ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Έλεγχος-Σοκ στον ΟΠΕΚΑ: Δεκάδες Παραβάσεις - Στα €1,86 εκατ. τα αχρεωστήτως καταβληθέντα
Ειδήσεις
16:26 - 17 Φεβ 2026

Έλεγχος-Σοκ στον ΟΠΕΚΑ: Δεκάδες Παραβάσεις - Στα €1,86 εκατ. τα αχρεωστήτως καταβληθέντα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) πραγματοποίησε συστημικό έλεγχο στον ΟΠΕΚΑ κατά τα έτη 2024–2025, εξετάζοντας αποφάσεις που εκδόθηκαν στο διάστημα από 10 Ιανουαρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2022 και αφορούσαν τη νομιμότητα χορήγησης του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, διαπιστώνοντας σειρά παραβάσεων του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Η Αρχή ήλεγξε 372 φακέλους – αιτήσεων χορήγησης επιδόματος, από τους οποίους προέκυψε πλήθος παραβάσεων του θεσμικού πλαισίου:

Εντοπίστηκαν περιπτώσεις, κατά τις οποίες:

α. δεν τηρήθηκε η θεσμοθετημένη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ούτε ο χειρισμός των αιτήσεων με χρονολογική σειρά.

β. εγκρίθηκαν αιτήσεις παρά τις ελλείψεις σε υποβληθέντα δικαιολογητικά ή τη μη πλήρωση κριτηρίων (π.χ. συμπλήρωση ορίου ηλικίας)

γ. το επίδομα αποδόθηκε νωρίτερα από ό,τι έπρεπε και άρα για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που δικαιούνταν οι εκάστοτε αιτούντες/ούσες.

Συγκεκριμένα:

  1. Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο 178 εγκριτικών αποφάσεων, το ύψος του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού υπολογίστηκε σε 723.480 €.
  2. Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο 91 εγκριτικών αποφάσεων, το ύψος του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, υπολογίστηκε σε 216.543 €.
  3. Από τον επανέλεγχο 76 εγκριτικών αποφάσεων, που είχε εξετάσει και το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου του ΟΠΕΚΑ, το ύψος του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού υπολογίστηκε σε 895.554 €.
  4. Από τον έλεγχο 27 φακέλων αιτούντων/ουσών, για τους οποίους η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. είχε εντοπίσει ασυμφωνία μεταξύ των καταχωρισμένων ημερομηνιών γέννησης και των Αριθμών Μητρώου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΜΚΑ), προέκυψαν περιπτώσεις για αχρεωστήτως καταβληθέντα ύψους 60.650 €.

Αφορμή ελέγχου

Κατόπιν έκτακτου εσωτερικού ελέγχου που διενήργησε ο ΟΠΕΚΑ διαπιστώθηκε ότι επιχειρήθηκε παράτυπη έγκριση αιτήσεων από πρώην Προϊστάμενο/μένη ο/η οποίος/α παρακρατούσε στην κατοχή του/της φακέλους με αιτήσεις για χορήγηση επιδόματος.

Ένας /Μια πρώην προϊστάμενος/η ακόμη και κατόπιν της απόσπασής του/της σε Υπηρεσία εκτός του ΟΠΕΚΑ, εισήγαγε και επιχείρησε παράτυπη έγκριση αιτήσεων στην Υπηρεσία.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/02/2026 - 17:52
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κικίλιας: 51% περισσότεροι έκτακτοι έλεγχοι στα πλοία - Μηδενική ανοχή σε θέματα ασφάλειας
Ναυτιλία

Κικίλιας: 51% περισσότεροι έκτακτοι έλεγχοι στα πλοία - Μηδενική ανοχή σε θέματα ασφάλειας

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις
Οικονομία

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Enaon EDA: Kαμία διαρροή φυσικού αερίου – Οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν
Ειδήσεις

Enaon EDA: Kαμία διαρροή φυσικού αερίου – Οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ όσοι αμφισβητούν το τεκμαρτό εισόδημα – Έλεγχοι σε βάθος πενταετίας
Φορολογία

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ όσοι αμφισβητούν το τεκμαρτό εισόδημα – Έλεγχοι σε βάθος πενταετίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
25/05/2026 - 18:07

Χρηστίδης: Στο στόχαστρο ο «νόμος Κατρούγκαλου» για τις συντάξεις χηρείας

Ειδήσεις
25/05/2026 - 18:03

Βραζιλία: Με καρκίνο του δέρματος διαγνώστηκε ο Λούλα

Πολιτική
25/05/2026 - 18:00

Κώτσηρας: Ώρα για μεγαλύτερη φορολογική στήριξη σε επιχειρήσεις και μικρομεσαίους

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 17:55

LAMDA Development: Στις 23 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση – Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 17:52

Alpha Bank: Στο 0,52% η συμμετοχή της Verition μέσω μετοχών και Εquity Swaps

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:44

O Τραμπ βάζει τις Συμφωνίες του Αβραάμ στο πακέτο της συμφωνίας με το Ιράν

Σχόλια Αγοράς
25/05/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Άνοδος με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή - Τράπεζες και βιομηχανίες σε θέση οδηγού

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:32

Μαζικό ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με drones και πυραύλους

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:24

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 20 συλληφθέντες από την Κρήτη

Πολιτική
25/05/2026 - 17:12

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα στο δημογραφικό – Οι πυλώνες του ΠΑΣΟΚ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:10

Χατζηπάνος (ΑΔΜΗΕ): Η Δυτική Ελλάδα μετατρέπεται σε στρατηγικό ενεργειακό κόμβο

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/05/2026 - 17:02

Συνάντηση Δήμα με τον Ευρωπαίο Συντονιστή του διαδρόμου WBEM Jean Marinescu

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:00

ΥΠΕΝ: Η ExxonMobil παγώνει τις έρευνες στην Κρήτη για να επισπεύσει γεώτρηση στο Ιόνιο

Πολιτική
25/05/2026 - 16:52

Γεραπετρίτης στη Βουλή για «γαλάζια πατρίδα»: Τα θαλάσσια όρια έχουν καθοριστεί – Δεν υπάρχουν τετελεσμένα

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
25/05/2026 - 16:43

Οι επισκέπτες του Athens Street Food Festival δοκιμάζουν τις ικανότητές τους σε ένα διαφορετικό food challenge (vid.)

Ειδήσεις
25/05/2026 - 16:42

HRW: Ο Ερντογάν επιχειρεί να εξουδετερώσει την τουρκική αντιπολίτευση

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 16:40

Pantelakis για Titan: Σύσταση «οverweight» με τιμή-στόχο στα €62 και σημαντικό περιθώριο ανόδου

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 16:34

Εξάρχου: Η Ελλάδα χρειάζεται νέα λιμάνια – Η Ελευσίνα μπορεί να γίνει πύλη της Ευρώπης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
25/05/2026 - 16:33

Στην Ελλάδα η επικεφαλής του Κέντρου Ασφαλείας της Volvo Cars, μαζί με το EX60

Ειδήσεις
25/05/2026 - 16:22

Reuters: «Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τον Τραμπ» παραδέχεται ο Νετανιάχου

Ειδήσεις
25/05/2026 - 16:16

Αττική: Τουλάχιστον 2.800 κλήσεις και οχτώ συλλήψεις οδηγών στο τετραήμερο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
25/05/2026 - 16:10

Booking.com: Το 51% των Ελλήνων ταξιδιωτών σχεδιάζει road trips

Οικονομία
25/05/2026 - 16:04

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η Φάση 6 του Νέου Μηχανογραφημένου Συστήματος Διαμετακόμισης (NCTS-P6)

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 16:03

Thales: Ενισχύει την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και ετοιμότητα των φρεγατών ΥΔΡΑ του Πολεμικού Ναυτικού

Πολιτική
25/05/2026 - 16:01

ΠΑΣΟΚ: Όσο η κυβέρνηση πολεμά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, συνεχίζει το πάρτι των απευθείας αναθέσεων

Πολιτική
25/05/2026 - 15:47

Δεν αφήνει την Ευρωβουλή ο Φειδίας Παναγιώτου

Τεχνολογία
25/05/2026 - 15:47

«Τεχνητή Νοημοσύνη για Όλους»: Διαθέσιμος ο οδηγός που φέρνει την ΑΙ στη ζωή του πολίτη

Πολιτική
25/05/2026 - 15:46

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για ΕΥΠ: «Στήνει προσωπικό μηχανισμό ελέγχου»

Ειδήσεις
25/05/2026 - 15:32

Εισαγγελική παρέμβαση για το περιστατικό Μαρινάκη – Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ

Οικονομία
25/05/2026 - 15:25

Πιερρακάκης: Δεν θα περάσουμε το χρέος στα παιδιά μας, θα κάνουμε τη δουλειά σωστά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ