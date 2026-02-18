Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: Οι Αμερικανοί πιστεύουν ότι οι ισχυροί σπάνια λογοδοτούν

Μια νέα δημοσκόπηση των Reuters και Ipsos καταγράφει βαθιά δυσπιστία των Αμερικανών απέναντι στην ικανότητα του συστήματος να λογοδοτεί τους ισχυρούς, με αφορμή τη δημοσιοποίηση εκατομμυρίων σελίδων εγγράφων για τις διασυνδέσεις του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματοδότη Jeffrey Epstein με ελίτ κύκλους πολιτικής, επιχειρήσεων και ακαδημαϊκής κοινότητας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 69% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η άποψη πως «οι ισχυροί στις ΗΠΑ σπάνια λογοδοτούν για τις πράξεις τους» αποτυπώνει «πολύ» ή «απόλυτα» τη δική του στάση, ενώ ένα επιπλέον 17% απάντησε ότι την εκφράζει «κάπως». Μόλις 11% διαφώνησε. Εντυπωσιακό είναι ότι πάνω από το 80% τόσο των Ρεπουμπλικανών όσο και των Δημοκρατικών συμφωνεί, τουλάχιστον εν μέρει, με αυτή την εκτίμηση.

Τα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα κατόπιν εντολής του Κογκρέσου από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης συνδέουν τον Epstein με πλήθος επιφανών προσώπων, πριν και μετά την ομολογία ενοχής του το 2008 για αδικήματα που περιλάμβαναν σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκου. Ο θάνατός του το 2019 σε φυλακή του Μανχάταν, που επισήμως αποδόθηκε σε αυτοκτονία, εξακολουθεί να τροφοδοτεί θεωρίες και πολιτικές εντάσεις.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτικό πονοκέφαλο για τον πρόεδρο Donald Trump, ο οποίος στο παρελθόν είχε καλλιεργήσει υποψίες γύρω από τον Epstein, αλλά πλέον δέχεται επικρίσεις ότι η κυβέρνησή του δεν αποκάλυψε πλήρως όσα γνώριζε το κράτος για την υπόθεση. Παράλληλα, ορισμένα στελέχη μεγάλων εταιρειών, όπως η Goldman Sachs και η Hyatt Hotels, υπέβαλαν παραιτήσεις μετά τις αποκαλύψεις, ενώ άλλα πρόσωπα διατήρησαν τις θέσεις τους χωρίς να κατηγορηθούν για παρανομίες.

Ωστόσο, η κοινή γνώμη εμφανίζεται διχασμένη ως προς το αν η χώρα πρέπει να συνεχίσει να ασχολείται με το θέμα. Το 67% των Ρεπουμπλικανών θεωρεί ότι «είναι ώρα να προχωρήσει η χώρα», έναντι μόλις 21% των Δημοκρατικών που συμμερίζονται αυτή την άποψη.

Η διαδικτυακή, πανεθνική έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.117 ενηλίκων και έχει περιθώριο σφάλματος 3 ποσοστιαίων μονάδων, αποτυπώνοντας μια διακομματική αλλά έντονα κριτική στάση απέναντι στην αμερικανική ελίτ.