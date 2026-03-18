Φάμελλος: Στόχος η δημιουργία ενός ισχυρού κοινού προοδευτικού πόλου, διαφορετικά μόνος κερδισμένος θα είναι ο Μητσοτάκης

Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε σήμερα (18/3) ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος.

Ο κ. Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «επικεντρώνεται σε επικίνδυνη πρόσδεση στο άρμα Τραμπ-Νετανιάχου», υποστηρίζοντας ότι ο πρωθυπουργός προσπαθεί να εμφανιστεί ως εγγυητής της ασφάλειας και της σταθερότητας, ενώ στην πραγματικότητα εξασφαλίζει μόνο «αυτή της αισχροκέρδειας, των σκανδάλων και της διαφθοράς».

Αναφορικά με τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου, τόνισε ότι στο ήδη υπάρχον κύμα ακρίβειας και αισχροκέρδειας προστίθενται οι συνέπειες της πολεμικής κλιμάκωσης, και ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δεν επαρκούν. Κατηγόρησε δε τον κ. Μητσοτάκη ότι αποφεύγει να αντιμετωπίσει τις ευθύνες των διυλιστηρίων, τα οποία, όπως είπε, αποτελούν την «πηγή της αισχροκέρδειας».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προανήγγειλε την κατάθεση τροπολογίας στη Βουλή με τέσσερις βασικούς άξονες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας, που περιλαμβάνουν:

Αναστολή ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα για έξι μήνες,

Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα στο κατώτερο επίπεδο της ΕΕ,

Πλαφόν και περιορισμό του περιθωρίου διύλισης,

Πλαφόν σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας από ολιγοπώλια και μεσάζοντες.

Στη συνέχεια, κατηγόρησε την κυβέρνηση για διαχείριση «σκανδάλων», αναφερόμενος στα θέματα των υποκλοπών, στο έγκλημα των Τεμπών και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημαίνοντας ότι η αποκάλυψη εγγράφου κατέρριψε τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς περί άγνοιας και θέτει σοβαρά ζητήματα για παραπλάνηση της Βουλής και ψευδορκία στην Εξεταστική Επιτροπή. Τόνισε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πέτυχε σημαντική νίκη και επανέλαβε την ορθότητα της πρότασης για σύσταση προανακριτικής.

Ο κ. Φάμελλος επανέλαβε τη θέση του κόμματος για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, τονίζοντας ότι στόχος πρέπει να είναι η δημιουργία ενός ισχυρού κοινού προοδευτικού πόλου, διαφορετικά ο μόνος κερδισμένος θα είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη και το σύστημα που τη στηρίζει. Στο πλαίσιο αυτό, επέκρινε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για την «αυτόνομη πορεία» του, καλώντας σε ενότητα με όσους θέλουν να συμβάλουν στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Αναφέρθηκε επίσης στη Νέα Αριστερά και σε κόμματα, κινήσεις και προσωπικότητες που μπορούν να συμμετάσχουν, όπως ο ΚΟΟΣ, το ΠΡΑΤΤΩ και η Λούκα Κατσέλη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, υπογραμμίζοντας ότι οι κινήσεις του έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα για τον προοδευτικό χώρο. Τόνισε ότι οι μοναχικές πορείες και η εσωστρέφεια δεν αποτελούν λύση, αλλά η ενότητα που θα δώσει ξανά κυβερνώσα προοπτική στην αριστερή προοδευτική παράταξη είναι αυτή που ζητούν οι πολίτες.

Στο τέλος, ο κ. Φάμελλος ανακοίνωσε την πλήρη εξυγίανση των οικονομικών του κόμματος, σημειώνοντας ότι το χρέος των 2,9 εκατομμυρίων που υπήρχε όταν ανέλαβε έχει μηδενιστεί και ότι φέτος το κόμμα θα εμφανίσει θετικό ισολογισμό και πλεόνασμα. Τόνισε επίσης την πρόοδο στα κομματικά μέσα ενημέρωσης, με την αποπληρωμή των δεδουλευμένων των εργαζομένων και την ανάπτυξη διαδικτυακών και multimedia εργαλείων για αύξηση της απήχησης.