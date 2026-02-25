Συνάντηση Χρηστίδη με την Πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής: Στο επίκεντρο οι προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο

Μια ουσιαστική και εποικοδομητική συζήτηση για τα τρέχοντα πολιτικά ζητήματα και τις κοινές προκλήσεις Ελλάδας και Κύπρου, είχε ο Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης, με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αννίτα Δημητρίου και τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπείας, στο πλαίσιο του επίσημου δείπνου που παρέθεσαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, στις Βρυξέλλες, με αφορμή τη συνδιοργάνωση της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η συζήτηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα και επικεντρώθηκε στις προκλήσεις και τις προτεραιότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας, στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νότια Ευρώπη, καθώς και στις πρωτοβουλίες που απαιτούνται για την ανάδειξη κρίσιμων ζητημάτων που άπτονται της περιφερειακής σταθερότητας, της ενεργειακής ασφάλειας και της ευρωπαϊκής συνοχής.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της πολιτιστικής διπλωματίας ως εργαλείου εξωτερικής πολιτικής και εμβάθυνσης της συνεργασίας των δύο χωρών, αξιοποιώντας τους ιστορικούς, πολιτισμικούς και θεσμικούς δεσμούς που ενώνουν Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Παύλος Χρηστίδης υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της δημοκρατικής λογοδοσίας, της κοινωνικής συνοχής και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης αποτελούν βασικές προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα, σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα και η Κύπρος οφείλουν να λειτουργούν ως πυλώνες σταθερότητας και γέφυρες συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή».

Η συνάντηση επιβεβαίωσε τους στενούς δεσμούς που συνδέουν, διαχρονικά, τις δύο χώρες και ανέδειξε τη σημασία της συντονισμένης παρουσίας τους στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, με στόχο την προώθηση μιας ισχυρής, δημοκρατικής και κοινωνικά δίκαιης Ευρώπης.