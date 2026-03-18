Συμμετοχή του Ούζου Βαρβαγιάννη στην έκθεση ProWein

Το Ούζο Βαρβαγιάννη συμμετείχε δυναμικά για πρώτη φορά στην έκθεση ProWein, η οποία εδώ και 30 χρόνια αποτελεί την κορυφαία διεθνή εμπορική έκθεση οίνου και αποσταγμάτων.

Επαγγελματίες του χώρου από περισσότερες από 140 χώρες συναντήθηκαν στην έκθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15-17 Μαρτίου στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, προκειμένου να αναζητήσουν νέες εσοδείες, τάσεις του κλάδου και καινοτόμα προϊόντα. Όλο αυτό μέσα από πολύτιμες γευσιγνωσίες και masterclasses σε ένα ιδιαίτερα επαγγελματικό περιβάλλον.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το Ούζο Βαρβαγιάννη έδωσε το δυναμικό «παρών», παρουσιάζοντας το πλήρες εύρος της προϊοντικής του γκάμας και προσφέροντας στους παρευρισκόμενους την ευκαιρία να δοκιμάσουν το αυθεντικό ούζο, 100% απόσταξης.

«Συνδυάζοντας τον σεβασμό στην παράδοση με την στρατηγική του εξωστρέφεια, το Ούζο Βαρβαγιάννη, με πάνω από 165 χρόνια ιστορίας, συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία και την αναγνωρισιμότητα του ελληνικού αποστάγματος τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά», σημειώνει η ανακοίνωση της εταιρείας.