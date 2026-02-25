Τσιάρας: Επίκειται νομοθετική πρωτοβουλία για το κόστος παραγωγής
17:38 - 25 Φεβ 2026

Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η τρίωρη συνάντηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα με την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας (ΕΟΑΣΝΛ).

Στη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν όλα τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο, από τις εκκρεμείς πληρωμές και το αυξημένο κόστος παραγωγής έως το πετρέλαιο, τη ΔΕΗ, την ευλογιά και το μέλλον του Οργανισμού Πληρωμών.

Ο υπουργός ανέφερε ότι έως το Πάσχα και εντός του τρέχοντος μήνα προγραμματίζονται διαδοχικές καταβολές, με στόχο να τακτοποιηθούν εκκρεμότητες και να διαμορφωθεί έως το τέλος του έτους ένα πιο σταθερό και τυποποιημένο πλαίσιο διαδικασιών.

Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι υπάρχουν σοβαρές δυσλειτουργίες, επισημαίνοντας πως αποκαλύπτονται προβλήματα που δεν ήταν εμφανή στο παρελθόν. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σημείωσε ότι βρίσκεται σε φάση μετάβασης, εκτιμώντας ότι από το επόμενο έτος, με την ολοκλήρωση των αναγκαίων προσαρμογών, δεν θα υφίσταται ζήτημα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην προσπάθεια αποτροπής διακοπής των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Όπως είπε, υπήρξε περίοδος κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση απειλούσε με αναστολή πληρωμών, με βασικό στόχο της ελληνικής πλευράς να εξασφαλιστεί το «πράσινο φως» ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η καταβολή ενισχύσεων στους δικαιούχους. Τόνισε ότι τα βήματα που έγιναν κρίθηκαν αναγκαία για να αποφευχθούν μελλοντικά προβλήματα.

Σε ό,τι αφορά την ευλογιά, ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για ζήτημα που δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με πολιτικούς όρους. Υπογράμμισε ότι η νόσος είναι ενδημική σε αρκετές χώρες και προειδοποίησε πως, εάν δεν υπάρξει συλλογική προσπάθεια, οι επιπτώσεις θα είναι σοβαρές. Μίλησε, μάλιστα, για υπαρξιακή πρόκληση για την κτηνοτροφία, επισημαίνοντας την ανάγκη άμεσης και συντονισμένης δράσης.

Συνδέοντας το θέμα με τη φέτα, επισήμανε ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών του προϊόντος ανέρχεται περίπου στο 1 δισ. ευρώ και ότι αποτελεί εθνικό προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας, το οποίο πρέπει να προστατευθεί. Η διασφάλιση της παραγωγής αιγοπρόβειου γάλακτος, τόνισε, είναι στρατηγικής σημασίας.

Για το κόστος παραγωγής ανακοίνωσε ότι επίκειται νομοθετική πρωτοβουλία, μετά και τις σχετικές διαβουλεύσεις με το οικονομικό επιτελείο, ενώ αναφέρθηκε και στα ποσά που εξοικονομήθηκαν έπειτα από ελέγχους στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκφράζοντας την πρόθεση να διανεμηθούν εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συζήτηση διεξήχθη σε ήπιους τόνους, με τους αγρότες να παρουσιάζουν αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε γεωργία και κτηνοτροφία και τον υπουργό να δίνει εκτενείς απαντήσεις επί των ζητημάτων που τέθηκαν.

