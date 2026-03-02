Δουδωνής για Μέση Ανατολή: Η χώρα θέλει σοβαρότητα, μαζέψτε τον υπουργό σας, Άδωνι Γεωργιάδη

Στην κοινή συνεδρίαση των κοινοβουλευτικών επιτροπών για το νομοσχέδιο της ψήφου των αποδήμων, ο Βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Παναγιώτης Δουδωνής, προχώρησε σε έντονη τοποθέτηση αναφορικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη στάση μελών της κυβέρνησης.

Ο κ. Δουδωνής, εκφράζοντας τη βαθιά ανησυχία του Κινήματος για όσα συμβαίνουν στην περιοχή, τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ «πιστεύει απαρέγκλιτα στην ακολούθηση της διπλωματικής οδού», προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση «κινδυνεύει να οδηγήσει σε περαιτέρω περιπλοκές». Υπογράμμισε την ανάγκη ύπαρξης μιας «εθνικής γραμμής που να είναι πρώτα από όλα σοβαρή και με πλήρη ενημέρωση», σημειώνοντας πως η έννοια του εθνικού θέματος περιλαμβάνει κάθε εξέλιξη που απειλεί τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, εξέφρασε την αλληλεγγύη του στους «αδελφούς μας Κυπρίους που υφίστανται τις συνέπειες αυτής της ένοπλης σύγκρουσης».

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στη συμπεριφορά κυβερνητικών στελεχών, χαρακτηρίζοντας «αδιανόητο να εκφράζεται κανείς με γηπεδικούς όρους στα social media για μια εν εξελίξει ένοπλη σύγκρουση». Απευθυνόμενος στον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, είπε χαρακτηριστικά: «Ειλικρινώς, κύριε Υπουργέ, μαζέψτε τους. Πείτε σε κάποιον να τους μαζέψει». Τόνισε ότι «δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε τον υπουργό Υγείας, που εκπροσωπεί τη χώρα, να εκφράζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο», υπογραμμίζοντας ότι «όλα θυσιάζονται στον βωμό της προσωπικής προβολής του καθενός σε μια άτυπη εσωκομματική κούρσα».

Κατήγγειλε επίσης ότι η διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων υποτάσσεται σε «εσωκομματικές ισορροπίες και στην αναζήτηση φίλων ή φανταστικών φίλων».

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Παναγιώτης Δουδωνής επεσήμανε ότι «η χώρα χρειάζεται σοβαρότητα» και ζήτησε από κάθε υπουργό «να αντιλαμβάνεται τον ρόλο του ως υπουργού και όχι ως τηλεσχολιαστή ή συμμετέχοντας σε μια αδιευκρίνιστης κατεύθυνσης εσωκομματική κούρσα».