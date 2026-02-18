Παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ η Χατζηδάκη που ελέγχεται για τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ – Τι δηλώνει

Την αναστολή της κομματικής της ιδιότητας ζητά, με επιστολή προς τον γραμματέα της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Σπυρόπουλο, η Αναστασία Χατζηδάκη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΑ.

Την αναστολή της ιδιότητάς της ως απλού μέλους του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής μετά την αποκάλυψη ότι ελέγχεται για τα «μαϊμού» επιδόματα ύψους 1,8 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκαν από τον ΟΠΕΚΑ ζήτησε η μέχρι πριν από λίγο καιρό γραμματέας Οργανωτικού του κόμματος Αναστασία Χατζηδάκη, με επιστολή της.

Κατόπιν της επιστολής, ο γραμματέας της ΚΠΕ προχώρησε στην έναρξη των προβλεπόμενων διαδικασιών, ώστε να τεθεί σε αναστολή η κομματική της ιδιότητα μέχρι να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

Η δήλωση της κ. Αναστασίας Χατζηδάκη αναφέρει: «Σε σχέση με δημοσιεύματα που αναπαράγουν το δελτίο τύπου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τον συστημικό έλεγχο που διενεργήθηκε στον ΟΠΕΚΑ , δηλώνω τα εξής:

Μέχρι σήμερα δεν έχω λάβει γνώση οποιουδήποτε πορίσματος ή κατηγορίας σε βάρος μου, ούτε έχω κληθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή για παροχή εξηγήσεων.

Κατά την άσκηση των υπηρεσιακών μου καθηκόντων ενήργησα με πλήρη συναίσθηση ευθύνης και σε όλη τη διάρκεια της δημοσιοϋπαλληλικής μου πορείας υπηρέτησα με εντιμότητα και διαφάνεια.

Δηλώνω ότι βρίσκομαι απολύτως στη διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής για την παροχή οποιασδήποτε διευκρίνισης ή στοιχείου ζητηθεί και καλωσορίζω κάθε θεσμικό έλεγχο, ώστε να αποσαφηνιστούν πλήρως τα πραγματικά δεδομένα.

Για λόγους προσωπικής και πολιτικής ευθιξίας, και προκειμένου να μην δημιουργείται οποιαδήποτε σκιά ή παρερμηνεία, ζήτησα την αναστολή της ιδιότητάς μου ως απλού μέλους του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης».