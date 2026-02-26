Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΟ: Πώς θα μπει «φρένο» στον παράνομο τζόγο

Τη δημιουργία ενός συνεκτικού πλέγματος ελέγχου σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας “αξίας” που αφορά τον στοιχηματισμό στοχεύει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με το νομοσχέδιο, που παρουσιάζεται σήμερα (26/2) στο Υπουργικό Συμβούλιο και αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Ουσιαστικά, στόχος των ρυθμίσεων του νέου νομοσχεδίου είναι η διαμόρφωση μιας διαδικασίας που θα είναι άμεσο το μπλοκάρισμα μη αδειοδοτημένων sites, mirror pages και proxy domains μέσω ειδικής ζώνης πολιτικής αποκλεισμού από τους παρόχους διαδικτύου, καθώς και προληπτικός έλεγχος νέων domain names από καταχωρητές βάσει λέξεων-κλειδιών που θα παρέχει η ΕΕΕΠ. Την ίδια ώρα διαμορφώνεται μια αυτόματη διαδικασία αποκλεισμού, με συνεχείς επικαιροποιήσεις της “μαύρης λίστας” που ήδη έχει περίπου 11.000 ιστότοπους,

Συνολικά, το νομοσχέδιο επιχειρεί να βάλει τάξη τόσο σε φυσικά σημεία όπου υπάρχει σχετική δραστηριότητα παιγνίων, όσο και στο διαδίκτυο. Έτσι, με βάση τις εξαγγελίες “επί τάπητος” είναι:

- Άμεσο και μακροχρόνιο σφράγισμα και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας από τους δήμους σε καταστήματα στα οποία διεξάγεται ο παράνομος τζόγος

- Αυστηροποίηση του πλαισίου χορήγησης άδειας σε ίντερνετ καφέ

- Αυστηρές ποινές για τους παραβάτες

- Ποινές φυλάκισης για όσους παρεμποδίζουν τον έλεγχο

Δηλαδή, η άμεση σφράγιση καταστημάτων όπου διαπιστώνεται διεξαγωγή παράνομων παιγνίων, καθώς και η μακροχρόνια αφαίρεση της άδειας λειτουργίας τους με ευθύνη των δήμων. Παράλληλα, προβλέπεται σημαντική αυστηροποίηση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση και διατήρηση άδειας λειτουργίας σε ίντερνετ καφέ, τα οποία συχνά λειτουργούν ως «βιτρίνες» για παράνομες δραστηριότητες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ποινικό σκέλος. Όσοι διοργανώνουν παίγνια χωρίς άδεια θα αντιμετωπίζουν βαριές ποινές φυλάκισης και υψηλά χρηματικά πρόστιμα, ενώ στις περιπτώσεις τυχερών παιγνίων οι κυρώσεις γίνονται ακόμη αυστηρότερες, φτάνοντας μέχρι και πολυετείς καθείρξεις.

Το πλαίσιο γίνεται εξαιρετικά σκληρό όταν συντρέχουν επιβαρυντικές συνθήκες, όπως η επαγγελματική δράση, η εμπορική κλίμακα, η συμμετοχή ανηλίκων ή η επαναλειτουργία καταστημάτων μετά από σφράγιση. Αντίστοιχα, ποινές προβλέπονται και για τους παίκτες που συμμετέχουν εν γνώσει τους σε παράνομα τυχερά παίγνια, με αυξημένη αυστηρότητα σε περίπτωση υποτροπής.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για την προστασία των ελεγκτικών μηχανισμών. Όσοι παρεμποδίζουν ή ματαιώνουν ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές θα βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινές φυλάκισης και χρηματικές κυρώσεις. Όπως έχει τονίσει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στόχος της κυβέρνησης είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και ολιστικού πλαισίου, προσαρμοσμένου στις τεχνολογικές εξελίξεις, που θα πλήξει τον παράνομο τζόγο στη ρίζα του και θα ενισχύσει την προστασία της κοινωνίας και ιδιαίτερα των ανηλίκων.

Το ΥΠΕΘΟ

Μάλιστα όπως έχει αναφέρει σε δημόσιες τοποθετήσεις του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης το όλο ζήτημα είναι θέμα πρώτης προτεραιότητας. άλλωστε στόχος είναι η ένταση της προσπάθειας καταπολέμησης του παράνομου τζόγου και ο περιορισμός των φορολογικών απωλειών που ξεπερνούν, κατ΄ ελάχιστον, τα 500 εκατομμύρια ετησίως.

Υπενθυμίζεται ότι νομοθετική παρέμβαση με στοχευμένα μέτρα για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου και την προστασία κυρίως των ανηλίκων, εξήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την ομιλία του σε συζήτηση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τον διορισμό του κ. Αντώνη Βαρθολομαίου στη θέση του προέδρου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π), στις 31 Ιουλίου 2025.

Όπως είχε σημειώσει ο σχεδιασμός προβλέπει αυστηροποίηση ποινών σε περιπτώσεις παράνομου τζόγου. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός εξήγγειλε ένα ολιστικό πλαίσιο για να χτυπήσει το πρόβλημα στη ρίζα του, είτε αυτό αφορά μη αδειοδοτημένα site, είτε χώρους παράνομων τυχερών παιχνιδιών. “Κι εδώ θα έρθουμε να παρέμβουμε νομοθετικά για να αντιμετωπίσουμε με έναν ολοκληρωμένο τρόπο το ζήτημα” είχε πει ο κ. Πιερρακάκης συμπληρώνοντας ότι: “Στόχος μας είναι να φτιάξουμε ένα ολιστικό πλαίσιο, που θα χτυπήσει το πρόβλημα του παράνομου τζόγου στη ρίζα του, είτε μιλάμε για μη αδειοδοτημένα site, είτε για χώρους παράνομων τυχερών παιχνιδιών. Το νέο πλαίσιο θέλουμε να λαμβάνει υπόψη του την πραγματικότητα που δημιουργεί η σύγχρονη τεχνολογία, καθώς και προτάσεις για συγκεκριμένα μέτρα, που έχουν κατατεθεί από φορείς που εμπλέκονται στην αγορά. Για παράδειγμα, σκεφτόμαστε στοχευμένα μέτρα ώστε να μπορούμε πιο αποτελεσματικά να προβαίνουμε σε άμεσο και μακροχρόνιο σφράγισμα και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας από τους δήμους σε καταστήματα στα οποία διεξάγεται ο παράνομος τζόγος, την αυστηροποίηση του πλαισίου χορήγησης άδειας σε ίντερνετ καφέ και αυστηρές ποινές για τους παραβάτες. Ποινές φυλάκισης για όσους παρεμποδίζουν τον έλεγχο.”

Σύμφωνα με έρευνα της Ε.Ε.Ε.Π., στην οποία είχε παραπέμπψει ο κ. Πιερρακάκης, “το 2024, σχεδόν 800.000 πολίτες φέρονται να έπαιξαν σε μη αδειοδοτημένα site, σε παράνομες λέσχες και σε παράνομα καζίνο. Τα ποσά που συνολικά αφορούσαν αυτές τις οντότητες εκτιμώνται σε περίπου 1,67 δισ. €, κάτι που σημαίνει απώλεια εσόδων για το κράτος περίπου μισό δισεκατομμύριο.

Άρα, η Ε.Ε.Ε.Π. έχει ήδη μία blacklist παράνομων παρόχων που μετρά σχεδόν 11.000 ιστοτόπους, συνδράμει τις διωκτικές αρχές σε επιχειρήσεις εντοπισμού και καταστολής παράνομων επίγειων καταστημάτων, διαβιβάζει καταγγελίες για παράνομα παίγνια και συνεργάζεται με τις δικαστικές αρχές, την Αρχή Ξεπλύματος Χρήματος κ.ά.

Αλλά, σε κάθε περίπτωση, αντιλαμβανόμαστε ότι χρειαζόμαστε ένα πιο σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο και γι’ αυτό προσβλέπουμε στη βοήθειά σας. Θεωρούμε ότι θα είναι καταλυτικό και για την υγεία των θεσμών του κράτους και τα δημόσια έσοδα.”

Αναλυτικά, προβλέπεται:

Αυστηροποίηση των διοικητικών και ποινικών κυρώσεων για όσους διαφημίζουν και προωθούν παράνομα τυχερά παίγνια

Αυστηροποίηση των ποινικών κυρώσεων για όσους διοργανώνουν και διεξάγουν παράνομα τυχερά παίγνια επίγεια σε παράνομες λέσχες, Internet Café κ.λπ.

Απαγόρευση οικονομικών συναλλαγών με παράνομες οντότητες που έχουν εγγραφεί στην Blacklist, οι οποίες διενεργούνται με μέσα πληρωμής που έχουν εκδοθεί από Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (PSPs) με έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε Κατόχους Αδειών στην Ελλάδα.

Αποδοτικότερη και ταχύτερη διακοπή πρόσβασης σε ιστοτόπους παράνομης διεξαγωγής και προώθησης τυχερών παιγνίων από τους ISPs μέσω της εφαρμογής ειδικής ζώνης πολιτικής αποκλεισμού (Response Policy Zone).

Προληπτικός έλεγχος από τους Καταχωρητές Ονομάτων Χώρου (Registrars) με έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, των προς καταχώριση domain names που παραπέμπουν σε παράνομη διεξαγωγή, βάσει λέξεων κλειδιών (key words) που παρέχονται σε αυτούς από την ΕΕΕΠ.

Ενίσχυση του ρόλου της ΕΕΕΠ ως εντολέα παροχής πληροφοριών και απαγόρευσης ανάρτησης παράνομου περιεχομένου στις μεγάλες (LOLPs) και πολύ μεγάλες πλατφόρμες (VLOLPs) παροχής πολυμεσικού περιεχομένου, στο πλαίσιο των προβλέψεων της Digital Service Act (DSA).

Ανάδειξη της παράνομης διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων ως συστημικού κινδύνου (systemic risk) στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλέψεων της Digital Service Act (DSA).

Διαβούλευση με τα κύρια Media Hubs που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για την εφαρμογή της απαγόρευσης τροφοδοσίας διαφημίσεων και προωθητικών ενεργειών παράνομης διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων στη χώρα.

Ενεργή στήριξη της δημιουργίας Ενιαίου Μητρώου Κατόχων Αδειών στις ευρωπαϊκές δικαιοδοσίες υπό την καθοδήγηση του GREF.

Ανάπτυξη στοχευμένων ενημερωτικών, επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών δράσεων με στόχο την ενημέρωση του κοινού και των παικτών για τους κινδύνους που ενέχει η συμμετοχή στα παράνομα τυχερά παίγνια.

Τα δεδομένα

Το νομοσχεδιο διαμορφώθηκε σε συνεργασία με την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), που θα έχει στη διάθεση της νέα εργαλεία και μεγαλύτερες δυνατότητες στους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Σημειώνεται ότι στις επιπτώσεις του παράνομου τζόγου αναφέρθηκε ο νέος πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π) Αντώνης Βαρθολομαίος σε συνάντηση που είχε με τους δημοσιογράφους πριν τις γιορτές.

Επίσης ο κ. Βαρθολομαίος έκανε λόγο για τις νομοθετικές ρυθμίσεις που έρχονται το επόμενο διάστημα, Ο νέος πρόεδρος της ΕΕΕΠ χαρακτήρισε τον ανταγωνισμό και τον παράνομο τζόγο ως μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την οργανωμένη αγορά τυχερών παιγνίων, ενώ όπως τόνισε ο παράνομος τζόγος στην Ελλάδα σύμφωνα με εκτιμήσεις ανέρχεται στα 1,6-1,7 δισ. ευρώ, ποσό που όχι μόνο υπονομεύει τα δημόσια έσοδα, αλλά ενισχύει και σκιώδεις πρακτικές.

Σήμερα εκτιμάται ότι περίπου 80% της αγοράς είναι νόμιμο και 20% παράνομο, γεγονός που όπως σχολίασε ο κ. Βαρθολομαίος αποτυπώνει τη μερική πρόοδο αλλά και το μέγεθος της πρόκλησης που παραμένει.