Σε πλήρη λειτουργία από σήμερα (16/2) το νέο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»
Εργασιακά
12:11 - 16 Φεβ 2026

Σε πλήρη λειτουργία από σήμερα (16/2) το νέο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Reporter.gr Newsroom
Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε από σήμερα, Δευτέρα (16/2) το νέο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» με το οποίο η αγορά εργασίας περνάει στη νέα ψηφιακή εποχή.

«Από σήμερα ξεκινά μία νέα σελίδα για εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Η έναρξη λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, σηματοδοτεί την ουσιαστική αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, δεκατρία χρόνια μετά την αρχική λειτουργία του. Μέσω του νέου συστήματος, απλοποιούμε τις διαδικασίες, ενισχύουμε περαιτέρω τη προστασία των εργαζομένων, διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις μειώνοντας περαιτέρω τη γραφειοκρατία και παράλληλα ενισχύουμε τη διαφάνεια καθιστώντας την αγορά εργασίας πιο δίκαιη για όλους» δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

Το νέο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» αντικαθιστά το «ΕΡΓΑΝΗ Ι» συμβάλλοντας στη βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεωνμέσω της δραστικής μείωσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών και της ελάφρυνσης του διοικητικού τους βάρους.

Το «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» είναι μια νέα ψηφιακή αρχιτεκτονική, με σύγχρονο περιβάλλον χρήσης στα πρότυπα του gov.gr, η οποία ενσωματώνει τόσο τις προβλέψεις του ν. 5053/2023 όσο και τις απλουστεύσεις και καταργήσεις εντύπων που εισάγει ο νέος νόμος 5239/2025 «Δίκαιη Εργασία για Όλους» που ψηφίστηκε τον περασμένο Οκτώβριο.

Το νέο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» παρακολουθεί όλες τις μορφές απασχόλησης για την πλήρη εποπτεία της αγοράς εργασίας, απλουστεύει διαδικασίες και καταργεί έντυπα (1 αντί για 4 έντυπα για πρόσληψη, ετήσιος πίνακας προσωπικού, στοιχεία που καταγράφονται πλέον ψηφιακά σε πεδία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, χωρίς την χρονοβόρα υποχρέωση ανάρτησης).

Υπενθυμίζεται ότι το νέο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» τέθηκε σε δοκιμαστικήλειτουργία τον Απρίλιο του 2025. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτουςενσωματώθηκαν σε αυτό και οι προβλέψεις του νέου νόμου «Δίκαιη Εργασία για Όλους».

Προηγήθηκαν ενημερωτικές εκδηλώσεις για το «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» σε πόλεις της Επικράτειας.

Το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα συμβάλει σημαντικάστη μείωση της γραφειοκρατίας των επιχειρήσεων μέσω:

  • Κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής εντύπων (π.χ. Ε4 Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού, Ε9 για μερική απασχόληση κ.ά.)
  • Διάθεσης νέων δυνατοτήτων τροποποίησης υποβληθεισών δηλώσεων.
  • Απλούστευσης Διαδικασιών
  • Ενιαίας διαδικασία παρακολούθησης όλων των τύπων εργασιακών σχέσεων και των μεταβολών τους (π.χ. δανειζόμενοι εργαζόμενοι)
  • Καταγραφής των συνολικών ωρών εργασίας εβδομαδιαίως για όλες τις εργασιακές σχέσεις, για εργαζόμενους με παράλληλη απασχόληση
  • Διάθεσης «Μηνιαίας Εργασιακής Κατάστασης» ανά σχέση εργασίας

Παράλληλα, παρέχονται νέα Ψηφιακά Εργαλεία όπως:

  • Αναμορφωμένο περιβάλλον πλοήγησης στα πρότυπα του gov.gr
  • Νέο καθοδηγητικό περιβάλλον δηλώσεων ανάλογα με το είδος και τον τύπο της απασχόλησης
  • Δυνατότητα διαλειτουργικότητας με συστήματα διαχείρισης προσωπικού και μισθοδοσίας για το σύνολο των διαδικασιών

Επιπλέον το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» προσφέρει στους εργαζόμενους μέσω του αναβαθμισμένου myErganiapp από το κινητό τους και μέσω της πλατφόρμας myErgani.gov.gr:

  • Άμεση ενημέρωση και δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο όλων των στοιχείων της εργασιακής τους σχέσης
  • Δυνατότητα αποδοχής ή απόρριψης των ουσιωδών όρων εργασίας

Από την αναβάθμιση του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» επωφελείται όμως και η Δημόσια Διοίκηση καθώς:

  • Αναβαθμίζεται το σύστημα και μετατρέπεται από σύστημα γεγονότων σε μητρώο
  • Βελτιώνεται η παρακολούθηση της αγοράς εργασίας
  • Εισάγονται νέες υπηρεσίες
  • Παρέχονται σημαντικά εργαλεία στην Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρηση Εργασίας
