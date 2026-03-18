ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σε αρνητικό έδαφος οι ευρωαγορές: Στο επίκεντρο ο πόλεμος στο Ιράν και οι αποφάσεις της Fed
Χρηματιστήρια
19:18 - 18 Μαρ 2026

Σε αρνητικό έδαφος οι ευρωαγορές: Στο επίκεντρο ο πόλεμος στο Ιράν και οι αποφάσεις της Fed

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν πτωτικά την Τετάρτη, καθώς οι επιπτώσεις της κρίσης στον πόλεμο στο Ιράν βρέθηκαν στο επίκεντρο, ενόψει της επόμενης απόφασης νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).    

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με πτώση 0,7% στις 598.25 μονάδες, αντιστρέφοντας τα προηγούμενα κέρδη, με τους περισσότερους κλάδους και όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια να κλείνουν σε αρνητικό έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX υποχώρησε 0,86% στις 23,527.63 μονάδες, ενώ και ο βρετανικός FTSE έκλεισε με πτώση 0,98% στις 10,301.15 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC σημείωσε πιο ήπιες απώλειες 0,06% στις 7,969.88 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ιταλικός MIB έχασε 0,33% στις 44,741.34 μονάδες. Στον αντίποδα, ο ισπανικός IBEX σημείωσε μικρή άνοδο 0,28% στις 17,297.80 μονάδες.

Στον εταιρικό τομέα, οι μετοχές της βρετανικής εταιρείας Diploma -διανομέας τεχνικών συνδετικών υλικών για τους κλάδους αεροδιαστημικής, βιοεπιστημών και motorsport- ενισχύθηκαν κατά 17,8%, φτάνοντας σε νέο υψηλό 52 εβδομάδων. Η άνοδος αυτή ήρθε μετά την ανακοίνωση της εταιρείας για σημαντική αναβάθμιση των εκτιμήσεών της για το σύνολο του έτους. Η Diploma πλέον αναμένει οργανική αύξηση εσόδων 9%, από 6% προηγουμένως, με το μέσο όρο των αναλυτών για τα λειτουργικά κέρδη να αυξάνεται κατά 13%.

Οι μετοχές της εταιρείας τεχνολογίας Softcat, μέλος του FTSE 250, έκλεισαν με άνοδο 9,2% μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του εξαμήνου, χαρακτηρίζοντάς τα «εξαιρετικά», ενώ αναβάθμισαν τις εκτιμήσεις τους για το σύνολο της χρονιάς.

Η Softcat αναμένει πλέον υψηλής μονοψήφιας αύξησης των υποκείμενων λειτουργικών κερδών, από προηγούμενη πρόβλεψη για χαμηλής μονοψήφιας αύξησης κέρδη. Τα υποκείμενα λειτουργικά κέρδη για τους έξι μήνες έως τις 31 Ιανουαρίου αυξήθηκαν κατά 27,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, κάτι που η εταιρεία απέδωσε στην «επιτυχή εκτέλεση και στρατηγική πρόοδο».

Υπενθυμίζεται ότι οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν την Τετάρτη, με το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, να διαμορφώνεται στα 108,41 δολάρια ανά βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 4,8%. Η τιμή του αμερικανικού West Texas Intermediate έφτασε τα 97,97 δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 1,8%.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τραμπ επέκρινε αυτήν την εβδομάδα τους συμμάχους του NATO για την άρνησή τους να βοηθήσουν στην προστασία των πλοίων που διασχίζουν τα Στενά του Χορμούζ, αλλά σε ανάρτηση στο Truth Social την Τρίτη τόνισε ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται βοήθεια.

Οι επενδυτές στρέφουν τώρα την προσοχή τους στην απόφαση της Fed για τα επιτόκια, η οποία αναμένεται αργότερα την Τετάρτη. Η αγορά αναμένει ότι η ομοσπονδιακή τράπεζα θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στο εύρος 3,5% – 3,75%. Οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν τυχόν καθοδήγηση από τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, σχετικά με το αν οι τιμές του πετρελαίου θα επηρεάσουν τις μελλοντικές αποφάσεις νομισματικής πολιτικής.

Σημειώνεται ότι ο δείκτης παραγωγών των ΗΠΑ (Producer Price Index – PPI), που καταγράφει τον πληθωρισμό σε επίπεδο χονδρικής, παρουσίασε απροσδόκητη αύξηση τον Φεβρουάριο, ανερχόμενος 0,7% σε μηνιαία βάση, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις για αύξηση 0,3%.

Οι αποδόσεις των βρετανικών 2ετών ομολόγων (Gilts) αυξήθηκαν κατά 6 μονάδες βάσης στο 4,113%, ενώ οι αποδόσεις των 10ετών, που αποτελούν σημείο αναφοράς για το κρατικό δανεισμό του Ηνωμένου Βασιλείου, σημείωσαν άνοδο 4 μονάδων βάσης στο 4,735%. Οι αποδόσεις των γερμανικών 2ετών Bund επίσης αυξήθηκαν νωρίτερα στη συνεδρίαση μετά τη δημοσίευση των στοιχείων του PPI.

Στην Ευρώπη, οι επενδυτές αναμένουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό της ΕΕ που θα δημοσιευτούν αργότερα, ενόψει των αποφάσεων νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Τράπεζας της Αγγλίας, της Riksbank και της Ελβετικής Εθνικής Τράπεζας την Πέμπτη.

Κλείνοντας να σημειωθεί ότι την Τετάρτη αναμένονται επίσης οικονομικά αποτελέσματα από τις εταιρείες Tencent, Munich Re και Eni.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πιερρακάκης: Nομοθετική παρέμβαση για την ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού
Οικονομία

Πιερρακάκης: Nομοθετική παρέμβαση για την ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού

Χαμενεΐ: Σύντομα «οι εγκληματίες θα πληρώσουν» για τη δολοφονία Λαριτζανί
Ειδήσεις

Χαμενεΐ: Σύντομα «οι εγκληματίες θα πληρώσουν» για τη δολοφονία Λαριτζανί

Λευκός Οίκος: Αναβάλλεται η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο - Η Κίνα συμφωνεί για νέα ημερομηνία
Ειδήσεις

Λευκός Οίκος: Αναβάλλεται η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο - Η Κίνα συμφωνεί για νέα ημερομηνία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το βαρύ κλίμα στη Wall Street παρέσυρε τις Ευρωαγορές
Χρηματιστήριο

Το βαρύ κλίμα στη Wall Street παρέσυρε τις Ευρωαγορές

«Στα κόκκινα» οι ευρωαγορές υπό τον φόβο νέων αυξήσεων επιτοκίων από τη Fed
Χρηματιστήρια

«Στα κόκκινα» οι ευρωαγορές υπό τον φόβο νέων αυξήσεων επιτοκίων από τη Fed 

Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη με φόντο τα θετικά σήματα από τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη με φόντο τα θετικά σήματα από τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

Σε αρνητικό έδαφος οι ευρωαγορές με το βλέμμα σε Μέση Ανατολή και Βρετανία
Χρηματιστήρια

Σε αρνητικό έδαφος οι ευρωαγορές με το βλέμμα σε Μέση Ανατολή και Βρετανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
23/06/2026 - 21:37

Καλαφάτης: Αναβαθμίζουμε τη συμμαχία μας με τη Γαλλία στην τεχνολογία και την ευρωπαϊκή κυριαρχία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/06/2026 - 21:15

Η Ελλάδα «καίει» περισσότερο ρεύμα από κάθε άλλη χώρα όταν χτυπούν οι καύσωνες

Ειδήσεις
23/06/2026 - 21:00

Γερμανία: Στο τραπέζι σύνταξη στα 70 – Ο Μερτς πιέζει για ριζική μεταρρύθμιση

Ειδήσεις
23/06/2026 - 20:31

Η Ουγγαρία «φρενάρει» ξανά την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

Υγεία
23/06/2026 - 20:10

Τι να φάτε κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα – 5 τρόφιμα που συνιστούν οι ειδικοί

Ειδήσεις
23/06/2026 - 19:51

67 εκατ. βαρέλια πετρελαίου και $9 δισ.: Το μεγάλο δώρο των ΗΠΑ στο Ιράν

Ειδήσεις
23/06/2026 - 19:29

Πολωνία και Ουκρανία σε μετωπική σύγκρουση για το ιστορικό παρελθόν

Χρηματιστήριο
23/06/2026 - 19:11

Το βαρύ κλίμα στη Wall Street παρέσυρε τις Ευρωαγορές

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:52

Τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Θεσσαλονίκη, Βοιωτία, Εύβοια και Μαγνησία

ΑΜΥΝΑ
23/06/2026 - 18:49

Η αμυντική βιομηχανία σε εποχή εξωστρέφειας, συνεργειών και νέων κεφαλαίων

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:47

Συγχωνεύονται 70 Νηπιαγωγεία και 12 Δημοτικά – Ο νέος εκπαιδευτικός χάρτης

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 18:45

Θεοδωρόπουλος: Κρίσιμο το μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων για την επιβίωση και την ανάπτυξή τους

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:40

Λίβανος: Στους 4.192 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
23/06/2026 - 18:28

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας: Όχημα οι επιταχυνόμενες αποσβέσεις στις βιομηχανικές επενδύσεις

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:24

Πούτιν: Έτοιμος για διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών της Κωνσταντινούπολης και των πραγματικοτήτων στο πεδίο

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:21

Πανελλαδικές: Την Πέμπτη (25/6) ανακοινώνονται οι βαθμολογίες

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:05

Σε εξέλιξη φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά στο Αιγάλεω

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:02

Ουκρανία: Καταγγελία για χρήση πυρομαχικών διασποράς από τη Ρωσία σε κατοικημένη περιοχή

Ειδήσεις
23/06/2026 - 17:47

Bloomberg: Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών εξετάζει η Μελόνι

Σχόλια Αγοράς
23/06/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Profit taking υπό την πίεση του τεχνολογικού sell off – Τζίρος 482 εκατ. ευρώ

Πολιτική
23/06/2026 - 17:41

Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα – Όλα τα ονόματα

Ειδήσεις
23/06/2026 - 17:30

Γκουτέρες: «Η μητέρα όλων των ενεργειακών σοκ» απειλεί τις αναπτυσσόμενες οικονομίες

Πολιτική
23/06/2026 - 17:16

Κεφαλογιάννη: Σταθερά μεταξύ των δέκα κορυφαίων ταξιδιωτικών προορισμών παγκοσμίως η Ελλάδα

Ακίνητα
23/06/2026 - 17:08

ΠΟΜΙΔΑ: Πρακτικές οδηγίες για τον καθαρισμό οικοπέδων μετά τη λήξη της προθεσμίας

Χρηματιστήρια
23/06/2026 - 16:59

Wall Street: Ο Nasdaq βυθίζεται, καθώς «ξεφουσκώνει» το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
23/06/2026 - 16:58

Μητσοτάκης: Η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου συμβολίζει την προσπάθεια να αφήσουμε πίσω παθογένειες δεκαετιών

Εργασιακά
23/06/2026 - 16:50

Απεργιακός «αναβρασμός» την Τετάρτη (24/6) - Στο επίκεντρο οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας

ΑΜΥΝΑ
23/06/2026 - 16:40

Η METLEN χτίζει τον «πυρήνα» της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στον Βόλο

Ειδήσεις
23/06/2026 - 16:26

Ράμα: Υβριστική επίθεση κατά του κινήματος των «Φλαμίνγκο» - Δεν είμαι «Νονός»

Ειδήσεις
23/06/2026 - 16:16

Μια δεκαετία Brexit: Οι χαμένοι, οι κερδισμένοι και τα ανοιχτά μέτωπα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ