινή ότι το σημαντικό είναι να κατανοούν και να ακολουθούν τα κόμματα και οι κυβερνήσεις τη σημασία της αποτελεσματικής δημοσιονομικής πολιτικής, γιατί διαφορετικά θα βρουν τρόπους να την παρακάμψουν, με συνταγματικούς περιορισμούς ή χωρίς. «Η δημοσιονομική σταθερότητα είναι αποτέλεσμα της κουλτούρας κάθε κοινωνίας και του πολιτικού της συστήματος», γράφει.

Δικαστικές αποφάσεις και παροχές

Δύο ακόμα πτυχές της πρότασης του Κυριάκου Μητσοτάκη για δημοσιονομικό φρένο έδωσε μέσα από τη δική του «ανάγνωση» ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Ο κ. Βενιζέλος, που ήταν και οικοδεσπότης της εκδήλωσης του Κύκλου Ιδεών εξέφρασε την άποχη πως το «φρένο χρέους» θέλει ουσιαστικά να αποτελέσει εργαλείο για να περιορίσει δικαστικές αποφάσεις που απειλούν να ρίξουν έξω τον προϋπολογισμό. Με απλά λόγια, δηλαδή, όταν το ΣτΕ θα γνωμοδοτεί (πχ) για αναδρομικές συντάξεις ή αποζημιώσεις, τότε η κυβέρνηση θα μπορεί να αρνηθεί επικαλούμενη το Σύνταγμα.



Επιπλέον, ο πρώην υπουργός θεωρεί πως η κυβέρνηση χρησιμοποιεί την πρόταση για φρένο χρέους και ως προεκλογικό όπλο, καθώς γνωρίζει πως θα υπάρξει παροχολογία από όλα τα κόμματα.

Έχοντας στα χέρια του τον προϋπολογισμό του κράτους ο κ. Μητσοτάκης θα ασκήσει πιέσεις στην αντιπολίτευση και τις παροχές που θα εντάξουν τα κόμματα στα πρόγραμματά τους.

Να σημειώσουμε βέβαια τέλος πως ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, επιχειρηματολογώντας για το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν δίνει μεγαλύτερες παροχές είχε δηλώσει πως πλέον η ΕΕ καθορίζει πλήρως το δημοσιονομικό πλαίσιο και καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό. Και από αυτή τη σκοπιά, λοιπόν, το φρένο χρέους μοιάζει περιττό.