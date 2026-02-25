Παπαστεργίου για Βιολάντα: Η τελευταία μου υπογραφή στην άδεια ήταν το 2011
Πολιτική
12:52 - 25 Φεβ 2026

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, σε συνέντευξη του στην ΕΡΤ απάντησε, μεταξύ άλλων, και στα δημοσιεύματα που τον συνδέουν με την άδεια λειτουργίας του εργοστασίου «Βιολάντα».

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου αναφέρθηκε σε μια σειρά θεμάτων που αφορούν τόσο την προσωπική του δραστηριότητα όσο και τον σχεδιασμό πολιτικών για την ψηφιακή εποχή και την τεχνητή νοημοσύνη, σε συνέντευξη όπου απάντησε σε ερωτήματα για δημοσιεύματα, τεχνολογία και δημόσια διοίκηση.

Υπόθεση «Βιολάντα»

Σε ερώτηση σχετικά με δημοσίευμα που τον συνδέει με υπογραφή άδειας λειτουργίας της επιχείρησης «Βιολάντα», ο κ. Παπαστεργίου διευκρίνισε ότι από το 2000 έως το 2013 δραστηριοποιούνταν ως ελεύθερος επαγγελματίας ηλεκτρολόγος μηχανικός και ότι η τελευταία του υπογραφή σε άδεια ήταν το 2011.

Σημείωσε ότι η άδεια αφορά τμήμα κτιρίου που κατασκευάστηκε σε δύο φάσεις και τόνισε πως, δεδομένου ότι η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τη Δικαιοσύνη, δεν επιθυμεί να επεκταθεί περαιτέρω. Παράλληλα, είπε πως σοκαρίστηκε από την απολογία του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και από την «ευθεία βολή» που δέχθηκε, αλλά διευκρίνισε ότι δεν τον κακίζει, καθώς «τον αντιλαμβάνεται απόλυτα».

Τεχνητή νοημοσύνη και παραπληροφόρηση

Ο υπουργός αναφέρθηκε στις θεσμικές παρεμβάσεις που προετοιμάζονται για την τεχνητή νοημοσύνη, την προστασία της Δημοκρατίας από παραπληροφόρηση και την επιτάχυνση κρίσιμων ψηφιακών έργων. Σχετικά με περιστατικό σε πανεπιστήμιο όπου φοιτητές χρησιμοποίησαν εργαλεία ΑΙ για εργασίες, σημείωσε ότι το ζήτημα συζητήθηκε και σε διεθνή σύνοδο στην Ινδία, με στόχο η τεχνητή νοημοσύνη να τεθεί «σε πιο ανθρώπινη βάση», με έμφαση στον ρόλο του ανθρώπου.

Απαντώντας για τον ενδεχόμενο ρόλο της ΑΙ στις εκλογές, υπογράμμισε ότι το πρόβλημα υπερβαίνει τις εκλογικές διαδικασίες και αφορά συνολικά τη διαμόρφωση της ειδησεογραφίας και της δημόσιας σφαίρας.

Ψηφιακά έργα και Ταμείο Ανάκαμψης

Σχετικά με τα έργα που προχωρούν, ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε ότι μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης υλοποιούνται πρωτοβουλίες για την ενοποίηση ψηφιακών συστημάτων στα νοσοκομεία, με στόχο την κεντρική παρακολούθηση προμηθειών, προσωπικού και δαπανών.

Επίσης, μίλησε για πρωτοβουλία διασταύρωσης στοιχείων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία αξιοποιεί κτηματολογικά δεδομένα, διασύνδεση με την ΑΑΔΕ, δορυφορικές εικόνες και ΑΙ για τον έλεγχο καλλιεργειών και αποζημιώσεων.

Social media και «προσωπικός αριθμός»

Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που έθεσαν θέμα περιορισμών στη χρήση social media από ανηλίκους και πως η σχετική συζήτηση εξελίσσεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προανήγγειλε επίσης επερχόμενες ανακοινώσεις για το αντίστοιχο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Αναφορικά με τον «προσωπικό αριθμό», διαβεβαίωσε ότι το ενημερωτικό email που έλαβαν πολίτες δεν συνεπάγεται νέα απόδοση αριθμού, καθώς ο αριθμός έχει ήδη εκχωρηθεί. Από το 2026 σχεδιάζεται η σταδιακή χρήση του ως μοναδικού αναγνωριστικού για τη διεκπεραίωση υποθέσεων, στο πλαίσιο απλοποίησης διαδικασιών και ενοποίησης κρατικών μητρώων.

Ευρυζωνικότητα

Ο υπουργός υπογράμμισε την πρόοδο στην ευρυζωνικότητα: από μόλις 0,6% διείσδυση οπτικής ίνας το 2019, σήμερα πάνω από το 60% των νοικοκυριών και επιχειρήσεων έχουν τεχνική δυνατότητα σύνδεσης.

Ο κ. Παπαστεργίου τόνισε ότι οι πρωτοβουλίες αυτές συνδέονται με τη στρατηγική ψηφιακής μετάβασης και την ενίσχυση της διαφάνειας και αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης.

