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MRB: Στο +17,1 η ΝΔ – Επιφυλακτικοί οι Έλληνες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή
Πολιτική
20:24 - 19 Μαρ 2026

MRB: Στο +17,1 η ΝΔ – Επιφυλακτικοί οι Έλληνες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Διευρύνεται το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στη νέα δημοσκόπηση της MRB, την ώρα που η κοινή γνώμη εμφανίζεται έντονα επιφυλακτική απέναντι στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η ΝΔ φτάνει το 31,1% με διαφορά 17,1 μονάδων, ενώ το ΠΑΣΟΚ επανέρχεται στη δεύτερη θέση και η Πλεύση Ελευθερίας υποχωρεί. Την ίδια στιγμή, οι πολίτες απορρίπτουν σε μεγάλο ποσοστό την πολεμική επιλογή Τραμπ – Νετανιάχου, ζητούν ουδετερότητα από την ελληνική κυβέρνηση και εκφράζουν ανησυχία κυρίως για τις οικονομικές συνέπειες της σύγκρουσης. Ωστόσο, καταγράφεται σαφής διαφοροποίηση στάσης, καθώς η πλειοψηφία στηρίζει επιμέρους αμυντικές κινήσεις, όπως η αποστολή φρεγατών και F-16 στην Κύπρο.

Αυτό προκύπτει από μέτρηση της MRB που παρουσιάστηκε την Πέμπτη (19/3) στο Open. Η εικόνα αυτή, που καταγράφεται σταθερά από την έναρξη της πολεμικής κρίσης, συμβαδίζει με τη στάση της κοινής γνώμης: περίπου το 70% δηλώνει θετικό στην αποστολή φρεγατών και F-16 στην Κύπρο, ενώ ταυτόχρονα εκφράζει την επιθυμία να αποφευχθεί εμπλοκή της χώρας στη σύρραξη στον Περσικό.

Στη δεύτερη θέση επανέρχεται το ΠΑΣΟΚ, καταγράφοντας άνοδο 1,3 μονάδων και φτάνοντας το 14% (από 12,7%), μετά από μια περίοδο κάμψης. Η ενίσχυσή του συνδέεται με την πτώση της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία χάνει 2,6 μονάδες και υποχωρεί στο 10,6% από 13,2%, περνώντας πλέον στην τέταρτη θέση. Αντίθετα, η Ελληνική Λύση σημειώνει μικρότερες απώλειες (-1,2%) και διαμορφώνεται στο 11,5%, διατηρώντας υψηλότερη θέση.

Η έρευνα της MRB καταγράφει προοπτική οκτακομματικής Βουλής, καθώς τόσο η Φωνή Λογικής όσο και η Νίκη κινούνται στο όριο του 3%. Την ίδια ώρα, η αδιευκρίνιστη ψήφος –που περιλαμβάνει αναποφάσιστους, λευκό, άκυρο και αποχή– εμφανίζει μείωση κατά 3,6 μονάδες σε σχέση με τα τέλη Ιανουαρίου, αν και εξακολουθεί να παραμένει κοντά στο 20%.

Σημειώνεται ότι δημοσκόπηση παρουσίασε πέραν της MRB και η Metron Analysis για λογαριασμό του MEGA.

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Σε επίπεδο πολιτικών προσώπων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενισχύεται κατά 1,4 μονάδες και φτάνει το 24,6% στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Μικρή άνοδο καταγράφει και ο Νίκος Ανδρουλάκης (+0,6), ωστόσο παραμένει στην τέταρτη θέση με 5,1%. Παρά τη σημαντική πτώση των ποσοστών της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου διατηρεί τη δεύτερη θέση στην ίδια κατηγορία με 9,1%.

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Σκεπτικισμός για τις κινήσεις Τραμπ-Νετανιάχου στη Μέση Ανατολή – Το 68,2% υπέρ της ουδετερότητας

Η κοινή γνώμη εμφανίζεται σαφώς επιφυλακτική απέναντι στην πολεμική σύγκρουση στο Ιράν, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης. Ενδεικτικό είναι ότι το 80,1% των ερωτηθέντων κρίνει ως λανθασμένη την απόφαση των Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου να προχωρήσουν σε στρατιωτική εμπλοκή, καταγράφοντας ισχυρή αποδοκιμασία των εξελίξεων.

Παράλληλα, αρνητική είναι η στάση και απέναντι σε ενδεχόμενη διεύρυνση της σύγκρουσης μέσω του ΝΑΤΟ, καθώς το 65,2% δηλώνει αντίθετο στην αποστολή ναυτικών δυνάμεων από τις χώρες της Συμμαχίας.

Σε ό,τι αφορά τη στάση που θα πρέπει να τηρήσει η Ελλάδα, η πλειοψηφία των πολιτών τάσσεται υπέρ της ουδετερότητας. Συγκεκριμένα, το 68,2% εκτιμά ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να κρατήσει ουδέτερη στάση, αποφεύγοντας την εμπλοκή, ενώ μόλις το 10,4% υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να στηρίξει τη στρατιωτική επιχείρηση. Την ίδια στιγμή, ένα 16,4% ζητά από τον πρωθυπουργό να εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή του στις ενέργειες Τραμπ και Νετανιάχου.

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Παρά τη γενικότερα επιφυλακτική στάση απέναντι στη σύγκρουση, οι πολίτες εμφανίζονται πιο θετικοί σε επιμέρους αμυντικές πρωτοβουλίες. Συγκεκριμένα, το 69,8% των ερωτηθέντων θεωρεί σωστή την αποστολή φρεγατών και F-16 στην Κύπρο, ενώ το 24,6% την κρίνει λανθασμένη. Ένα ποσοστό 5,6% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

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Σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις του πολέμου, κυρίαρχη είναι η ανησυχία για την οικονομία. Το 57,6% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ανησυχεί για τις συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία, ενώ το 48,6% εκφράζει φόβους για τις επιπτώσεις στη χώρα μας.

Παράλληλα, το 43,4% εμφανίζεται ανήσυχο για το ενδεχόμενο επέκτασης της σύγκρουσης, ενώ το 34,4% φοβάται πιθανή εμπλοκή της Ελλάδας στις εχθροπραξίες. Τέλος, το 26,4% δηλώνει ανησυχία για αύξηση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών.

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Τελευταία τροποποίηση στις 19/03/2026 - 22:38
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