Πλεύρης: Σχέδιο για κέντρα φιλοξενίας μεταναστών σε χώρες εκτός ΕΕ
Πολιτική
12:39 - 18 Φεβ 2026

Πλεύρης: Σχέδιο για κέντρα φιλοξενίας μεταναστών σε χώρες εκτός ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε η συνέντευξη του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου στο ERTnews και την εκπομπή «NEWSROOM», με αιχμές κατά της Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφορές στις δημοσκοπήσεις και αποκαλύψεις για πρωτοβουλία δημιουργίας κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες, κυρίως στην Αφρική.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο Θάνος Πλεύρης στο μεταναστευτικό. Όπως ανέφερε, το 2025 οι παράνομες αφίξεις καταγράφουν μείωση 21% σε σχέση με το 2024 και 40% το τελευταίο πεντάμηνο, με 13.000 λιγότερες αφίξεις.

Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι το βασικό πρόβλημα παραμένουν οι επιστροφές. «Η Ελλάδα πραγματοποιεί διαχρονικά 5.000 έως 7.000 επιστροφές ετησίως, όταν οι ροές φτάνουν τις 40.000», σημείωσε.

Αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε συνεργασία με τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Αυστρία και τη Δανία για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, «κατά προτίμηση στην Αφρική». Όπως εξήγησε, όσοι απορρίπτονται στο άσυλο και δεν είναι εφικτή η επιστροφή τους στις χώρες καταγωγής, θα μπορούν να μεταφέρονται σε τέτοιες δομές.

«Όταν κάποιος γνωρίζει ότι θα επιστραφεί σε κέντρο κράτησης σε τρίτη χώρα, αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι το βασικό σχέδιο επιδιώκεται να έχει διαμορφωθεί τους επόμενους μήνες, σε συνάρτηση με τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις επιστροφές.

Επανεξέταση ασύλου και Χίος

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι το καθεστώς ασύλου «δεν είναι ισόβιο» και μπορεί να επανεξετάζεται όταν αλλάζουν οι συνθήκες στις χώρες προέλευσης ή προκύπτουν ζητήματα δημόσιας ασφάλειας. Όπως είπε, έχει ζητήσει επανεξέταση σε περιπτώσεις συλλήψεων ή σε εθνικότητες για τις οποίες «δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι χορήγησης ασύλου».

Τέλος, αναφερόμενος στο πρόσφατο περιστατικό στη Χίος, σημείωσε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι μυστική. Δήλωσε ότι, βάσει των εκθέσεων, εμπιστεύεται το Λιμενικό Σώμα και εκτίμησε ότι η διαδικασία θα δικαιώσει το Σώμα απέναντι σε «συκοφαντικές ύβρεις».

Από τις χειρότερες πράξεις η παράνομη λήψη επιδομάτων

Αναφερόμενος στην υπόθεση των φερόμενων «επιδόματων-μαϊμού» του ΟΠΕΚΑ και την αναστολή κομματικής ιδιότητας της Αναστασία Χατζηδάκη από το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε πως, εφόσον αποδειχθεί παράνομη λήψη επιδομάτων, πρόκειται για «από τις χειρότερες πράξεις».

«Τα χρήματα είναι συγκεκριμένα. Όταν τα λαμβάνει κάποιος που δεν τα δικαιούται, τα στερεί από εκείνον που τα έχει πραγματικά ανάγκη», τόνισε, ζητώντας πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. «Όποιος ευθύνεται, σε όποιο κόμμα κι αν ανήκει, πρέπει να λογοδοτήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αντιπαράθεση με Κωνσταντοπούλου

Σχετικά με την πολιτική σύγκρουση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τις αλληλομηνύσεις με τον Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός έκανε λόγο για «τοξικότητα» και υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει εξίσωση επιτιθέμενου και αμυνόμενου».

Όπως είπε, η πρόεδρος της Πλεύση Ελευθερίας «επιτίθεται με χυδαίο και ιταμό τρόπο» και επενδύει στην ένταση και την κλιμάκωση, απευθυνόμενη –κατά τον ίδιο– σε ακροατήριο που προτιμά τον καταγγελτικό λόγο. Πρόσθεσε δε ότι το κόμμα της «δεν διαθέτει πρόγραμμα».

Δημοσκοπήσεις και αυτοδυναμία

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι στόχος της Νέα Δημοκρατία παραμένει η αυτοδυναμία, επισημαίνοντας ότι «τον τόνο τον δίνει ο λαός». Σε περίπτωση που δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, ανέφερε πως οι πολιτικές εξελίξεις θα εξαρτηθούν από τα ποσοστά των κομμάτων, προσθέτοντας ότι «ευθύνη για ενδεχόμενη ακυβερνησία θα έχουν όσοι δηλώνουν εκ των προτέρων ότι δεν συνεργάζονται με τη Νέα Δημοκρατία».

