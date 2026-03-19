Οι Patriot... φουντώνουν την πολιτική σύγκρουση – Στο επίκεντρο η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο

Η αναχαίτιση δύο ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων από ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία δεν αποτελεί μόνο ένα επιχειρησιακό γεγονός υψηλής σημασίας, αλλά και αφετηρία έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης στο εσωτερικό. Η κυβέρνηση προβάλλει την επιτυχία ως απόδειξη της στρατηγικής της αξίας, ενώ η αντιπολίτευση βλέπει σαφή ένδειξη εμπλοκής της χώρας σε μια επικίνδυνη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Δένδιας: Επιχειρησιακή επιτυχία με οικονομικό αποτύπωμα

Την επιχείρηση επιβεβαίωσε το πρωί της Πέμπτης (19/3) ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σημειώνοντας ότι οι πύραυλοι είχαν κατεύθυνση διυλιστήρια της Σαουδικής Αραβίας και καταρρίφθηκαν από την ελληνική συστοιχία Patriot.

Όπως τόνισε, η επιτυχία αυτή αναδεικνύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την εμπειρία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στη διεθνή της διάσταση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η προστασία ενεργειακών εγκαταστάσεων συμβάλλει στην αποτροπή ανόδου των τιμών του πετρελαίου, περιορίζοντας τις πληθωριστικές πιέσεις και προστατεύοντας το επίπεδο ζωής όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών.

Ο υπουργός συνεχάρη τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας που συμμετείχαν στην επιχείρηση, επισημαίνοντας ότι η δράση τους έχει ευρύτερη γεωοικονομική σημασία.

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Κυβερνητική γραμμή: «Άμυνα, όχι εμπλοκή»

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιχείρησε να χαράξει κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σαφή διαχωριστική γραμμή, χαρακτηρίζοντας την αναχαίτιση ως αμιγώς αμυντική ενέργεια.

Απαντώντας στις αιτιάσεις περί εμπλοκής, υποστήριξε ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα, επιμένοντας πως η παρουσία και η δράση της ελληνικής συστοιχίας εντάσσονται σε συμφωνημένο πλαίσιο συνεργασίας και δεν συνιστούν συμμετοχή σε πολεμικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση ότι η προστασία κρίσιμων ενεργειακών υποδομών έχει άμεσο αντίκτυπο στη διεθνή οικονομική σταθερότητα.

Η «σκακιέρα» του Κόλπου: Ενέργεια, άμυνα και γεωπολιτική αναβάθμιση

Κυβερνητικές πηγές εντάσσουν το περιστατικό σε μια ευρύτερη στρατηγική της Αθήνας για ενίσχυση των σχέσεων με τα κράτη του Κόλπου, η οποία εκτείνεται πέρα από την άμυνα και περιλαμβάνει την ενέργεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις και τον τουρισμό.

Η ανάπτυξη της ελληνικής συστοιχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία, ήδη από το 2021, αποτέλεσε μέρος αυτής της στρατηγικής προσέγγισης. Υπενθυμίζεται ακόμη ότι το 2025 πραγματοποιήθηκε και το πρώτο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, με συμμετοχή υπουργών από τις δύο πλευρές, επιβεβαιώνοντας τη διεύρυνση των διμερών σχέσεων.

Παράλληλα, η Ελλάδα έχει αναπτύξει αντίστοιχη συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα –με πρόβλεψη αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής– ενώ παρακολουθεί στενά τις ευρύτερες εξελίξεις στην περιοχή, όπως οι Συμφωνίες του Αβραάμ και οι σχεδιασμοί για τη διασύνδεση Μέσης Ανατολής – Ευρώπης.

Στόχος της ελληνικής διπλωματίας είναι, μετά από μια ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης, να κεφαλαιοποιήσει αυτή τη συνεργασία, επιδιώκοντας περαιτέρω αναβάθμιση των σχέσεων με τις αραβικές μοναρχίες και ενίσχυση του γεωπολιτικού της αποτυπώματος στην περιοχή. Την ίδια στιγμή, η στρατηγική αυτή συνδέεται και με την προσπάθεια εξισορρόπησης της τουρκικής επιρροής.

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Σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση: «De facto εμπλοκή»

Στον αντίποδα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης απορρίπτουν κατηγορηματικά το κυβερνητικό αφήγημα, κάνοντας λόγο για σαφή εμπλοκή της χώρας.

Ο τομεάρχης Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, υποστήριξε ότι το περιστατικό ακυρώνει στην πράξη τους ισχυρισμούς περί μη εμπλοκής, τονίζοντας πως «μαζί με τους δύο πυραύλους καταρρίφθηκε και το σχετικό αφήγημα». Κατηγόρησε, μάλιστα, την κυβέρνηση ότι δεν αντιλαμβάνεται τις συνέπειες της συγκεκριμένης ενέργειας.

Σε ακόμη πιο αιχμηρό τόνο, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για «ωμή παραδοχή» εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο, ζητώντας την άμεση απόσυρση της συστοιχίας Patriot από τη Σαουδική Αραβία. Παράλληλα, έθεσε σειρά ερωτημάτων προς την κυβέρνηση: για ποιον λόγο προστατεύονται εγκαταστάσεις της Saudi Aramco, ποια συμφέροντα εξυπηρετούνται και κατά πόσο η ταυτόχρονη ανάπτυξη Patriot σε πολλαπλά μέτωπα οδηγεί σε επικίνδυνη υπερέκταση των δυνατοτήτων της χώρας.

Την ανησυχία για την εξέλιξη εξέφρασε και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος χαρακτήρισε το περιστατικό «εξαιρετικά επικίνδυνο» και κάλεσε τον Υπουργό Άμυνας να δώσει άμεσα εξηγήσεις στη Βουλή. Έθεσε, δε, ευθέως το ερώτημα εάν η Ελλάδα εμπλέκεται πλέον στον πόλεμο, ζητώντας πλήρη ενημέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας.

Η αντιπαράθεση αναδεικνύει το βαθύ ρήγμα ως προς τη στρατηγική της χώρας στη Μέση Ανατολή, με το δίλημμα να εστιάζει ανάμεσα στη γεωπολιτική αναβάθμιση και τους κινδύνους μιας ενδεχόμενης εμπλοκής σε μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση.

{{https://exchange.glomex.com/video/v-dh6xrmn24thd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}}