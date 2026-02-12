Βορίδης για Καρυστιανού: Ψαρεύει σε θολά νερά όπως και ο Βελόπουλος

Ο Μάκης Βορίδης, σε συνέντευξή του στο Action 24, αναφέρθηκε στη Μαρία Καρυστιανού και στις πολιτικές της τοποθετήσεις, καθώς και στα κόμματα που κινούνται δεξιότερα της ΝΔ.

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις της κ. Καρυστιανού, ο υπουργός τόνισε ότι ακόμα δεν μπορεί να προσδιορίσει την πολιτική της ταυτότητα: «Είναι εύκολο να λέει κανείς “δικαιοσύνη” σε θολά νερά, αλλά όταν κάποιος εισέρχεται στην πολιτική πρέπει να τοποθετείται με σαφήνεια».

Αναφορικά με τα υψηλά ποσοστά που εμφανίζει στις δημοσκοπήσεις, ο κ. Βορίδης σημείωσε: «Όταν οι ψήφοι έρχονται από δεξιούς και αριστερούς, τα αποτελέσματα είναι δυνητικά. Μόλις καθοριστεί η πολιτική γραμμή, το αποτέλεσμα αποκτά χαρακτήρα και ξεκάθαρη ταυτότητα».

Τα κόμματα δεξιότερα της ΝΔ και οι συνεργασίες

Για τα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της ΝΔ, ο κ. Βορίδης υπογράμμισε ότι πρέπει να παρουσιάσουν συγκεκριμένες προτάσεις σε ζητήματα όπως το μεταναστευτικό, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει «τον πιο αυστηρό νόμο στην Ευρώπη». Έφερε ως παράδειγμα τον Κυριάκο Βελόπουλο και χαρακτήρισε τα κόμματα αυτά «ψαράδες σε θολά νερά», συμπεριλαμβάνοντας σε αυτά και το κόμμα της κ. Καρυστιανού.

«Η ΝΔ έχει αποδείξει ότι σέβεται τη βούληση του ελληνικού λαού και είναι ανοικτή σε συνεργασίες», τόνισε ο υπουργός. Προσέθεσε ότι «το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι η στάση της ΝΔ, αλλά τι θα κάνουν τα άλλα κόμματα. Όταν όλοι λένε όχι, αυτό πρέπει να το λάβει υπόψη του ο ελληνικός λαός».

Η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Σχετικά με τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο κ. Βορίδης ανέφερε ότι «υπάρχει πλαίσιο συζητήσεων» και ότι η συνάντηση απέφερε δεσμεύσεις για την από κοινού αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, με συμμετοχή και της Βουλγαρίας.

Συμπλήρωσε ότι συμφωνήθηκε αύξηση των διμερών εμπορικών συναλλαγών στα 10 δισ. ευρώ. Σχετικά με τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη, τόνισε ότι οι τουρκικές θέσεις είναι αβάσιμες, ενώ υπογράμμισε ότι η ελληνική πολιτική έχει ήδη φέρει συγκεκριμένα θετικά αποτελέσματα.

Το σχόλιο για Σαμαρά και υπόθεση Παναγόπουλου

Ο κ. Βορίδης τόνισε ότι η κυβέρνηση σέβεται πρώην πρωθυπουργούς και πρώην προέδρους της ΝΔ, αναφερόμενος στον Αντώνη Σαμαρά: «Είναι αξιοσέβαστος αλλά οι πολιτικές του θέσεις περί μιας "χαομένης" χώρας δεν ισχύουν. Η Ελλάδα δεν είναι σε κατάσταση χάους. Οι προσπάθειές μας δεν οδηγούν πάντα στο μέγιστο, αλλά παράγουν αποτελέσματα».

Όσον αφορά την υπόθεση Παναγόπουλου, δήλωσε ότι διατηρεί σταθερή θέση για όλες τις ποινικές υποθέσεις, αφήνοντας την ποινική δικαιοσύνη να αποφανθεί: «Δεν σχολιάζουμε, η Δικαιοσύνη θα μας πει ό,τι έχει να πει».