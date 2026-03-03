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ΥΠΕΞ: Καμία συμμετοχή της Ελλάδας σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν
Πολιτική
13:34 - 03 Μαρ 2026

ΥΠΕΞ: Καμία συμμετοχή της Ελλάδας σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Δεν υπάρχει καμία συμμετοχή της Ελλάδας σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν, υπογράμμισε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού σε ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών την Τρίτη (3/3).  

Η κα Ζωχιού τόνισε επίσης ότι η στήριξη της Ελλάδας στην Κύπρο είναι διαρκής». Ξεκαθάρισε, ωστόσο, πως «δεν θεωρούμε ότι συντρέχει μείζον θέμα ασφαλείας, εκφράζουμε όμως την αλληλεγγύη μας κάθε στιγμή και με όποιο τρόπο χρειαστεί».

«Όλα τα μέτρα, τα οποία έχουν ληφθεί, είναι προληπτικά και βάσει πρωτοκόλλου. Η Ελλάδα δε συμμετέχει και δεν εμπλέκεται με οιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση κατά του Ιράν», υπογράμμισε η ίδια και προσέθεσε:

«Η συμμετοχή στην Κύπρο έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα και δεν συνιστά κατά οιοδήποτε τρόπο συμμετοχή μας στον πόλεμο».

Επανέλαβε, δε, πως η Eλλάδα είναι υπέρ του καθολικού σεβασμού του διεθνούς δικαίου.

Όσον αφορά τα επαναπατρισμού Ελλήνων στη Μέση Ανατολή, η κα Ζωχιού είπε πως αυτή τη στιγμή στην περιοχή βρίσκονται μερικές χιλιάδες Έλληνες, ενώ προσέθεσε ότι δεν υπάρχει κανένα αίτημα επαναπατρισμού από το Ιράν, όπου οι Έλληνες είναι κάτω από 100.

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