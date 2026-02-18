Συλλυπητήρια δήλωση του Προέδρου της Βουλής για τον θάνατο του Αντώνη Μανιτάκη

Την θλίψη του για τον θάνατο του Αντώνη Μανιτάκη εξέφρασε το βράδυ της Τετάρτης (18/2) ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης.

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Πανεπιστημιακού δασκάλου και πρώην Υπουργού Αντώνη Μανιτάκη. Μαθητής του σπουδαίου συνταγματολόγου Αριστόβουλου Μάνεση, τον οποίο διαδέχθηκε στην έδρα του Συνταγματικού Δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, υπήρξε αφοσιωμένος στην επιστήμη του, αφήνοντας το αποτύπωμά του», ανέφερε αρχικά ο κ. Κακλαμάνης και προσέθεσε:

«Διετέλεσε υπηρεσιακός Υπουργός Εσωτερικών στις υπηρεσιακές Κυβερνήσεις του 2012 και του 2015 και Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από το 2012 έως το 2013, καθώς και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (1997-1999) και Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (2010-2012 ).

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους συγγενείς και φίλους του, όπως επίσης και στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα του ΑΠΘ και την Κοσμητεία της Νομικής Σχολής, που κήρυξε διήμερο πένθος», κατέληξε ο κ. Κακλαμάνης στη σχετική του δήλωση.