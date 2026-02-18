Πράσινη μετάβαση, νέα στρατηγική και στήριξη των νησιών στο επίκεντρο της ΓΣ του ΣΕΕΝ
Ναυτιλία
17:46 - 18 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, κατά την οποία παρουσιάστηκε ο απολογισμός δράσεων για το έτος 2025 και αναλύθηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, σε ένα περιβάλλον αυξημένων ενεργειακών, οικονομικών και περιβαλλοντικών απαιτήσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία του εκσυγχρονισμού και της σταθερότητας του θεσμικού πλαισίου, της ανταγωνιστικότητας των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων και της στήριξης της νησιωτικότητας.

Όπως τονίστηκε, η ελληνική ακτοπλοΐα αποτελεί ζωτικό πυλώνα της εθνικής οικονομίας, του τουρισμού, της κοινωνικής συνοχής και της γεωγραφικής συνέχειας της χώρας, διασφαλίζοντας τη συνδεσιμότητα περισσότερων από 115 νησιών και στηρίζοντας τη 12μηνη λειτουργία του νησιωτικού χώρου, ιδίως των 89 νησιών που δεν διαθέτουν αεροδρόμιο. Αποτελεί το μέσο που ενώνει τη νησιωτική χώρα με την ηπειρωτική, στηρίζει την καθημερινότητα των νησιωτών και διασφαλίζει τον τουρισμό, την ανάπτυξη και την εθνική παρουσία στο Αιγαίο και την Αδριατική.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ο καθοριστικός ρόλος του κλάδου στην απασχόληση, τον εφοδιασμό των νησιών και τη συνολική λειτουργία της οικονομίας.

Στο πλαίσιο της Συνέλευσης, η διοίκηση του Συνδέσμου παρουσίασε τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν το προηγούμενο έτος για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων, τη στήριξη του τουρισμού, καθώς και την προετοιμασία για την πράσινη μετάβαση και την ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου.

Παράλληλα, τέθηκαν οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι για το 2026, με έμφαση στη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για την πράσινη μετάβαση, στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου με σαφείς και δεσμευτικές διαδικασίες, στον εκσυγχρονισμό των λιμενικών υποδομών, στη στήριξη της ακτοπλοϊκής επιχειρηματικότητας και στην ενίσχυση της συνεργασίας με την Πολιτεία και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, κ. Διονύσης Θεοδωράτος, ανέφερε:

«Η ελληνική ακτοπλοΐα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο μετάβασης. Μέσα από θεσμικό διάλογο και ουσιαστική συνεργασία με την Πολιτεία, μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό πλαίσιο που θα στηρίζει έμπρακτα τη νησιωτικότητακαι την εθνική οικονομία».

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή του να συνεχίσει να συμβάλλει με συνέπεια, τεκμηρίωση και υπευθυνότητα στη διαμόρφωση πολιτικών που διασφαλίζουν ένα σύγχρονο, βιώσιμο και ανταγωνιστικό μέλλον για την ελληνική ακτοπλοΐα.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, ακολούθησε θεσμικό δείπνο και κοπή της βασιλόπιτας, με τη συμμετοχή των μελών του Συνδέσμου και την παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ.Βασίλη Κικίλια, του Υφυπουργού κ. Στέφανου Γκίκα, του Γεν. Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων κ.Ευάγγελου Κυριαζόπουλου και του Γεν. Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Εμμανουήλ Κουτουλάκη, σε κλίμα συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των εκπροσώπων του κλάδου και της Πολιτείας.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/02/2026 - 17:56
