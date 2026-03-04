Μητσοτάκης: Η αποστολή στην Κύπρο είναι αμυντική και ειρηνική - Μέτρα για υπερβολικές ανατιμήσεις

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε το πρωί της Τετάρτης (4/3) τη Βουλή για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην Κύπρο, στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την επιστολική ψήφο των αποδήμων, με στόχο τη διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την προστασία της Κύπρου, των Ελλήνων πολιτών και των εθνικών συμφερόντων, ενώ ταυτόχρονα προωθεί την αποκλιμάκωση και την ειρηνική επίλυση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή μέσω διπλωματικών μέσων.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα είναι παρούσα με ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον» διευκρινίζοντας ότι «η αποστολή στην Κύπρο είναι αμυντική και ειρηνική».

Τόνισε, ακόμα, ότι η θέση της Ελλάδας όσον αφορά την κρίση στη Μέση Ανατολή είναι «αποκλιμάκωση συγκρούσεων και επιστροφή της διπλωματίας, με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο».

Για τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή ο κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν «προληπτικά μέτρα για να αποφευχθούν αρνητικές συνέπειες από την κρίση» διαμηνύοντας ότι «αν απαιτηθεί θα ληφθούν ειδικά μέτρα για έλεγχο υπερβολικών ανατιμήσεων».

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Επιπλέον απαρίθμησε μία σειρά από κρίσιμα θέματα, στα οποία, όπως είπε η κυβέρνηση έχει σε προτεραιότητα:

1ον. Προληπτικά μέτρα για την κρίση: Η κυβέρνηση εξετάζει προληπτικές κινήσεις για να περιοριστούν τυχόν αρνητικές συνέπειες από την τρέχουσα κρίση. Όπως σημείωσε, οι αυξήσεις στα καύσιμα θεωρούνται δεδομένες, αλλά αν χρειαστεί θα ληφθούν ειδικά μέτρα για τον έλεγχο υπερβολικών ανατιμήσεων.

2ον. Ασφάλεια και μετανάστευση: Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη παρακολουθεί στενά στόχους ισραηλινού ενδιαφέροντος, ενώ ανάλογη ετοιμότητα υπάρχει και από το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις αύξησης μεταναστευτικών ροών, αλλά η πολιτεία πρέπει να είναι προετοιμασμένη.

3ον. Η Κύπρος στο επίκεντρο: «Η προσοχή μας είναι στην Κύπρο, που βρίσκεται πολύ πιο κοντά στην εμπόλεμη ζώνη από την Ελλάδα», δήλωσε ο Μητσοτάκης. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα έχει αποστείλει στη Μεγαλόνησο τη φρεγάτα Κίμων, το «καμάρι» του ελληνικού στόλου, τονίζοντας ότι η παρουσία της χώρας είναι αμυντική και ειρηνική, με στόχο την αποτροπή οποιωνδήποτε απειλητικών ενεργειών κατά της ανεξαρτησίας της Κύπρου.

4ον. Επαναπατρισμοί Ελλήνων πολιτών: Υπάρχει σχέδιο οργανωμένου επαναπατρισμού μόλις ανοίξουν οι εναέριοι χώροι. Η πρώτη επιστροφή αφορούσε την Κ18 του Άρης, ενώ η δεύτερη μια ομάδα εκδρομέων από τη Βηθλεέμ. Ο πρωθυπουργός ζήτησε κατανόηση από όσους Έλληνες βρίσκονται στον Κόλπο και προέτρεψε να τηρούν μέτρα ασφάλειας, διαβεβαιώνοντας ότι η πολιτεία θα μεριμνήσει για την επιστροφή τους.

5ον. Μεσοπρόθεσμοι στόχοι: Η επόμενη ημέρα πρέπει να διασφαλίζει την αυτοδιάθεση των λαών που καταπιέζονται εδώ και χρόνια, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να ελέγχεται το πυρηνικό πρόγραμμα χωρών της περιοχής ώστε να μην συνιστά απειλή για την διεθνή και περιφερειακή ειρήνη.

6ον. Διπλωματία και διεθνές δίκαιο: Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η θέση της Ελλάδας είναι η αποκλιμάκωση των συγκρούσεων και η επιστροφή στη διπλωματία, με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και τη διατήρηση της ασφάλειας της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

7ον. Οικονομικές και διεθνείς επιπτώσεις: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι πρόκειται για γεγονότα μεγάλης έντασης που προκαλούν αβέβαιες οικονομικές συνέπειες, με τη μόνη βεβαιότητα να είναι η διεθνής αβεβαιότητα.

8ον. Η κατάσταση στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή: Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε δραματικές τις εξελίξεις στην περιοχή, σημειώνοντας την ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης και συντονισμού με τους διεθνείς εταίρους για την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης.

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