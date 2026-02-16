Χρηστίδης: Το ΠΑΣΟΚ θα είναι παντού για να στείλει το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής

Σημαντική χαρακτήρισε τη συμφωνία μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron - Helleniq Energy για έρευνες υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, ο βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Παύλος Χρηστίδης, τονίζοντας ότι αποτελεί αποτέλεσμα διαχρονικών προσπαθειών πολλών κυβερνήσεων τα τελευταία 15 χρόνια.

« Έχουμε συμβάλει και εμείς με πολλές και διαφορετικές κυβερνητικές θητείες στην περίοδο της διακυβέρνησης του τόπου από τον Γιώργο Παπανδρέου, με υπουργούς και τον Γιάννη Μανιάτη και τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Έγιναν πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση και νομίζω ότι όσο η χώρα ισχυρίζεται στο Μεσόγειο αλλά και στο Αιγαίο, τόσο το καλύτερο », σημείωσε.

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, επισήμανε ότι δεν μπορεί να παρουσιαστεί ως πρωτοφανής η ανάδειξη του ζητήματος του casus belli, υπενθυμίζοντας ότι ο Γιώργος Παπανδρέου το είχε θέσει δημόσια ήδη από το 2010.

« Και τότε τι έκανε η αντιπολίτευση; Πετροβολούσε την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ », πρόσθεσε.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα επέλεξε να υποδεχτεί την Έλληνα πρωθυπουργό κατά την επίσημη επίσκεψή του στη γείτονα.

« Θεωρώ ότι ο συμβολισμός της υποδοχής του κυρίου Μητσοτάκη από τον Υπουργό Τουρισμού είναι ένας συμβολισμός , ο οποίος δεν είναι ο κατάλληλος για εμάς. Φανταστείτε τι θα έλεγαν οι Τούρκοι για εμάς, αν, όταν είχε έρθει ο κύριος ς Ερντογάν. τον είχε υποδεχθεί ο υπουργός Τουρισμού », υπογράμμισε.

Ο Παύλος Χρηστίδης επανέλαβε τη σταθερή θέση του ΠΑΣΟΚ υπέρ των ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας, επισημαίνοντας ότι « σε μια εποχή τεκτονικών αλλαγών στη διεθνή σκακιέρα , η πραγματική ενίσχυση της πατρίδας μας, όχι μόνο στους εξοπλισμούς αλλά και στη διπλωματία και στη φορά, παίζει κομβικό ρόλο » .

Σε ό,τι αφορά τα εσωτερικά του κόμματος, αναγνώρισε ότι η πολυφωνία του προηγούμενου διαστήματος επηρέασε την εικόνα της παράταξης, τονίζοντας όμως πως « οι εσωκομματικές εκλογές έγιναν . Θεωρώ ότι πρέπει να βάλουμε τους εγωισμούς στην άκρη, να τελειώσουμε. Έχουμε μπροστά μας ένα συνέδριο που πρέπει να είναι πολιτικό και στη συνέχεια της μάχης των εθνικών εκλογών. Αυτό γίνεται με τη μέγιστη δυνατή ενότητα και την παρουσία όλων » .

Απαντώντας στην κριτική της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε ότι « δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο σε εμάς, όταν έχει δύο πρώην πρωθυπουργούς, τον έναν και με τα δύο πόδια έξω από το κόμμα και τον άλλον με το 1,5 πόδι. Η Νέα Δημοκρατία μας κουνάει το δάχτυλο όταν έχει διαγράψει τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Και όταν ο κύριος Καραμανλής πηγαίνει μαζί με τον κύριο Σαμαρά και κάνουν εκδηλώσεις όλη την ώρα ».

Τόνισε , τέλος, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ως αντίπαλο τα προβλήματα των πολιτών και έθεσε ως βασικές προτεραιότητες το στεγαστικό, το δημογραφικό, το κυκλοφοριακό, τα αντιπλημμυρικά έργα, την ακρίβεια και τα εργασιακά.

« Θα είμαστε παντού για να στείλουμε ένα μήνυμα πολιτικής αλλαγής», κατέληξε.