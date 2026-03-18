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Τσαβδαρίδης από Ρόδο: Νησιωτική επιχειρηματικότητα, χρηματοδοτικά εργαλεία και στήριξη Επιμελητηρίων στο επίκεντρο
Πολιτική
14:24 - 18 Μαρ 2026

Τσαβδαρίδης από Ρόδο: Νησιωτική επιχειρηματικότητα, χρηματοδοτικά εργαλεία και στήριξη Επιμελητηρίων στο επίκεντρο

Reporter.gr Newsroom
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Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επίσκεψη του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη, στο νησί της Ρόδου, με επίκεντρο τη στήριξη της νησιωτικής οικονομίας και την περαιτέρω ενίσχυση του επιμελητηριακού θεσμού.  

Κεντρικός σταθμός της επίσκεψης του Υφυπουργού Ανάπτυξης ήταν η παρουσία και ο χαιρετισμός του στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Υπαλλήλων Επιμελητηρίων Νήσων Αιγαίου και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ). Από το βήμα της Συνέλευσης, εξήρε το έργο των εργαζομένων, χαρακτηρίζοντάς τους ως την «ψυχή» του θεσμού.

Ειδικότερα, ο κ. Τσαβδαρίδης υπογράμμισε ότι η καθημερινή αφοσίωση των στελεχών εμπεδώνει την εμπιστοσύνη των επαγγελματιών προς την Πολιτεία. Αναφερόμενος στις προκλήσεις της νησιωτικότητας, ανέδειξε τις σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες του Αιγαίου, θέτοντας ως στρατηγικό στόχο την ενίσχυση της ευρύτερης επιχειρηματικότητας και της μεταποίησης, πέραν της δεδομένης υπεραξίας του τουρισμού. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Κυβέρνηση στέκεται σταθερός αρωγός στη μικρομεσαία επιχείρηση - το κύτταρο της νησιωτικής οικονομίας - καταπολεμώντας τη γραφειοκρατία και την εισαγόμενη ακρίβεια, και αξιοποιώντας τα Επιμελητήρια ως βασικό αναπτυξιακό βραχίονα για την προαγωγή της καινοτομίας και τη δημιουργία νέων, ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Αμέσως μετά, ο Υφυπουργός συμμετείχε σε ειδική συνεδρίαση με τη διοικητική επιτροπή του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου και τον Πρόεδρο της ΚΕΕΕ, κ. Γιάννη Βουτσινά, όπου συζητήθηκαν εκτενώς οι προκλήσεις και οι αναπτυξιακές προοπτικές της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στο Αιγαίο.

Νωρίτερα, ο κ. Τσαβδαρίδης πραγματοποίησε εποικοδομητική συνάντηση εργασίας στο διοικητήριο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο και τον Δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Κολιάδη. Στο επίκεντρο βρέθηκε η μέγιστη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και των υποδομών.

Η διασφάλιση της αναπτυξιακής προοπτικής των νησιών αποτελεί βασική επιδίωξη για το Υπουργείο Ανάπτυξης υπό την πολιτική ηγεσία του Υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου. Με τη στήριξη του επιμελητηριακού θεσμού, προωθείται ένα βιώσιμο μοντέλο που ενισχύει την τοπική επιχειρηματικότητα και τις κοινωνίες του Αιγαίου.

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