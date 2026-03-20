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ΠΑΣΟΚ: Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στις ανισότητες παρά τις κυβερνητικές υποσχέσεις
Πολιτική
11:49 - 20 Μαρ 2026

ΠΑΣΟΚ: Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στις ανισότητες παρά τις κυβερνητικές υποσχέσεις

Reporter.gr Newsroom
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«Παρά τις θριαμβολογίες, η Ελλάδα συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στην κοινωνική αδικία, με την έλλειψη ουσιαστικής αναδιανομής να καταδικάζει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό», σχολιάζει σε σημερινή του ανακοίνωση (20/3) ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.  

«Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι δείκτες εισοδηματικής ανισότητας (συντελεστής Gini και δείκτης S80/S20) επιβεβαιώνουν την καθήλωση της ελληνικής κοινωνίας σε μια ζοφερή πραγματικότητα, καταρρίπτοντας το κυβερνητικό αφήγημα περί "συμπεριληπτικής ανάπτυξης".

Η στασιμότητα αυτών των δεικτών σε υψηλά επίπεδα αποδεικνύει ότι η όποια οικονομική μεγέθυνση έχει προκύψει τα τελευταία έτη παραμένει εγκλωβισμένη στην εξυπηρέτηση των λίγων, ενώ η ψαλίδα μεταξύ των πλούσιων εισοδημάτων και των υπολοίπων στρωμάτων παραμένει προκλητικά μεγάλη.

Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει σημαντική αύξηση μεταξύ 2023 και 2025 της υλικής και κοινωνικής στέρησης καθώς και αύξηση του κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Η σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα σκιαγραφεί μια κοινωνία δύο ταχυτήτων, όπου η ευημερία των αριθμών που επικαλείται η κυβέρνηση αδυνατεί να συναντήσει την καθημερινότητα των πολιτών.

Η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών κατακρημνίζεται από την ανεξέλεγκτη ακρίβεια και τον πληθωρισμό της απληστίας. Οι ανισότητες διευρύνονται επικίνδυνα, καθώς τα κέρδη των λίγων και ισχυρών εκτοξεύονται, την ώρα που η πλειονότητα των εργαζομένων και των συνταξιούχων παλεύει να καλύψει ακόμα και τις βασικές ανάγκες επιβίωσης πριν το τέλος του μήνα.

Η συστηματική υποβάθμιση του κοινωνικού κράτους αποτελεί το πιο τρανταχτό παράδειγμα μιας πολιτικής που ευνοεί την ελίτ εις βάρος των πολλών. Η δημόσια υγεία και η παιδεία, που θα έπρεπε να αποτελούν τους μεγάλους εξισωτές μιας δίκαιης πολιτείας, μετατρέπονται σταδιακά σε προνόμια για όσους έχουν να πληρώσουν.

Παρά τις θριαμβολογίες, η Ελλάδα συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στην κοινωνική αδικία, με την έλλειψη ουσιαστικής αναδιανομής να καταδικάζει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Η αντιμετώπιση αυτών των ανισοτήτων απαιτεί μια ριζική στροφή προς την κοινωνική δικαιοσύνη και την αναδιανομή του πλούτου. Δεν μπορούμε να μιλάμε για πρόοδο όταν το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών βαθαίνει, ούτε για δημοκρατία όταν οι ευκαιρίες καθορίζονται από τον πλούτο και όχι από την αξία.

Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο που θα βάζει στο επίκεντρο τον άνθρωπο, θα ενισχύει τους συλλογικούς θεσμούς και θα εγγυάται ότι κανένας πολίτης δεν θα μένει πίσω, θυσία στον βωμό των αγορών και των συμφερόντων.

Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής έχει στον πυρήνα της πολιτικής του την μείωση των ανισοτήτων, έχει προτείνει συγκεκριμένα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση καθώς θεωρεί ότι η μείωση των αποκλεισμών είναι η κύρια προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη», καταλήγει η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη.

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