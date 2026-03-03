Τασούλας: Επικοινωνία με Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είχε το πρωί της Τρίτης 3/3 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Κατά τη συνομιλία τους, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον ανώτατο πολιτειακό άρχοντα για τις κρίσιμες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και για τη στρατιωτική υποστήριξη που παρέχει η Ελλάδα προς την Κύπρο. Παράλληλα, επισήμανε ότι είναι στη διάθεση των πολιτικών αρχηγών για αναλυτική ενημέρωση, είτε μέσω κατ’ ιδίαν συναντήσεων είτε στο πλαίσιο της Βουλής.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη ημέρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, από τον οποίο ενημερώθηκε για τις εξελίξεις σχετικά με τα πλήγματα που φέρονται να επιχειρήθηκαν στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου. Κατά τη συνομιλία, ο κ. Τασούλας εξέφρασε την αλληλεγγύη και τη στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή.