Τσουκαλάς: Τα στημένα show Γεωργιάδη σκοπεύουν σε αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης
Πολιτική
12:50 - 21 Φεβ 2026

Τσουκαλάς: Τα στημένα show Γεωργιάδη σκοπεύουν σε αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης

Reporter.gr Newsroom
«Τα στημένα show του κ. Γεωργιάδη έχουν σκοπό να δημιουργήσουν τεχνητές πολώσεις και να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη από τις εξελίξεις  στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις "ουρές εκατομμυρίων" που αποκαλύπτονται» αναφέρει σε δήλωση του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς.

Πιο αναλυτικά σε δήλωση του ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρει: «Η εικόνα που έχει κυκλοφορήσει μέσω video με τους αστυνομικούς να έχουν προσάγει έναν ιατρό και να τον παρουσιάζουν δεμένο πισθάγκωνα ως «τρόπαιο» μπροστά στον Άδωνι Γεωργιάδη δεν περιποιεί τιμή ούτε στην Ελληνική Αστυνομία ούτε στον Υπουργό Υγείας.

Στις δημοκρατίες οι Υπουργοί δεν υποκαθιστούν τη δικαστική εξουσία ούτε δίνουν εντολές στην Αστυνομία.

Τα στημένα show του κ. Γεωργιάδη έναν μόνο σκοπό εξυπηρετούν: Να δημιουργήσουν τεχνητές πολώσεις και να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη από τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αποκάλυψη ότι κεντρικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που δεν έχει διαγραφεί, ελέγχεται για απόκρυψη 10.000.000 ευρώ. Να θολώσουν την επικαιρότητα για να μην επανέλθουν στη δημόσια συζήτηση οι ευθύνες ενός Πρωθυπουργού, που έσπευσε να κρυφτεί πίσω από το άρθρο 86 για να μην παραπεμφθούν κορυφαίοι Υπουργοί του για ένα σκάνδαλο του οποίου ακόμα δεν έχουμε αντιληφθεί την έκταση και οι εξελίξεις είναι ραγδαίες».

