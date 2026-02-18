Χρηματιστήριο: Έσβησε τις μηνιαίες απώλειες με εντυπωσιακό rebound - Τα μυστικά της επιτυχίας

Έσπασε το τριήμερο πτωτικό σερί στο ΧΑ με μια συνεδρίαση που θύμισε περισσότερο τον εξαιρετικό Ιανουάριο παρά τον αναιμικό Φεβρουάριο.

Καθολική συμμετοχή των μετοχών του FTSE (25 ανοδικές στις 25) στην ανοδική πορεία, με τον ΓΔ να καταλήγει στις 2327 μονάδες +3,3%, σβήνοντας ουσιαστικά τις μηνιαίες απώλειες.

Ανοδικό ξέσπασμα στον όμιλο Viohalco μετά τις αποφάσεις της ΕΕ με CENER +9,5%, ΕΛΧΑ +8,7% και ΒΙΟ +10% μαζί με συντονισμένες κινήσεις σε ΔΤΡ +5,1% (ΠΕΙΡ +5,8%, ΕΤΕ +5,7%, ΑΛΦΑ +4,6%, OPTIMA +5,5%) και λοιπών τίτλων από την βιομηχανία και τις υποδομές (ΓΕΚΤΕΡΝΑ +3,1%, ΜΟΗ +4,9%).

Σταθερή η βοήθεια από την ΕΕΕ +1,4% σε νέο ιστορικό υψηλό, τον ΟΤΕ +0,7% σε υψηλό έτους αλλά και την ΕΥΔΑΠ +0,25% σε υψηλό 5ετίας.

Κράτησαν τα τεχνικά σημεία στήριξης η METLEN +0,8% και ο ΟΠΑΠ +2,5%.

Καλή εικόνα και στην μεσαία κεφαλαιοποίηση με CREDIA +7%, ΑΒΑΞ +1,7%, ACAG +2,9%, ΙΝΤΚΑ +3,9%, ΦΡΛΚ +2,7% και ΙΝΤΕΚ +2,1%, αλλά και στην μικρή με QLCO +5,5%, ΙΝΛΙΦ +5,5% και ΦΑΙΣ +3,5%.

Πού στηρίχθηκε η ανάκαμψη

Η αντίδραση της αγοράς πέρα της τεχνικής εικόνας, στηρίχτηκε και στις εκθέσεις που δημοσιεύθηκαν και κυρίως της Goldman Sachs η οποία αναλύοντας την κατάσταση στον τραπεζικό κλάδο μετά την δικαστική απόφαση του Αρείου Πάγου καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο αντίκτυπος της απόφασης είναι διαχειρίσιμος για τον κλάδο και δεν συνιστά απειλή. Θετική και η έκθεση της Alpha Finance για το ελληνικό χρηματιστήριο η οποία αναμένει άλλη μια καλή χρονιά για το ΧΑ με αποδόσεις από 10-20% και βασικές επιλογές την BOCHGR από τον τραπεζικό κλάδο (η οποία ανακοίνωσε σήμερα αποτελέσματα έτους καλύτερα των αναμενομένων με κέρδη ύψους 483 εκ. και χρηματική διανομή 305 εκ.) και τις ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΤΙΤΑΝ, ΔΕΗ και ΜΠΕΛΑ.

Αν μπορούμε να βρούμε ένα λιγότερο ενθαρρυντικό της σημερινής συνεδρίασης αυτό θα είχε να κάνει με τον τζίρο (318 εκ.) όπου σε έντονα ανοδική ημέρα υπολειπόταν αρκετά του αντίστοιχου του πτωτικού τριημέρου (μ.ο. 340 εκ.) και προφανώς του μ.ο. έτους που βρίσκεται κοντά στα 400 εκ./ημέρα.

Στις υπόλοιπες ειδήσεις στα ίδια επίπεδα παρέμεινε το επιτόκιο των εξάμηνων εντόκων γραμματίων στην σημερινή έκδοση του ΟΔΔΗΧ στο 1,84% συνολικού ύψους 400 εκ. ευρώ.

Τέλος, συνεχίζεται το καλό κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές με τον DAX +1,1% και τον STOXX600 +1% ενώ ανοδικό άνοιγμα δείχνουν και τα futures στις ΗΠΑ με τον S&P +0,6%.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης