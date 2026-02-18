Κεραμέως: Η ανεργία στην Ελλάδα χαμηλότερη από Ισπανία, Σουηδία, Φινλανδία και Γαλλία

H σημασία της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, η ακατανόητη κατά τη γνώμη της στάση του ΠΑΣΟΚ κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή, καθώς και το νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για νέους ήταν τα βασικά σημεία της συνέντευξης που παραχώρησε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ την Τετάρτη (18/2).

Αναφερόμενη στην Εθνική Κοινωνική Συμφωνία η υπουργός υπογράμμισε ότι πρόκειται για μία ιστορική συμφωνία για δύο λόγους: Ο πρώτος γιατί είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μας, που υπάρχει συμφωνία μεταξύ όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων, και της Κυβέρνησης σε ζητήματα τέτοιου εύρους και ο δεύτερος λόγος είναι η ουσία της Συμφωνίας. Όπως επεσήμανε η υπουργός η Συμφωνία προβλέπει τρία πράγματα και συγκεκριμένα τρόπους με τους οποίους θα συνάπτονται πιο εύκολα Συλλογικές Συμβάσεις, τρόπους με τους οποίους θα επεκτείνονται πιο εύκολα οι Συλλογικές Συμβάσεις, καθώς και ότι θα προστατεύουν τους εργαζομένους και μετά τη λήξη τους.

Κληθείσα να σχολιάσει τις ενστάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα του ΠΑΣΟΚ αναφορικά με το ότι στις διαπραγματεύσεις θα έπρεπε να περιλαμβάνεται και η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση καθώς και ότι η επαναφορά της μετενέργειας θα έπρεπε να είναι αναδρομική, η υπουργός επεσήμανε ότι πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο προήλθε από συμφωνία όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων και για να επιτευχθεί αυτή υπήρξαν αμοιβαίες υποχωρήσεις. «Άρα το γιατί δεν περιλαμβάνεται το ένα και περιλαμβάνεται το άλλο, είναι αποτέλεσμα συμφωνίας όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων, γιατί προφανώς δεν υπήρξε συμφωνία σε κάτι τέτοιο και γιατί όπως ξέρετε η χώρα μας είναι μέσα στην πλειοψηφία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι 22 αν θυμάμαι καλά οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες έχουν νομοθετικά προβλεπόμενο κατώτατο μισθό και από εκεί και πάνω οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να προβλέπουν καλύτερους όρους εργασίας και απολαβών με βάση μια συλλογική σύμβαση», είπε και πρόσθεσε ότι αν προβλεπόταν η μετενέργεια αναδρομικά θα υπήρχαν ζητήματα αντισυνταγματικότητας.

Η κα Κεραμέως τόνισε την θετική εικόνα που έχει αυτή τη στιγμή η αγορά εργασίας σημειώνοντας ωστόσο ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης ως προς το ποσοστό κάλυψης από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. «Εδώ έρχεται ως απάντηση η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, στο πως θα έχουμε περισσότερες Συλλογικές Συμβάσεις», είπε.

Ως προς τη στάση του ΠΑΣΟΚ που ψήφισε τις βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου αλλά καταψήφισε επί της αρχής, η υπουργός είπε: «Πώς γίνεται αυτό πραγματικά σηκώνω τα χέρια ψηλά» και πρόσθεσε ότι «αυτή η διαδικασία με την ιστορικότητα αυτής της συμφωνίας που δεν ήταν καθόλου εύκολο να επέλθει συμφωνία σε κοινωνικό επίπεδο, τι απέδειξε; Ότι τελικά έχουμε προχωρήσει περισσότερο στον κοινωνικό διάλογο από ότι στον πολιτικό και στον κοινοβουλευτικό διάλογο».

Για την ανεργία, η υπουργός επεσήμανε ότι από το 18% που ήταν το 2019, πλέον έχει πέσει στο 7,5%, ποσοστό χαμηλότερο από την Ισπανία, τη Σουηδία, τη Φινλανδία ακόμα και τη Γαλλία. «Έχουμε σχεδόν 600.000 πολίτες οι οποίοι δεν δούλευαν το ’19 και σήμερα δουλεύουν», σχολίασε η υπουργός, ενώ για τους νέους και τις γυναίκες σημείωσε ότι «είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και στις γυναίκες, για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδας, είμαστε κάτω από το 10%, είμαστε στο 9,9%. Δεν έχουμε υπάρξει ξανά ποτέ στην Ελλάδα κάτω από 10% στη γυναικεία ανεργία».

Αναφορικά με το διαθέσιμο εισόδημα η κ. Κεραμέως τόνισε ότι «δεν υπάρχει μεγαλύτερη πρόκληση αυτή τη στιγμή για την χώρα μας από το πώς θα αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα. Προσπαθούμε διαρκώς σε δύο άξονες. Ο πρώτος είναι με αύξηση μισθών, εν προκειμένω του κατώτατου και του μέσου μέσω της πίεσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων, εξ ου και η σημασία της Κοινωνικής Συμφωνίας. Και ο άλλος άξονας είναι μέσω της μείωσης φόρων, ασφαλιστικών εισφορών, επιβαρύνσεων. Αυτή η κυβέρνηση έχει καταργήσει ή μειώσει 83 φόρους. Έχει μειώσει τις ασφαλιστικές εισφορές κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες.». Παράλληλα αναφέρθηκε στην αύξηση του κατώτατου και του μέσου μισθού, λέγοντας ότι «στον κατώτατο μισθό ήμαστε στα 650 ευρώ, είμαστε στα 880, αυτό είναι αύξηση 35% και οδεύουμε προς τα 950 σε ένα χρόνο από σήμερα. Άρα είναι μία σημαντική αύξηση. Στο μέσο μισθό. Στο μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης, ήμασταν στα 1.200 ευρώ και πλέον είμαστε πάνω από τα 1.500. Και αυτό δεν συνυπολογίζει μπόνους, είναι ο ονομαστικός μισθός που βλέπουμε στο σύστημα».

Στη συνέχεια η υπουργός τοποθετήθηκε σχετικά με το νέο πρόγραμμα ενίσχυσης νέας επιχειρηματικότητας 18–29 ετών του Υπουργείου Εργασίας το οποίο υλοποιείται από τη ΔΥΠΑ, «νέοι 18 έως 29 ετών που δεν δουλεύουν, που δεν σπουδάζουν, που δεν κάνουν κατάρτιση να μπορούν να στήσουν τη δική τους επιχείρηση με στήριξη από το κράτος 17.500 ευρώ σε ένα χρόνο, σε τρεις δόσεις. Τρεις δόσεις όπου σε κάθε στάδιο πάμε και ελέγχουμε εάν πράγματι έχει σταθεί η επιχείρηση, αν έξι μήνες μετά λειτουργεί, αν έξι μήνες μετά λειτουργεί και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα από το να έχεις κάποιον, ο οποίος ήταν άνεργος και χωρίς προοπτική μπροστά του να του δίνεις την δυνατότητα να ανοίξει τα φτερά του και να δημιουργεί και νέες θέσεις εργασίας. Είναι ό,τι πιο όμορφο, κατά τη γνώμη μου, στον τομέα της εργασίας να βλέπεις ακριβώς πώς μπορούν να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και ο κόσμος να στέκεται στα πόδια του».