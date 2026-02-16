ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Ημέρες Καριέρας» Θεσσαλονίκη: Συμμετοχή τουλάχιστον 6.500 πολιτών και 150 επιχειρήσεων
Εργασιακά
11:53 - 16 Φεβ 2026

«Ημέρες Καριέρας» Θεσσαλονίκη: Συμμετοχή τουλάχιστον 6.500 πολιτών και 150 επιχειρήσεων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή επιχειρήσεων και πολιτών πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, στις 13 και 14 Φεβρουαρίου, οι «Ημέρες Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).  

Στη διοργάνωση συμμετείχαν 150 επιχειρήσεις, προσφέροντας περισσότερες από 4.000 θέσεις εργασίας σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων.

Περισσότεροι από 6.500 πολίτες επισκέφθηκαν την εκδήλωση και πραγματοποίησαν επιτόπου αρχικές συνεντεύξεις με στελέχη επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα:

  • 6.608 βιογραφικά σημειώματα εξετάστηκαν
  • 1.229 υποψήφιοι προκρίθηκαν για το επόμενο στάδιο επιλογής, λαμβάνοντας πρόσκληση για δεύτερη συνέντευξη.

Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν τη σταθερή δυναμική του θεσμού και το έντονο ενδιαφέρον της αγοράς εργασίας. Αποτυπώνουν τον ουσιαστικό ρόλο των «Ημερών Καριέρας» ως εργαλείου άμεσης διασύνδεσης προσφοράς και ζήτησης εργασίας, μειώνοντας τον χρόνο αντιστοίχισης και ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των πολιτικών απασχόλησης.

Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, δήλωσε σχετικά: «Οι “Ημέρες Καριέρας” στη Θεσσαλονίκη επιβεβαίωσαν ότι η άμεση, φυσική επαφή μεταξύ επιχειρήσεων και πολιτών παράγει πραγματικά αποτελέσματα.

Η μεγάλη συμμετοχή και ο υψηλός αριθμός δεύτερων συνεντεύξεων δείχνουν ότι ο θεσμός εξελίσσεται σε έναν αξιόπιστο μηχανισμό σύνδεσης με την αγορά εργασίας.

Για τη ΔΥΠΑ, η απασχόληση δεν είναι απλώς πολιτική – είναι ευκαιρία που πρέπει να φτάνει άμεσα στον πολίτη.

Συνεχίζουμε δυναμικά, φέρνοντας περισσότερες θέσεις εργασίας πιο κοντά σε κάθε περιοχή της χώρας».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 29 Μαΐου
Εργασιακά

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 29 Μαΐου

ΔΥΠΑ – Κοινωνικός Τουρισμός: Σήμερα (22/5) τα οριστικά αποτελέσματα για 300.000 δικαιούχους
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΔΥΠΑ – Κοινωνικός Τουρισμός: Σήμερα (22/5) τα οριστικά αποτελέσματα για 300.000 δικαιούχους

Live η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη
Πολιτική

Live η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη

ΔΥΠΑ: Έως τις 30 Μαΐου οι αιτήσεις για τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ
Εργασιακά

ΔΥΠΑ: Έως τις 30 Μαΐου οι αιτήσεις για τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
24/05/2026 - 11:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Χρηματιστήρια
24/05/2026 - 10:54

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/05/2026 - 10:43

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
24/05/2026 - 10:05

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμά

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
23/05/2026 - 12:37

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Πολιτική
23/05/2026 - 11:00

Καρυστιανού: Στελέχη του Κινήματος είναι μόνο όσα πρόσωπα ανακοινωθούν επίσημα

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 10:37

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ