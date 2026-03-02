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Ανδρουλάκης: Τι έχει αλλάξει τελικά στον τομέα της ενέργειας;
Πολιτική
17:45 - 02 Μαρ 2026

Ανδρουλάκης: Τι έχει αλλάξει τελικά στον τομέα της ενέργειας;

Reporter.gr Newsroom
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Στον απόηχο της συζήτησης της επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε στον Πρωθυπουργό για την ενέργεια, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξηγεί πως η ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης δεν κατέληξε σε μια δίκαιη πράσινη μετάβαση.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι μπορεί να άλλαξαν αισθητικά οι λογαριασμοί ρεύματος αλλά δεν άλλαξε η πολιτική της κυβέρνησης για δίκαιη ενέργεια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δίνει έμφαση στο κόστος που πληρώνουν νοικοκυριά και πρωτογενής τομέας παραγωγής, τονίζοντας – μεταξύ άλλων- ότι:

  • 1 στα 5 νοικοκυριά δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους
  • 5 όμιλοι είναι αυτοί που νέμονται τον ενεργειακό χώρο της χώρας
  • Για να πάρεις όρους σύνδεσης πρέπει να έχεις μπάρμπα στην Κορώνη
  • Τρεις λέξεις χαρακτηρίζουν τα πράσινα τιμολόγια: Ακριβά, αδιαφανή και απρόβλεπτα.

Όπως τονίζει ο κ. Ανδρουλάκης, βασικός ένοχος για αυτή την κατάσταση είναι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ παρουσιάζει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για αγροτικό πετρέλαιο χωρίς ΕΦΚ στην αντλία, φθηνότερο αγροτικό ρεύμα και μεταφορά νοικοκυριών από τα ακριβά κυμαινόμενα τιμολόγια σε φθηνότερα σταθερού τύπου.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/03/2026 - 17:48
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