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Ο Πάρις Κουκουλόπουλος (ΠΑΣΟΚ) νέος Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων
Πολιτική
14:40 - 18 Μαρ 2026

Ο Πάρις Κουκουλόπουλος (ΠΑΣΟΚ) νέος Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων

Reporter.gr Newsroom
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Με 255 ψήφους «υπέρ» έναντι 16 «παρών», η Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων εξέλεξε σήμερα τον βουλευτή Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Παρασκευά (Πάρι) Κουκουλόπουλο, στο αξίωμα του Δ’ Αντιπροέδρου. Η εκλογή πραγματοποιήθηκε κατόπιν επιστολής-πρότασης που απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Η εκλογή του κ. Κουκουλόπουλου έρχεται μετά τη διαγραφή του βουλευτή Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του Κανονισμού της Βουλής, «η θητεία αντιπροέδρου της Βουλής λήγει αυτοδικαίως σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του μέλους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας από την οποία προέρχεται».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, παρέστη στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολομέλειας, κατά την οποία η δεύτερη σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα της Βουλής εξέλεξε τον νέο Δ’ Αντιπρόεδρο.

Κατά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ο προεδρεύων Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιώργος Γεωργαντάς, ευχήθηκε στον κ. Κουκουλόπουλο «συγχαρητήρια και καλή επιτυχία», με τους βουλευτές να ανταποκρίνονται με χειροκροτήματα.

Ποιος είναι ο Πάρις Κουκουλόπουλος

Ο Πάρις Κουκουλόπουλος γεννήθηκε στην Κοζάνη στις 26 Μαρτίου 1956. Σπούδασε Χημικός-Μηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ και μιλά Αγγλικά. Είναι παντρεμένος και αποτελεί ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, συμμετέχοντας ενεργά στις πολιτικές διαδικασίες του κόμματος από το 1974. Σήμερα είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.

Υπηρέτησε την Τοπική Αυτοδιοίκηση για πολλά χρόνια, εξελέγη πέντε φορές Δήμαρχος Κοζάνης (1991-2009) και ήταν ο πρώτος αιρετός Πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ (1999-2007). Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε μέλος και επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Επιτροπή Περιφερειών της ΕΕ από την ίδρυσή της, ενώ διετέλεσε αντιπρόεδρός της και συμμετείχε στη Μόνιμη Συνδιάσκεψη των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στην κεντρική πολιτική σκηνή, εξελέγη βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ το 2009-2014 και επανεξελέγη το 2023 για την Κοζάνη. Υπηρέτησε ως Υφυπουργός Εσωτερικών το 2011 και Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης το 2014. Στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, είχε οριστεί κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Ο διορισμός του ως Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής ενισχύει τη θέση του κόμματος και αναδεικνύει τη μακρά πορεία του Πάρι Κουκουλόπουλου στην ελληνική πολιτική σκηνή.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/03/2026 - 14:45
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