Καλαφάτης: Θέλουμε την έρευνα για την ανάπτυξη και την ευημερία των πολιτών

«Έρευνα και καινοτομία βρίσκονται στην αιχμή του δόρατος της ανάπτυξης του αύριο. Δεν θέλουμε την έρευνα για την έρευνα αλλά την έρευνα για την ανάπτυξη και την ευημερία των πολιτών. Την έρευνα που φθάνει στην κοινωνία και με συνέργειες εξυπηρετεί συγκεκριμένες ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης και της επιχειρηματικότητας», τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης σε συνέντευξη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.

Και πρόσθεσε: «Στόχος μας στο Υπουργείο Ανάπτυξης είναι να εντάξουμε τις νέες τεχνολογίες στην καθημερινότητα των πολιτών, δηλ. στον τρόπο που ζούμε, που λειτουργούμε, που παράγουμε. Και να καταφέρουμε να χρησιμοποιήσουμε, για παράδειγμα, την Τεχνητή Νοημοσύνη -που υπολογίστηκε ότι θα έχει δέκα φορές μεγαλύτερη εμβέλεια και ταχύτητα από τη βιομηχανική επανάσταση- με τρόπο ηθικό και ασφαλή, ώστε να έχουμε πολύ μικρότερο κόστος στις επιχειρήσεις και μεγαλύτερα αποτελέσματα. Όπως και να επιτύχουμε συνέχεια στο ψηφιακό κράτος και μεγαλύτερη διευκόλυνση των πολιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες αλλά να μπορέσουμε να εξοικειώσουμε και να εκπαιδεύσουμε τους πολίτες –ιδιαίτερα στην περιφέρεια- με τις νέες τεχνολογίες και τον κόσμο που έρχεται», επισήμανε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.

Μιλώντας για το οικοσύστημα καινοτομίας της Θεσσαλονίκης ο κ. Καλαφάτης τόνισε ότι: «Η Θεσσαλονίκη μετεξελίσσεται σε κόμβο καινοτομίας και νέων τεχνολογιών. Στην πόλη εδρεύει το ΕΚΕΤΑ, το κορυφαίο ερευνητικό κέντρο, πρωτοπόρο στην εφαρμοσμένη έρευνα και στην προσέγγιση ανταγωνιστικής χρηματοδότησης άνω των 70 εκ. ευρώ».

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης επισήμανε την ιδιαίτερη συμβολή του Ινστιτούτου Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ στην επίλυση προβλημάτων που αφορούσαν στην υπερυψωμένη ταχεία λεωφόρο (Flyover), με σύγχρονο και επιστημονικό τρόπο δίνοντας ανάσα στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης. Υπενθύμισε ακόμη τις συνεργασίες του ΕΚΕΤΑ με Επιμελητήρια, «ώστε να μπορέσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εντάξουν στη λειτουργία τους τις νέες τεχνολογίες εκπαιδεύοντας ταυτόχρονα το προσωπικό τους».

«Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή συνεργειών και εξωστρέφειας», ανέφερε ο κ. Καλαφάτης, «μέσα από τις συνεργασίες της Κυβέρνησης με διεθνείς κολοσσούς των νέων τεχνολογιών όπως η OpenAI συμβάλλουμε σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης αλλά και στην ανταγωνιστικότητας της νεοφυούς επιχειρηματικότητας».

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις στην αγορά αναφορικά με την κρίση στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή ο Υφυπουργός Ανάπτυξης μίλησε για μια πολυεπίπεδη κρίση η οποία –όπως τόνισε- έχει στρατιωτικές, ενεργειακές και κοινωνικές παραμέτρους. «Η χώρα μας μέσα από την ενδυνάμωση της θέσης της στο ευρύτερο γεωπολιτικό πεδίο μπορεί ν΄αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της κρίσης από την καλύτερη δυνατή θέση. Η Ελλάδα έχει δυναμώσει οικονομικά, γεωπολιτικά, αμυντικά, η φωνή μας ακούγεται δυναμικά σε ευρωπαϊκά και διεθνή φόρα και έχουμε οικοδομήσει συμμαχίες με ισχυρές χώρες», ανέφερε ο κ. Καλαφάτης.