Ισραηλινά ΜΜΕ: Κάνουν λόγο για επίθεση του Κατάρ κατά του Ιράν - Διαψεύδει η Ντόχα

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται ανώνυμες δυτικές πηγές με γνώση των εξελίξεων, το Κατάρ φέρεται να πραγματοποίησε επιθέσεις κατά του Ιράν ως αντίποινα για τις ενέργειες της Τεχεράνης σε βάρος κρατών του Κόλπου.

Το κράτος της Ντόχα, ωστόσο, διέψευσε την πληροφορία, με τον εκπρόσωπο του Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ να δηλώνει ότι η χώρα «δεν συμμετείχε σε καμία εκστρατεία εναντίον του Ιράν». Παράλληλα, σε ανάρτησή του στο X επεσήμανε ότι «ασκούμε το δικαίωμά μας στην αυτοάμυνα και αποτρέπουμε ιρανικές επιθέσεις κατά της χώρας μας».

Επιπλέον, ανώτερος ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan ότι το Ισραήλ εκτιμά πως η Σαουδική Αραβία ενδέχεται να εξαπολύσει σύντομα επίθεση κατά του Ιράν, μετά την επίθεση που δέχθηκε τη Δευτέρα (2/3).

Επισημαίνεται ότι μέχρι στιγμής, τα κράτη του Κόλπου δεν έχουν ανακοινώσει δημόσια επιθετικές ενέργειες στο πλαίσιο της τρέχουσας εκστρατείας βομβαρδισμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ, αν και κάποια από αυτά έχουν προβεί σε αναχαίτιση ιρανικών επιθέσεων.

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