Τσουκαλάς: Με την ανοχή της κυβέρνησης η χώρα έγινε ξέφραγο αμπέλι για funds και servicers
Πολιτική
14:04 - 17 Φεβ 2026

Τσουκαλάς: Με την ανοχή της κυβέρνησης η χώρα έγινε ξέφραγο αμπέλι για funds και servicers

Reporter.gr Newsroom
Σε θέματα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας, αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς στον ΑΝΤ1.

Αρχικά, στον απόηχο της χθεσινής διαγραφής του κ. Παρασκευαϊδη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς χαρακτήρισε το γεγονός ως « απόλυτα λογική συνέχεια μετά από μία άστοχη δήλωση που θολώνει το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ. Έχουν προηγηθεί και άλλες. Είναι μία θέση που κατά τη γνώμη μου κανένα μέλος του Κοινοβουλίου δεν πρέπει να την υποστηρίζει ».

Ως προς το πολιτικό περιβάλλον, ο Εκπρόσωπος Τύπου επισήμανε ότι «τόσο η κυβέρνηση ότι και η αντιπολίτευση θα κριθούν, η μεν για το έργο της, η δε για την πρόταση της» και εξήγησε: «Το έργο της κυβέρνησης είναι συνώνυμο με την οικονομική υστέρηση – προβλέψεις δείχνουν μείωση επενδύσεων, μείωση ανάπτυξης -, με τις μεγάλες κοινωνικές ανισότητες και τη διαχειριστική ανεπάρκεια αλλά κυρίως με τον λαϊκισμό. Είναι λαϊκισμός η Νέα Δημοκρατία να λέει ότι πήρε πρωτοβουλία για το Εθνικό Απολυτήριο ενώ τον διάλογο για το ζήτημα τον είχε ανοίξει στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ εδώ και οκτώ μήνες με σύγκληση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων . Είναι λαϊκισμός ο Πρωθυπουργός να λέει ότι παίρνει πρωτοβουλία για να αναθεωρήσει το άρθρο 86 όταν κρύφτηκε πίσω από αυτό όλο αυτό το διάστημα για να εμποδίσει τη δικαιοσύνη. Είναι η κυβέρνηση, που έχει κάνει βραχνά για χιλιάδες νοικοκυριά το ιδιωτικό χρέος διότι έχει κάνει τη χώρα ξέφραγο αμπέλι στα funds και τους servicers . Παταγώδης αποτυχία της κυβέρνησης. Πάρτι γίνεται. Με την ανοχή της κυβέρνησης λαμβάνει χώρα η μεγαλύτερη αναδιανομή της ακίνητης περιουσίας της τελευταίας 70ετίας».

Ο Κώστας Τσουκαλάς, κληθείς για ακόμη μία φορά να σχολιάσει τις δημοσκοπήσεις, επέλεξε να σταθεί στις δηλώσεις στελεχών της κυβέρνησης περί αυτοδυναμίας στις εθνικές εκλογές. Υπενθύμισε ότι «η κυβέρνηση στην πρόθεση ψήφου βρίσκεται στο 23-24,5%. Η αναγωγή, ξέρετε, παίρνει την πρόθεση και με τα ίδια νούμερα διανέμει την αδιευκρίνιστη ψήφο. Υπάρχει ένα 70% το οποίο λέει εδώ και ενάμιση χρόνο ότι πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση γιατί είναι διεφθαρμένη».

«Πώς θα αλλάξει η εικόνα;» διερωτήθηκε και εξέφρασε την πεποίθηση ότι το πολιτικό σκηνικό αλλά και η δημοσκοπική εικόνα θα μεταβληθούν όταν ο κόσμος έρθει αντιμέτωπος με τα πραγματικά και όχι τα επίπλαστα – από τη Νέα Δημοκρατία διλήμματα.

«Θα αλλάξει γιατί θα μπουν τα πραγματικά διλήμματα στον κόσμο: Μητσοτάκης και Γεωργιάδης, Πλεύρης, Βορίδης με Βελόπουλο και Λατινοπούλου – σάρκα από τη σάρκα τους είναι – ή πολιτική αλλαγή και ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι το δίλημμα και όχι αυτό που προσπαθεί να προωθήσει η Νέα Δημοκρατία μεταξύ συστημισμού και αντισυστημισμού. Το δίλημμα είναι ή αυτή η πολιτική η σημερινή η νεοφιλελεύθερη των χαμηλών μισθών, της παραγωγικής υστέρησης, των σκανδάλων, των πλειστηριασμών ή μια προοδευτική πολιτική εθνικής ανόρθωσης, κοινωνικής ανάταξης με το ΠΑΣΟΚ, με αυξημένο εισόδημα, με έλεγχο της ακρίβειας απέναντι στα καρτέλ και τις ελίτ, αλλά και με μεγάλες πραγματικές μεταρρυθμίσεις, για να μπορέσει η οικονομία να τρέξει και να μη μείνει στην υστέρηση που την έχει φέρει η Νέα Δημοκρατία».

