«Πυρά» Μητσοτάκη κατά των κομμάτων δεξιά της ΝΔ και του ΚΚΕ

Νέες αιχμές άφησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής κατά των κομμάτων δεξιά της ΝΔ, αλλά και του γγ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.

«Δεν μπορώ να μην σχολιάσω και διάφορες φωνές από κόμματα και στελέχη που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας», είπε αρχικά ο πρωθυπουργός και σημείωσε:

«Ήταν οι πρώτοι υπέρμαχοι της ανάγκης η χώρα πάντα να επιστρατεύει την εθνική της ισχύ για να υπερασπίζεται τη δικιά της κυριαρχία. Διαπίστωσα μια αμηχανία και μια σχετική αφωνία για την πρωτοβουλία αυτή της ελληνικής κυβέρνησης.»

«Ξέρετε κάποτε είχα χαρακτηρίσει όλους αυτούς πατριώτες της φακής. Μάλλον ήμουν προσβλητικός για τις φακές όταν χρησιμοποίησα αυτό τον όρο», ανέφερε.

Όσο για το ΚΚΕ, είπε απευθυνόμενος στον Δημήτρη Κουτσούμπα:

«Θα περίμενα από εσάς μεγαλύτερη υπευθυνότητα στο ζήτημα αυτό, όταν για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες έμπρακτα η Ελλάδα συνδράμει την Κύπρο σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Βέβαια οι δικές σας απόψεις είναι γνωστές».