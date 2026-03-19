MRB: Στο +17,1 η ΝΔ – Επιφυλακτικοί οι Έλληνες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Διευρύνεται το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στη νέα δημοσκόπηση της MRB, την ώρα που η κοινή γνώμη εμφανίζεται έντονα επιφυλακτική απέναντι στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η ΝΔ φτάνει το 31,1% με διαφορά 17,1 μονάδων, ενώ το ΠΑΣΟΚ επανέρχεται στη δεύτερη θέση και η Πλεύση Ελευθερίας υποχωρεί. Την ίδια στιγμή, οι πολίτες απορρίπτουν σε μεγάλο ποσοστό την πολεμική επιλογή Τραμπ – Νετανιάχου, ζητούν ουδετερότητα από την ελληνική κυβέρνηση και εκφράζουν ανησυχία κυρίως για τις οικονομικές συνέπειες της σύγκρουσης. Ωστόσο, καταγράφεται σαφής διαφοροποίηση στάσης, καθώς η πλειοψηφία στηρίζει επιμέρους αμυντικές κινήσεις, όπως η αποστολή φρεγατών και F-16 στην Κύπρο.

Αυτό προκύπτει από μέτρηση της MRB που παρουσιάστηκε την Πέμπτη (19/3) στο Open. Η εικόνα αυτή, που καταγράφεται σταθερά από την έναρξη της πολεμικής κρίσης, συμβαδίζει με τη στάση της κοινής γνώμης: περίπου το 70% δηλώνει θετικό στην αποστολή φρεγατών και F-16 στην Κύπρο, ενώ ταυτόχρονα εκφράζει την επιθυμία να αποφευχθεί εμπλοκή της χώρας στη σύρραξη στον Περσικό.

Στη δεύτερη θέση επανέρχεται το ΠΑΣΟΚ, καταγράφοντας άνοδο 1,3 μονάδων και φτάνοντας το 14% (από 12,7%), μετά από μια περίοδο κάμψης. Η ενίσχυσή του συνδέεται με την πτώση της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία χάνει 2,6 μονάδες και υποχωρεί στο 10,6% από 13,2%, περνώντας πλέον στην τέταρτη θέση. Αντίθετα, η Ελληνική Λύση σημειώνει μικρότερες απώλειες (-1,2%) και διαμορφώνεται στο 11,5%, διατηρώντας υψηλότερη θέση.

Η έρευνα της MRB καταγράφει προοπτική οκτακομματικής Βουλής, καθώς τόσο η Φωνή Λογικής όσο και η Νίκη κινούνται στο όριο του 3%. Την ίδια ώρα, η αδιευκρίνιστη ψήφος –που περιλαμβάνει αναποφάσιστους, λευκό, άκυρο και αποχή– εμφανίζει μείωση κατά 3,6 μονάδες σε σχέση με τα τέλη Ιανουαρίου, αν και εξακολουθεί να παραμένει κοντά στο 20%.

Σημειώνεται ότι δημοσκόπηση παρουσίασε πέραν της MRB και η Metron Analysis για λογαριασμό του MEGA.

Σε επίπεδο πολιτικών προσώπων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενισχύεται κατά 1,4 μονάδες και φτάνει το 24,6% στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Μικρή άνοδο καταγράφει και ο Νίκος Ανδρουλάκης (+0,6), ωστόσο παραμένει στην τέταρτη θέση με 5,1%. Παρά τη σημαντική πτώση των ποσοστών της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου διατηρεί τη δεύτερη θέση στην ίδια κατηγορία με 9,1%.

Σκεπτικισμός για τις κινήσεις Τραμπ-Νετανιάχου στη Μέση Ανατολή – Το 68,2% υπέρ της ουδετερότητας

Η κοινή γνώμη εμφανίζεται σαφώς επιφυλακτική απέναντι στην πολεμική σύγκρουση στο Ιράν, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης. Ενδεικτικό είναι ότι το 80,1% των ερωτηθέντων κρίνει ως λανθασμένη την απόφαση των Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου να προχωρήσουν σε στρατιωτική εμπλοκή, καταγράφοντας ισχυρή αποδοκιμασία των εξελίξεων.

Παράλληλα, αρνητική είναι η στάση και απέναντι σε ενδεχόμενη διεύρυνση της σύγκρουσης μέσω του ΝΑΤΟ, καθώς το 65,2% δηλώνει αντίθετο στην αποστολή ναυτικών δυνάμεων από τις χώρες της Συμμαχίας.

Σε ό,τι αφορά τη στάση που θα πρέπει να τηρήσει η Ελλάδα, η πλειοψηφία των πολιτών τάσσεται υπέρ της ουδετερότητας. Συγκεκριμένα, το 68,2% εκτιμά ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να κρατήσει ουδέτερη στάση, αποφεύγοντας την εμπλοκή, ενώ μόλις το 10,4% υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να στηρίξει τη στρατιωτική επιχείρηση. Την ίδια στιγμή, ένα 16,4% ζητά από τον πρωθυπουργό να εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή του στις ενέργειες Τραμπ και Νετανιάχου.

Παρά τη γενικότερα επιφυλακτική στάση απέναντι στη σύγκρουση, οι πολίτες εμφανίζονται πιο θετικοί σε επιμέρους αμυντικές πρωτοβουλίες. Συγκεκριμένα, το 69,8% των ερωτηθέντων θεωρεί σωστή την αποστολή φρεγατών και F-16 στην Κύπρο, ενώ το 24,6% την κρίνει λανθασμένη. Ένα ποσοστό 5,6% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.