ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Φάμελλος: Το «σύστημα Μητσοτάκη» καλλιέργησε τη διαφθορά, διαβρώνοντας τη χώρα τα τελευταία επτά χρόνια
Πολιτική
16:32 - 25 Φεβ 2026

Φάμελλος: Το «σύστημα Μητσοτάκη» καλλιέργησε τη διαφθορά, διαβρώνοντας τη χώρα τα τελευταία επτά χρόνια

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σφοδρή κριτική κατά της κυβέρνησης, με αιχμή τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση της διαφθοράς.    

Ο κ. Φάμελλος υποστήριξε ότι το «σύστημα Μητσοτάκη» οικοδομήθηκε πάνω σε ένα οργανωμένο πλέγμα οικονομικής και πολιτικής ισχύος, το οποίο –όπως ανέφερε– καλλιέργησε τη διαφθορά και τη διαπλοκή, διαβρώνοντας τη χώρα τα τελευταία επτά χρόνια. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για συστηματική και ανεξέλεγκτη παραβίαση των αρχών της Δικαιοσύνης, του κράτους δικαίου και των συνταγματικών κανόνων.

Παράλληλα, έκανε λόγο για ευθεία υποβάθμιση της Δημοκρατίας, στρέφοντας ιδιαίτερα τα πυρά του στον υπουργό Δικαιοσύνης. Όπως είπε, ο κ. Φλωρίδης έχει ξεπεράσει κάθε όριο, μεταβάλλει διαρκώς το νομοθετικό πλαίσιο -ακόμη και ανά εξάμηνο- εισάγοντας, κατά τον ίδιο, φωτογραφικές και ευνοϊκές ρυθμίσεις που προσβάλλουν την κοινωνία, τους πολίτες και τον ίδιο τον θεσμό της Δικαιοσύνης.

Ως ενδείξεις, κατά την άποψή του, της αποδυνάμωσης του κράτους δικαίου, ανέφερε την υπόθεση των υποκλοπών, την τραγωδία των Τεμπών και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για υποθέσεις που συνιστούν πλήγμα και για τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, ενώ παράλληλα αποκαλύπτουν –όπως είπε– την προσπάθεια της κυβέρνησης να αποποιηθεί τις ευθύνες της.

Ειδικότερα για τις υποκλοπές, έκανε λόγο για συνειδητή πολιτική απόφαση που, όπως υποστήριξε, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από κυβερνητικά στελέχη και το Μέγαρο Μαξίμου, αποδίδοντας στην κυβέρνηση αλλά και στην ηγεσία της Δικαιοσύνης ευθύνη για τη συγκάλυψη της υπόθεσης. Αναφερόμενος στην υπόθεση των Τεμπών και ενόψει της έναρξης της δίκης, στάθηκε στο αίτημα των οικογενειών των θυμάτων να πραγματοποιηθούν χημικές και απεικονιστικές εξετάσεις στις σορούς που πρόκειται να εκταφούν, ζητώντας από την κυβέρνηση να δεσμευτεί ότι οι εξετάσεις θα επιτραπεί να γίνουν στο εξωτερικό.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κάλεσε την κυβέρνηση να αποχωρήσει το ταχύτερο δυνατό, υποστηρίζοντας ότι αυτό είναι απαραίτητο ώστε «να ανασάνει η Δικαιοσύνη, η κοινωνία και η χώρα». Σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χαρακτήρισε «όνειδος» το πόρισμα της πλειοψηφίας στην εξεταστική επιτροπή, επειδή –όπως είπε– αποδίδει τις ευθύνες στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ.

Στη συνέχεια, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει συμβάλει στην απαξίωση της Δικαιοσύνης στα μάτια των πολιτών, τόσο μέσω της νομοθετικής διαδικασίας όσο και μέσω της επιλογής της ηγεσίας της. Υποστήριξε ότι έχει καταστεί κανόνας η κακή νομοθέτηση, με την εισαγωγή άσχετων ή φωτογραφικών διατάξεων που εξυπηρετούν πελατειακές πρακτικές, επισημαίνοντας ότι έτσι πλήττεται η αξιοπιστία των θεσμών και ευτελίζεται ο ρόλος του Κοινοβουλίου.

Αναφερόμενος στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση, σημείωσε ότι όσοι –κατά την άποψή του– παραβιάζουν το Σύνταγμα δεν μπορούν να εμφανίζονται ως δύναμη θεσμικού εκσυγχρονισμού, υποστηρίζοντας ότι μόνο μια προοδευτική κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει στις αναγκαίες αλλαγές.

Τέλος, σχολιάζοντας το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο θα ενισχύσει πράγματι τη διαφάνεια και θα περιορίσει τη διαφθορά, αφήνοντας αιχμές ότι η ίδια η κυβέρνηση ευθύνεται για την επιδείνωση των σχετικών δεικτών. Όπως ανέφερε, η επίκληση της ταχύτητας και της ψηφιοποίησης –με την οποία, όπως είπε, συμφωνούν όλοι– μεταφράζεται στην πράξη σε συγκέντρωση εξουσιών στην εκτελεστική αρχή, περιορισμό ένδικων μέσων και αυτοματοποιημένες διαδικασίες χωρίς επαρκείς εγγυήσεις, γεγονός που, κατά την εκτίμησή του, υποβαθμίζει τη Δικαιοσύνη και τη Δημοκρατία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βαρκελώνη: Διπλασιάζεται ο τουριστικός φόρος για καταπολέμηση του υπερτουρισμού
Ειδήσεις

Βαρκελώνη: Διπλασιάζεται ο τουριστικός φόρος για καταπολέμηση του υπερτουρισμού

Κικίλιας: Όταν ένας πολιτικός αναλαμβάνει ένα έργο, οφείλει να το ολοκληρώνει
Ναυτιλία

Κικίλιας: Όταν ένας πολιτικός αναλαμβάνει ένα έργο, οφείλει να το ολοκληρώνει

Reuters: Ο OPEC+ εξετάζει αύξηση παραγωγής εν μέσω έντασης ΗΠΑ – Ιράν
Εμπορεύματα

Reuters: Ο OPEC+ εξετάζει αύξηση παραγωγής εν μέσω έντασης ΗΠΑ – Ιράν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την αισχροκέρδεια των διυλιστηρίων
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την αισχροκέρδεια των διυλιστηρίων

Νυφούδης (ΕΛΑΣ): Η στήριξή μου στον Τσίπρα αποδεικνύει πως δεν έφτιαξε έναν νέο ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική

Νυφούδης (ΕΛΑΣ): Η στήριξή μου στον Τσίπρα αποδεικνύει πως δεν έφτιαξε έναν νέο ΣΥΡΙΖΑ

ΣΥΡΙΖΑ: Η εικόνα της κυβέρνησης αποτυπώνεται σε δύο λέξεις – Αυταρχισμός και αυθαιρεσία
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Η εικόνα της κυβέρνησης αποτυπώνεται σε δύο λέξεις – Αυταρχισμός και αυθαιρεσία

Υπό πίεση ο Σάντσεθ: Υποθέσεις διαφθοράς πλήττουν τους Σοσιαλιστές - Προβάδισμα για το Λαϊκό Κόμμα
Ειδήσεις

Υπό πίεση ο Σάντσεθ: Υποθέσεις διαφθοράς πλήττουν τους Σοσιαλιστές - Προβάδισμα για το Λαϊκό Κόμμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
02/06/2026 - 16:05

Νέα πυρηνική ανάπτυξη στην Ευρώπη υπό εξέταση στις ΗΠΑ – Ποιοι αμυντικοί όμιλοι κερδίζουν έδαφος

Ειδήσεις
02/06/2026 - 15:55

Ρεκόρ για τις αμυντικές εξαγωγές του Ισραήλ: Στα 19,2 δισ. δολάρια το 2025

Υγεία
02/06/2026 - 15:53

Υπουργείο Υγείας: Καμπάνια πρόληψης των πνιγμών για ανθρώπους άνω των 60 ετών

Πολιτική
02/06/2026 - 15:43

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρόταση αρχειοθέτησης για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 15:31

Όμιλος AVAX: Πιστοποίηση BIM από την TUV NORD Ελλάδας

Πολιτική
02/06/2026 - 15:27

Παραστατίδης: Οι προβλέψεις για το τέλος του ΠΑΣΟΚ θα πάνε «κουβά» – Πορευόμαστε αυτόνομα

Ναυτιλία
02/06/2026 - 15:24

Safe Bulkers: Πρώτη ναυτιλιακή που εισάγεται στην Euronext Athens - Στα 580 εκατ. ευρώ η αποτίμηση

Πολιτική
02/06/2026 - 15:10

Χατζηδάκης: Η εισαγωγή της Safe Bulkers στο ΧΑ επαναπροσδιορίζει τις σχέσεις της ναυτιλίας με την κεφαλαιαγορά

Πολιτική
02/06/2026 - 15:05

Σακελλαρίδης κατά ΕΛΑΣ: Mέχρι τώρα έχουν ακουστεί «γενικόλογες διακηρύξεις και ωραία λόγια»

Υγεία
02/06/2026 - 15:00

Χάπι για τον καρκίνο του παγκρέατος; Τι έδειξε νέα μελέτη

Ειδήσεις
02/06/2026 - 14:53

Φυλακές Κορυδαλλού: Απέδρασε 48χρονος κρατούμενος - Συνελήφθησαν δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι

Ειδήσεις
02/06/2026 - 14:47

Σε τεντωμένο σκοινί η Μέση Ανατολή: Κλιμάκωση στο Λίβανο, «σιωπή» στο Ιράν και τρόμος στις αγορές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/06/2026 - 14:40

ΑΔΜΗΕ: Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προσφορών για τα καλωδιακά έργα των διασυνδέσεων Δωδεκανήσων και βορείου Αιγαίου

Πολιτική
02/06/2026 - 14:30

Σκιά ευρωπαϊκής έρευνας πάνω από τις ελληνικές μεταναστευτικές δομές

Φορολογία
02/06/2026 - 14:29

ΑΑΔΕ: 500.000 ευρώ αδήλωτα σε μετρητά εντοπίστηκαν στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Υγεία
02/06/2026 - 14:04

ΠΟΥ: 321 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στο Κονγκό

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/06/2026 - 14:01

Το νέο Opel Astra έφτασε και είναι διαθέσιμο για παραγγελία

Νομίσματα
02/06/2026 - 13:54

«Αιμορραγία» στην αγορά crypto – Το Bitcoin σε χαμηλό δύο μηνών

Πολιτική
02/06/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: Ο κ. Ντίλιαν «δείχνει» ξανά το Μαξίμου και την ΕΥΠ για τις υποκλοπές

Εμπορεύματα
02/06/2026 - 13:45

Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται

Ειδήσεις
02/06/2026 - 13:35

BofA: Οι εισροές στα credit funds τροφοδοτούν το ράλι στις αγορές

Οικονομία
02/06/2026 - 13:29

ΤτΕ: Διπλό σήμα από τις τράπεζες – Πτώση στις ιδιωτικές καταθέσεις και επιβράδυνση της χρηματοδότησης

Ειδήσεις
02/06/2026 - 13:23

Σαρωνικός: Απόφαση καθορισμού των ορίων των κατοικημένων παραλιακών περιοχών 

Πολιτική
02/06/2026 - 13:18

Μανιάτης στον επίτροπο ενέργειας: Εισηγούμαι τη χρηματοδότηση ηλεκτρικών διασυνδέσεων και αποθήκευσης - Όχι στην πυρηνική ενέργεια

Πολιτική
02/06/2026 - 13:18

Διαμαντοπούλου: «Οι διαγραφές δεν φέρνουν ποτέ αποτέλεσμα» – Αποστάσεις από σενάρια συνεργασίας με τον Τσίπρα

Πολιτική
02/06/2026 - 13:04

Κατατίθεται σήμερα (2/6) η πρόταση της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση - Για «οδικό χάρτη» μεταρρυθμίσεων μιλά ο πρωθυπουργός

Περιβάλλον
02/06/2026 - 12:53

Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός: 80% οι πιθανότητες εμφάνισης ενός επεισοδίου «Ελ Νίνιο» το καλοκαίρι

Πολιτική
02/06/2026 - 12:47

Πέθανε ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου

Magazino
02/06/2026 - 12:42

Τι συνέβη στην έναρξη του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 12:40

Περιστέρης: Η ανατροπή δεδομένων δεκαετιών απαιτεί ανθεκτικές υποδομές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ