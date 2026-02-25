Φάμελλος: Το «σύστημα Μητσοτάκη» καλλιέργησε τη διαφθορά, διαβρώνοντας τη χώρα τα τελευταία επτά χρόνια

Σφοδρή κριτική κατά της κυβέρνησης, με αιχμή τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση της διαφθοράς.

Ο κ. Φάμελλος υποστήριξε ότι το «σύστημα Μητσοτάκη» οικοδομήθηκε πάνω σε ένα οργανωμένο πλέγμα οικονομικής και πολιτικής ισχύος, το οποίο –όπως ανέφερε– καλλιέργησε τη διαφθορά και τη διαπλοκή, διαβρώνοντας τη χώρα τα τελευταία επτά χρόνια. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για συστηματική και ανεξέλεγκτη παραβίαση των αρχών της Δικαιοσύνης, του κράτους δικαίου και των συνταγματικών κανόνων.

Παράλληλα, έκανε λόγο για ευθεία υποβάθμιση της Δημοκρατίας, στρέφοντας ιδιαίτερα τα πυρά του στον υπουργό Δικαιοσύνης. Όπως είπε, ο κ. Φλωρίδης έχει ξεπεράσει κάθε όριο, μεταβάλλει διαρκώς το νομοθετικό πλαίσιο -ακόμη και ανά εξάμηνο- εισάγοντας, κατά τον ίδιο, φωτογραφικές και ευνοϊκές ρυθμίσεις που προσβάλλουν την κοινωνία, τους πολίτες και τον ίδιο τον θεσμό της Δικαιοσύνης.

Ως ενδείξεις, κατά την άποψή του, της αποδυνάμωσης του κράτους δικαίου, ανέφερε την υπόθεση των υποκλοπών, την τραγωδία των Τεμπών και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για υποθέσεις που συνιστούν πλήγμα και για τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, ενώ παράλληλα αποκαλύπτουν –όπως είπε– την προσπάθεια της κυβέρνησης να αποποιηθεί τις ευθύνες της.

Ειδικότερα για τις υποκλοπές, έκανε λόγο για συνειδητή πολιτική απόφαση που, όπως υποστήριξε, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από κυβερνητικά στελέχη και το Μέγαρο Μαξίμου, αποδίδοντας στην κυβέρνηση αλλά και στην ηγεσία της Δικαιοσύνης ευθύνη για τη συγκάλυψη της υπόθεσης. Αναφερόμενος στην υπόθεση των Τεμπών και ενόψει της έναρξης της δίκης, στάθηκε στο αίτημα των οικογενειών των θυμάτων να πραγματοποιηθούν χημικές και απεικονιστικές εξετάσεις στις σορούς που πρόκειται να εκταφούν, ζητώντας από την κυβέρνηση να δεσμευτεί ότι οι εξετάσεις θα επιτραπεί να γίνουν στο εξωτερικό.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κάλεσε την κυβέρνηση να αποχωρήσει το ταχύτερο δυνατό, υποστηρίζοντας ότι αυτό είναι απαραίτητο ώστε «να ανασάνει η Δικαιοσύνη, η κοινωνία και η χώρα». Σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χαρακτήρισε «όνειδος» το πόρισμα της πλειοψηφίας στην εξεταστική επιτροπή, επειδή –όπως είπε– αποδίδει τις ευθύνες στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ.

Στη συνέχεια, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει συμβάλει στην απαξίωση της Δικαιοσύνης στα μάτια των πολιτών, τόσο μέσω της νομοθετικής διαδικασίας όσο και μέσω της επιλογής της ηγεσίας της. Υποστήριξε ότι έχει καταστεί κανόνας η κακή νομοθέτηση, με την εισαγωγή άσχετων ή φωτογραφικών διατάξεων που εξυπηρετούν πελατειακές πρακτικές, επισημαίνοντας ότι έτσι πλήττεται η αξιοπιστία των θεσμών και ευτελίζεται ο ρόλος του Κοινοβουλίου.

Αναφερόμενος στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση, σημείωσε ότι όσοι –κατά την άποψή του– παραβιάζουν το Σύνταγμα δεν μπορούν να εμφανίζονται ως δύναμη θεσμικού εκσυγχρονισμού, υποστηρίζοντας ότι μόνο μια προοδευτική κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει στις αναγκαίες αλλαγές.

Τέλος, σχολιάζοντας το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο θα ενισχύσει πράγματι τη διαφάνεια και θα περιορίσει τη διαφθορά, αφήνοντας αιχμές ότι η ίδια η κυβέρνηση ευθύνεται για την επιδείνωση των σχετικών δεικτών. Όπως ανέφερε, η επίκληση της ταχύτητας και της ψηφιοποίησης –με την οποία, όπως είπε, συμφωνούν όλοι– μεταφράζεται στην πράξη σε συγκέντρωση εξουσιών στην εκτελεστική αρχή, περιορισμό ένδικων μέσων και αυτοματοποιημένες διαδικασίες χωρίς επαρκείς εγγυήσεις, γεγονός που, κατά την εκτίμησή του, υποβαθμίζει τη Δικαιοσύνη και τη Δημοκρατία.