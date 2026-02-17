Έλεγχος-Σοκ στον ΟΠΕΚΑ: Δεκάδες Παραβάσεις - Στα €1,86 εκατ. τα αχρεωστήτως καταβληθέντα

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) πραγματοποίησε συστημικό έλεγχο στον ΟΠΕΚΑ κατά τα έτη 2024–2025, εξετάζοντας αποφάσεις που εκδόθηκαν στο διάστημα από 10 Ιανουαρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2022 και αφορούσαν τη νομιμότητα χορήγησης του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, διαπιστώνοντας σειρά παραβάσεων του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Η Αρχή ήλεγξε 372 φακέλους – αιτήσεων χορήγησης επιδόματος, από τους οποίους προέκυψε πλήθος παραβάσεων του θεσμικού πλαισίου:

Εντοπίστηκαν περιπτώσεις, κατά τις οποίες:

α. δεν τηρήθηκε η θεσμοθετημένη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ούτε ο χειρισμός των αιτήσεων με χρονολογική σειρά.

β. εγκρίθηκαν αιτήσεις παρά τις ελλείψεις σε υποβληθέντα δικαιολογητικά ή τη μη πλήρωση κριτηρίων (π.χ. συμπλήρωση ορίου ηλικίας)

γ. το επίδομα αποδόθηκε νωρίτερα από ό,τι έπρεπε και άρα για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που δικαιούνταν οι εκάστοτε αιτούντες/ούσες.

Συγκεκριμένα:

Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο 178 εγκριτικών αποφάσεων, το ύψος του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού υπολογίστηκε σε 723.480 €. Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο 91 εγκριτικών αποφάσεων, το ύψος του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, υπολογίστηκε σε 216.543 €. Από τον επανέλεγχο 76 εγκριτικών αποφάσεων, που είχε εξετάσει και το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου του ΟΠΕΚΑ, το ύψος του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού υπολογίστηκε σε 895.554 €. Από τον έλεγχο 27 φακέλων αιτούντων/ουσών, για τους οποίους η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. είχε εντοπίσει ασυμφωνία μεταξύ των καταχωρισμένων ημερομηνιών γέννησης και των Αριθμών Μητρώου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΜΚΑ), προέκυψαν περιπτώσεις για αχρεωστήτως καταβληθέντα ύψους 60.650 €.

Αφορμή ελέγχου

Κατόπιν έκτακτου εσωτερικού ελέγχου που διενήργησε ο ΟΠΕΚΑ διαπιστώθηκε ότι επιχειρήθηκε παράτυπη έγκριση αιτήσεων από πρώην Προϊστάμενο/μένη ο/η οποίος/α παρακρατούσε στην κατοχή του/της φακέλους με αιτήσεις για χορήγηση επιδόματος.

Ένας /Μια πρώην προϊστάμενος/η ακόμη και κατόπιν της απόσπασής του/της σε Υπηρεσία εκτός του ΟΠΕΚΑ, εισήγαγε και επιχείρησε παράτυπη έγκριση αιτήσεων στην Υπηρεσία.