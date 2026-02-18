ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κεραμέως: Η ανεργία στην Ελλάδα χαμηλότερη από Ισπανία, Σουηδία, Φινλανδία και Γαλλία
Πολιτική
17:57 - 18 Φεβ 2026

Κεραμέως: Η ανεργία στην Ελλάδα χαμηλότερη από Ισπανία, Σουηδία, Φινλανδία και Γαλλία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

H σημασία της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, η ακατανόητη κατά τη γνώμη της στάση του ΠΑΣΟΚ κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή, καθώς και το νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για νέους ήταν τα βασικά σημεία της συνέντευξης που παραχώρησε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ την Τετάρτη (18/2).

Αναφερόμενη στην Εθνική Κοινωνική Συμφωνία η υπουργός υπογράμμισε ότι πρόκειται για μία ιστορική συμφωνία για δύο λόγους: Ο πρώτος γιατί είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μας, που υπάρχει συμφωνία μεταξύ όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων, και της Κυβέρνησης σε ζητήματα τέτοιου εύρους και ο δεύτερος λόγος είναι η ουσία της Συμφωνίας. Όπως επεσήμανε η υπουργός η Συμφωνία προβλέπει τρία πράγματα και συγκεκριμένα τρόπους με τους οποίους θα συνάπτονται πιο εύκολα Συλλογικές Συμβάσεις, τρόπους με τους οποίους θα επεκτείνονται πιο εύκολα οι Συλλογικές Συμβάσεις, καθώς και ότι θα προστατεύουν τους εργαζομένους και μετά τη λήξη τους.

Κληθείσα να σχολιάσει τις ενστάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα του ΠΑΣΟΚ αναφορικά με το ότι στις διαπραγματεύσεις θα έπρεπε να περιλαμβάνεται και η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση καθώς και ότι η επαναφορά της μετενέργειας θα έπρεπε να είναι αναδρομική, η υπουργός επεσήμανε ότι πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο προήλθε από συμφωνία όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων και για να επιτευχθεί αυτή υπήρξαν αμοιβαίες υποχωρήσεις. «Άρα το γιατί δεν περιλαμβάνεται το ένα και περιλαμβάνεται το άλλο, είναι αποτέλεσμα συμφωνίας όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων, γιατί προφανώς δεν υπήρξε συμφωνία σε κάτι τέτοιο και γιατί όπως ξέρετε η χώρα μας είναι μέσα στην πλειοψηφία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι 22 αν θυμάμαι καλά οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες έχουν νομοθετικά προβλεπόμενο κατώτατο μισθό και από εκεί και πάνω οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να προβλέπουν καλύτερους όρους εργασίας και απολαβών με βάση μια συλλογική σύμβαση», είπε και πρόσθεσε ότι αν προβλεπόταν η μετενέργεια αναδρομικά θα υπήρχαν ζητήματα αντισυνταγματικότητας.

Η κα Κεραμέως τόνισε την θετική εικόνα που έχει αυτή τη στιγμή η αγορά εργασίας σημειώνοντας ωστόσο ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης ως προς το ποσοστό κάλυψης από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. «Εδώ έρχεται ως απάντηση η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, στο πως θα έχουμε περισσότερες Συλλογικές Συμβάσεις», είπε.

Ως προς τη στάση του ΠΑΣΟΚ που ψήφισε τις βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου αλλά καταψήφισε επί της αρχής, η υπουργός είπε: «Πώς γίνεται αυτό πραγματικά σηκώνω τα χέρια ψηλά» και πρόσθεσε ότι «αυτή η διαδικασία με την ιστορικότητα αυτής της συμφωνίας που δεν ήταν καθόλου εύκολο να επέλθει συμφωνία σε κοινωνικό επίπεδο, τι απέδειξε; Ότι τελικά έχουμε προχωρήσει περισσότερο στον κοινωνικό διάλογο από ότι στον πολιτικό και στον κοινοβουλευτικό διάλογο».

Για την ανεργία, η υπουργός επεσήμανε ότι από το 18% που ήταν το 2019, πλέον έχει πέσει στο 7,5%, ποσοστό χαμηλότερο από την Ισπανία, τη Σουηδία, τη Φινλανδία ακόμα και τη Γαλλία. «Έχουμε σχεδόν 600.000 πολίτες οι οποίοι δεν δούλευαν το ’19 και σήμερα δουλεύουν», σχολίασε η υπουργός, ενώ για τους νέους και τις γυναίκες σημείωσε ότι «είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και στις γυναίκες, για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδας, είμαστε κάτω από το 10%, είμαστε στο 9,9%. Δεν έχουμε υπάρξει ξανά ποτέ στην Ελλάδα κάτω από 10% στη γυναικεία ανεργία».

Αναφορικά με το διαθέσιμο εισόδημα η κ. Κεραμέως τόνισε ότι «δεν υπάρχει μεγαλύτερη πρόκληση αυτή τη στιγμή για την χώρα μας από το πώς θα αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα. Προσπαθούμε διαρκώς σε δύο άξονες. Ο πρώτος είναι με αύξηση μισθών, εν προκειμένω του κατώτατου και του μέσου μέσω της πίεσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων, εξ ου και η σημασία της Κοινωνικής Συμφωνίας. Και ο άλλος άξονας είναι μέσω της μείωσης φόρων, ασφαλιστικών εισφορών, επιβαρύνσεων. Αυτή η κυβέρνηση έχει καταργήσει ή μειώσει 83 φόρους. Έχει μειώσει τις ασφαλιστικές εισφορές κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες.». Παράλληλα αναφέρθηκε στην αύξηση του κατώτατου και του μέσου μισθού, λέγοντας ότι «στον κατώτατο μισθό ήμαστε στα 650 ευρώ, είμαστε στα 880, αυτό είναι αύξηση 35% και οδεύουμε προς τα 950 σε ένα χρόνο από σήμερα. Άρα είναι μία σημαντική αύξηση. Στο μέσο μισθό. Στο μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης, ήμασταν στα 1.200 ευρώ και πλέον είμαστε πάνω από τα 1.500. Και αυτό δεν συνυπολογίζει μπόνους, είναι ο ονομαστικός μισθός που βλέπουμε στο σύστημα».

Στη συνέχεια η υπουργός τοποθετήθηκε σχετικά με το νέο πρόγραμμα ενίσχυσης νέας επιχειρηματικότητας 18–29 ετών του Υπουργείου Εργασίας το οποίο υλοποιείται από τη ΔΥΠΑ, «νέοι 18 έως 29 ετών που δεν δουλεύουν, που δεν σπουδάζουν, που δεν κάνουν κατάρτιση να μπορούν να στήσουν τη δική τους επιχείρηση με στήριξη από το κράτος 17.500 ευρώ σε ένα χρόνο, σε τρεις δόσεις. Τρεις δόσεις όπου σε κάθε στάδιο πάμε και ελέγχουμε εάν πράγματι έχει σταθεί η επιχείρηση, αν έξι μήνες μετά λειτουργεί, αν έξι μήνες μετά λειτουργεί και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα από το να έχεις κάποιον, ο οποίος ήταν άνεργος και χωρίς προοπτική μπροστά του να του δίνεις την δυνατότητα να ανοίξει τα φτερά του και να δημιουργεί και νέες θέσεις εργασίας. Είναι ό,τι πιο όμορφο, κατά τη γνώμη μου, στον τομέα της εργασίας να βλέπεις ακριβώς πώς μπορούν να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και ο κόσμος να στέκεται στα πόδια του».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πράσινη μετάβαση, νέα στρατηγική και στήριξη των νησιών στο επίκεντρο της ΓΣ του ΣΕΕΝ
Ναυτιλία

Πράσινη μετάβαση, νέα στρατηγική και στήριξη των νησιών στο επίκεντρο της ΓΣ του ΣΕΕΝ

Χρηματιστήριο: Έσβησε τις μηνιαίες απώλειες με εντυπωσιακό rebound - Τα μυστικά της επιτυχίας
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Έσβησε τις μηνιαίες απώλειες με εντυπωσιακό rebound - Τα μυστικά της επιτυχίας

ΗΠΑ: Υψηλό 11μήνου για τη βιομηχανική παραγωγή τον Ιανουάριο
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Υψηλό 11μήνου για τη βιομηχανική παραγωγή τον Ιανουάριο

ΥΠΠΟ: Μνημείο χαρακτήρισε το σύνολο των φωτογραφιών των 200 αντιστασιακών της Καισαριανής
Ειδήσεις

ΥΠΠΟ: Μνημείο χαρακτήρισε το σύνολο των φωτογραφιών των 200 αντιστασιακών της Καισαριανής

Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: Οι Αμερικανοί πιστεύουν ότι οι ισχυροί σπάνια λογοδοτούν
Ειδήσεις

Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: Οι Αμερικανοί πιστεύουν ότι οι ισχυροί σπάνια λογοδοτούν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο πατριωτισμός ως λαϊκιστική ρητορική: Η περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά
Άλλοι Αρθρογράφοι

Ο πατριωτισμός ως λαϊκιστική ρητορική: Η περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά

Eξοχικές κατοικίες στην Ελλάδα: Συνεχίζεται το ράλι της τιμής ανά τετραγωνικό (πίνακας)
Ακίνητα

Eξοχικές κατοικίες στην Ελλάδα: Συνεχίζεται το ράλι της τιμής ανά τετραγωνικό (πίνακας)

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου
Ειδήσεις

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Καθοριστικός ο ρόλος Ελλάδας και Αλβανίας σε ενέργεια και μεταφορές
Ειδήσεις

Καθοριστικός ο ρόλος Ελλάδας και Αλβανίας σε ενέργεια και μεταφορές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/05/2026 - 20:07

Σπανάκης: Κανονικά η πορεία των έργων για τον Ιλισσό και τον Φαληρικό Όρμο

Πολιτική
26/05/2026 - 19:55

Ο Τσίπρας παρουσιάζει το νέο κόμμα - Δείτε live

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 19:47

Ιστορικό ρεκόρ για τη Micron: Κεφαλαιοποίηση άνω του $1 τρισ.

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/05/2026 - 19:36

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η σύμβαση για τη λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 19:29

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Ενημερωτικό για το ομόλογο της Lamda Development

Χρηματιστήρια
26/05/2026 - 19:15

Οι ευρωαγορές «φρέναραν» μετά το ράλι: Στο επίκεντρο Ιράν και Ουκρανία

Ναυτιλία
26/05/2026 - 18:58

Ένα βήμα πριν την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών η Safe Bulkers του Πόλυ Χατζηιωάννου

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:50

Ρωσία και Καζακστάν αναμένεται να προχωρήσουν σε συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια μέσα στη βδομάδα

Οικονομία
26/05/2026 - 18:50

Κάτω από τη βάση οι Έλληνες στην αποταμίευση: Ξοδεύουν συστηματικά περισσότερα από όσα βγάζουν

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:33

Φον Ντερ Λάιεν: «Βαρύ κατηγορώ» κατά Μόσχας για προσπάθεια αποσταθεροποίησης στη Βαλτική

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:32

Καιρός: Καθησυχαστικός ο Κολυδάς για την πιθανότητα εκδήλωσης ακραίου κύματος καύσωνα στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 18:18

Ο Όμιλος Qualco Χρυσός Χορηγός στο συνέδριο «Δημογραφικό 2026»

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:18

CNN: Η Ευρώπη πλήττεται από πρωτοφανές κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες-ρεκόρ για την εποχή

Ακίνητα
26/05/2026 - 18:10

ΕΤΑΔ: Ενέργειες αποκατάστασης της νομιμότητας στον αιγιαλό των Ιαματικών Πηγών Καλλιθέας Ρόδου

Πολιτική
26/05/2026 - 18:06

Χατζηδάκης: Χρωστάει μια απάντηση ο κ. Τσίπρας για τη ΔΕΗ

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 17:57

E.IN.S.: Μέρισμα €0,06 ανά μετοχή και ανεκτέλεστο έργων €13 εκατ.

Ειδήσεις
26/05/2026 - 17:53

ΕΚΤ για πληθωρισμό: Ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεων τον Ιούνιο λόγω Μέσης Ανατολής 

Ναυτιλία
26/05/2026 - 17:48

D-Marin: Θέτει νέα πρότυπα με την αναβάθμιση ύψους €8.5 εκατ. της Μαρίνας Γουβιών στην Κέρκυρα

Πολιτική
26/05/2026 - 17:41

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/05/2026 - 17:35

ΔΕΣΦΑ: Εγκαινιάστηκε ο αγωγός φυσικού αερίου προς τη Δυτική Μακεδονία

Σχόλια Αγοράς
26/05/2026 - 17:33

ΧΑ: Ανθεκτικό παρά το γεωπολιτικό σοκ – ΓΔ σε ανοδική τροχιά με οδηγό τη ΔΕΗ

Πολιτική
26/05/2026 - 17:25

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – Σιακαντάρη για τη… συγκυβέρνηση με τη ΝΔ

Εργασιακά
26/05/2026 - 17:20

Κεραμέως για νέο νομοσχέδιο: Ο μισθός να εξαρτάται από τη δουλειά, όχι από το φύλο

ΕΜΠΟΡΙΟ
26/05/2026 - 17:19

METRO ΑΕΒΕ: Επενδύσεις €250 εκατ. το 2026–2029 - Η πορεία του 2025

ΕΜΠΟΡΙΟ
26/05/2026 - 17:09

ΥΠΑΝ κατά Παντελιάδη: Στα ύψη η κόντρα για τιμές, πλαφόν κέρδους και πληθωρισμό

Ειδήσεις
26/05/2026 - 17:07

ΕΣΗΕΑ: Διοργανώνει ημερίδα για την αντιμετώπιση των slapps

Χρηματιστήρια
26/05/2026 - 16:57

Wall Street: Τεχνολογία και γεωπολιτικές προσδοκίες «εκτοξεύουν» τις μετοχές

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 16:57

Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Ανεπίτρεπτο από πρόγραμμα άνω των 140 εκατ. ευρώ να εξαιρούνται κλάδοι όπως εστίαση, εμπόριο, υπηρεσίες

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
26/05/2026 - 16:49

ΥΠΑΑΤ: Περισσότεροι από 149 τόνοι ώριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο από 19 έως 25 Μαΐου

Ναυτιλία
26/05/2026 - 16:42

Η Navios επιστρέφει στα VLCC με επένδυση μισού δισ. δολαρίων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ