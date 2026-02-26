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Συνάντηση Ρούμπιο-Γεραπετρίτη: Η διμερής συνεργασία στο επίκεντρο – Έμφαση σε Αν. Μεσόγειο και Συμβούλιο Ειρήνης
Πολιτική
21:47 - 26 Φεβ 2026

Συνάντηση Ρούμπιο-Γεραπετρίτη: Η διμερής συνεργασία στο επίκεντρο – Έμφαση σε Αν. Μεσόγειο και Συμβούλιο Ειρήνης

Reporter.gr Newsroom
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Σε «πολύ καλό κλίμα» έγινε η συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο.  

Η συνάντηση είχε διάρκεια περίπου 50 λεπτών και, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, «αναδείχθηκε η σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας – ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν να οριστικοποιήσουν τις διαδικασίες για τη διεξαγωγή του 6ου Γύρου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ εντός του έτους στην Αθήνα».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο πλευρές επισήμαναν τη σημασία της ενίσχυσης της οικονομικής διπλωματίας, δίνοντας έμφαση στο εμπόριο και στις επενδύσεις.

Παράλληλα, συμφώνησαν να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ σε τομείς όπως η ναυτιλία, η ενέργεια, η τεχνητή νοημοσύνη και οι τεχνολογίες αιχμής.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη διασυνδεσιμότητα και στη διαπεριφερειακή συνεργασία, μεταξύ άλλων μέσω του Οικονομικού Διαδρόμου IMEEC, ο οποίος παρουσιάστηκε ως μια σημαντική εναλλακτική διαδρομή όπου τα συμφέροντα των δύο χωρών ταυτίζονται.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, υπογραμμίστηκε ο ρόλος της Ελλάδας ως στρατηγικού κόμβου στις σχέσεις με τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, λαμβάνοντας υπόψη και τα διμερή και τριμερή σχήματα συνεργασίας που έχει αναπτύξει στην περιοχή.

Οι δύο Υπουργοί συζήτησαν επίσης τις προοπτικές των ευρωατλαντικών σχέσεων, επισημαίνοντας την ανάγκη περαιτέρω ενδυνάμωσής τους.

Επιπλέον, συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με στόχο να αναδειχθεί η σημασία της προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών στη Μέση Ανατολή.

Τέλος, αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Συμβούλιο Ειρήνης, με ιδιαίτερη αναφορά στη Γάζα. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμβάλει στις προσπάθειες σταθεροποίησης και ανασυγκρότησης της περιοχής.

Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε, επίσης, τον Αμερικανό ομόλογό του για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό Ζήτημα.

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