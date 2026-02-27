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Καρυστιανού: Με πλησίασε ο Σταμάτης ως εκπρόσωπος του Μητσοτάκη και με ρώτησε «τι χρειάζομαι»
Πολιτική
12:47 - 27 Φεβ 2026

Καρυστιανού: Με πλησίασε ο Σταμάτης ως εκπρόσωπος του Μητσοτάκη και με ρώτησε «τι χρειάζομαι»

Reporter.gr Newsroom
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«Για να υπάρξει δικαιοσύνη, πρέπει να μπεις μέσα στη Βουλή», ανέφερε μεταξύ άλλων η Μαρία Καρυστιανού στο β’ μέρος της τηλεοπτικής της συνέντευξης στον Σπύρο Χαριτάτο και την τηλεόραση του Open, ενώ αποκάλυψε ότι το 2023 την είχε πλησιάσει ο βουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Σταμάτης, εκ μέρους – όπως, σύμφωνα με την ίδια, της είπε – του κ. Μητσοτάκη.  

Σύμφωνα με τα όσα είπε η κ. Καρυστιανού, ο Γιώργος Σταμάτης την πλησίασε το 2023 ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού και με δική του εντολή (όπως φέρεται να της είπε) και τη ρώτησε «τι χρειάζεται», με την ίδια να του απαντά ότι όλες οι οικογένειες χρειάζονταν «τα παιδιά τους πίσω στο σπίτι». Μετά την άρνησή της για κάποιου είδους συνεργασία, εκείνος φέρεται να της απάντησε: «Εγώ τώρα τι θα γυρίσω να πω στον Κυριάκο; Τι θέλει η κυρία Καρυστιανού;».

Η ίδια του είπε, σύμφωνα και πάλι με τα λεγόμενά της: «Αν μπορεί ως γονέας να μας νιώσει και να μην ανακατευτεί στο θέμα του κυρίου Καραμανλή, να μην τον προστατεύσει». Κι εκείνος φέρεται να της είπε πως «δεν υπάρχει περίπτωση» να στηρίξει τον Κώστα Αχ. Καραμανλή.

«Αυτό δεν έγινε και μετά από λίγο διάστημα που ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος, ο κύριος Μητσοτάκης βγήκε αγκαλιά με τον κύριο Καραμανλή. Ήρθε αγκαζέ. Ήμασταν συγγενείς έξω από το Βελλίδειο με πανό και δεν με άφησαν να μπω μέσα. Μου είπαν: Δεν επιτρέπεται, δεν είστε επιθυμητοί. Μήνες αφότου παραλάβαμε τα παιδιά μας σε σακούλες», ανέφερε στη συνέχεια η κα Καρυστιανού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgp31oemzun5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

«Φοβούνται ότι τα οστά θα μιλήσουν»

«Οι εκταφές είναι το πιο απλό παράδειγμα να καταλάβει κανείς την παραβατικότητα της δικαστικής λειτουργίας. Φοβούνται ότι τα οστά θα “μιλήσουν”. Ήρθε ένας γονέας και χάλασε τη “σούπα”. Η εισαγγελέας κυρία Παπαϊωάννου μας κοροϊδεύει επί 5 μήνες», είπε η Μαρία Καρυστιανού σχετικά με τις εκταφές.

Τόνισε, δε, ότι μοναδικός σκοπός της είναι να δικαιώσει την κόρη της και να μάθει από «τι ουσία κάηκε».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgp1no99sbkh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

«Απλό ακούγεται αλλά είναι όλη η αλήθεια μου. Για να γίνει αυτό πρέπει να αλλάξει μια κατάσταση σάπια, είμαι σε αυτό το δρόμο που είμαι. Θέλουμε μια δίκαιη χώρα», είπε η ίδια.

«Θα πεθάνω και δε θα ξέρω; Το έγκλημα των Τεμπών έχει αποδείξει ότι υπάρχει μία συμμορία που ξεκινάει από την κυβέρνηση», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Το υγιές κομμάτι της κοινωνίας δε θέλει να ζει σε μία χώρα που κυριαρχεί η ανασφάλεια και η ατιμωρησία. Θέλει να δει μια άλλη Ελλάδα. Αυτή θα είναι η πρότασή μας και θεωρώ ότι η πλειοψηφία του κόσμου θα είναι με το μέρος μας» υπογράμμισε ακόμη.

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Τόνισε, δε, ότι «θα το πάμε μέχρι τέλους και θα πάμε και πολύ καλά». Προανήγγειλε, ακόμη, ότι στις 28 Φεβρουαρίου θα είναι και πάλι στους δρόμους, απευθύνοντας την έκκληση «να είμαστε ως πολίτες, χωρίς κόμματα», αλλά «ως άνθρωποι που θέλουν τα παιδιά τους και οι ίδιοι να κυκλοφορούν με ασφάλεια».

«Ραντεβού στις 12:00 να φωνάξουμε για το δικαίωμα στη Δικαιοσύνη», είπε καταλήγοντας η κα Καρυστιανού.

Οι σχέσεις με τις υπόλοιπες οικογένειες

Ερωτηθείσα από τον δημοσιογράφο για το αν «χάλασαν οι σχέσεις της» με τις υπόλοιπες οικογένειες, η κα Καρυστιανού είπε: «Δεν χάλασε κάτι, βρεθήκαμε 56 οικογένειες σε μία δύσκολη κατάσταση και η συνεργασία είναι δύσκολη, γιατί δεν έχουν όλοι την ίδια αντίληψη, την ίδια δύναμη, την ίδια διάθεση».

Σύμφωνα με τη Μαρία Καρυστιανού, «υπάρχουν κάποιοι συγγενείς που πιστεύουν ότι η δικαιοσύνη μπορεί κάποια στιγμή να λειτουργήσει».

Σημείωσε, ωστόσο: «Ίσως θα πρέπει να γραφεί βιβλίο και να διδάσκεται ως μάθημα το έγκλημα των Τεμπών γιατί βάζοντας κάτω τα γεγονότα επιβεβαιώνεται η συγκάλυψη και γίνεται πιο έντονη με τον καιρό. Πρέπει να γίνει ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Προσπαθούμε για αυτό. Για να το αλλάξεις αυτό πρέπει να μπεις μέσα στη Βουλή».

Έλεγχος της ΑΑΔΕ στα γραφεία του Συλλόγου

Σχετικά με την καταγγελία για τα οικονομικά του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 2023, είπε ότι αυτή δεν έγινε από μέσα.

«Ήταν σκόπιμη κίνηση εκβιασμού για να μας φοβίσουν, προήλθε από την ίδια την ΑΑΔΕ. Η ΑΑΔΕ είναι ένα θέμα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και με βάση τον σκοπό της, να μαζεύει χρήματα και να τα βάζει στο ταμείο του κράτους. Είναι καθαρά θέμα του διοικητικού της ΑΑΔΕ ο έλεγχος που έγινε στο σωματείο κατά παράβαση των νόμων».

Η Μαρία Καρυστιανού διερωτήθηκε αν «πήγε η ΑΑΔΕ να δει τι έχει να γίνει στον συνεταιρισμό του Φραπέ που έχει να εκλεχθεί από το 2019; Έχει πάει να δει τα οικονομικά της ΝΔ; Στις καταστάσεις του 2025, αν ανοίξουμε το ταμείο της ΝΔ, έχει μέσα 9 εκατ. Έχει γίνει κανένας έλεγχος στη ΝΔ και στο ΠΑΣΟΚ που χρωστάνε ένα δις στο ελληνικό κράτος; Μπορεί να μας απαντήσει ο κύριος Πιτσιλής;».

«Του έχουμε στείλει εξώδικο για να μας εξηγήσει τους λόγους προτεραιοποίησης και ελέγχου του συλλόγου. Ακόμα δεν έχουμε λάβει απάντηση» τόνισε.

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