Κουτσούμπας: Η Βουλή να φροντίσει να αποδοθούν στο λαό οι φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής
Πολιτική
11:56 - 16 Φεβ 2026

Κουτσούμπας: Η Βουλή να φροντίσει να αποδοθούν στο λαό οι φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής

Reporter.gr Newsroom
Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής, καθώς και προς τους υπουργούς Εσωτερικών και Πολιτισμού, απέστειλε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, με αφορμή τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που δημοσιοποιήθηκαν και αποτυπώνουν τις τελευταίες στιγμές των 200 κομμουνιστών πριν από την εκτέλεσή τους από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944.

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ:

«Προς:

τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτα Κακλαμάνη
τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Θεόδωρο Λιβάνιο
την Υπουργό Πολιτισμού, κ. Λίνα Μενδώνη

Αθήνα, 16/02/26
Κύριε Πρόεδρε,
Κυρία & Κύριε Υπουργέ,

Οι φωτογραφίες, που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούν τις τελευταίες στιγμές των 200 κομμουνιστών, πριν την εκτέλεση τους από τους ναζί κατακτητές στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944, αποτελούν ιστορικά τεκμήρια και ντοκουμέντα ανεκτίμητης αξίας. Αποτυπώνουν μια από τις κορυφαίες στιγμές της αντικατοχικής πάλης κι αντιστασιακής εποποιίας του λαού μας. Συνεπώς η θέση τους δεν είναι στο εμπόριο, σε ιδιωτικές συλλογές και δημοπρασίες με αβέβαιη την κατάληξη τους, αλλά στην πατρίδα μας ως αδιάψευστος μάρτυρας των ηρωικών αγώνων και θυσιών του ελληνικού λαού.

Τις τελευταίες ημέρες, άλλωστε, γινόμαστε μάρτυρες ενός πραγματικά συγκινητικού και πρωτόγνωρου παλλαϊκού αιτήματος, το οποίο εκφράζουν και πολλοί συγγενείς, απόγονοι των εκτελεσμένων, ζητώντας να υπάρχει κάποια πρωτοβουλία, έτσι ώστε τα ιστορικά αυτά ντοκουμέντα να επιστραφούν και να αποδοθούν στον ελληνικό λαό. Το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκτελεσμένων ήταν μέλη και στελέχη του ΚΚΕ και η θυσία τους είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του Κόμματός μας, κάνει για εμάς ακόμη μεγαλύτερη την ευθύνη να ανταποκριθούμε σε αυτό το αίτημα.

Δεδομένου ότι τα ντοκουμέντα αυτά βρίσκονται σε ηλεκτρονική δημοπρασία, θεωρούμε σημαντικό η Βουλή των Ελλήνων να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές και άλλες ενέργειες προκειμένου να σταματήσει η δημοπράτηση των συγκεκριμένων φωτογραφιών, που αποτελούν εκτός των άλλων και πειστήρια των ναζιστικών εγκλημάτων πολέμου κατά της χώρας μας, όπως επίσης και να περιελθουν αυτές στην κατοχή της Βουλής των Ελλήνων.

Στη συνέχεια και με γνώμονα την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους προς όφελος της ιστορικής μνήμης και γνώσης και με τρόπο που να αρμόζει στη θυσία των εκτελεσμένων, τα συγκεκριμένα αρχεία θα πρέπει να αποδοθούν στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Καισαριανής, το Δήμο Χαϊδαρίου και το ΚΚΕ, ανοιχτά και προσιτά στον λαό και τη νεολαία. Θυμίζουμε ότι στο ιστορικό αρχείο του ΚΚΕ βρίσκονται ήδη σημειώματα, γράμματα κι άλλα προσωπικά αντικείμενα των 200 κομμουνιστών της Καισαριανής.

Στη διάθεση σας,

Δημήτρης Κουτσούμπας

Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ & Πρόεδρος της Κ.Ο. του ΚΚΕ»

